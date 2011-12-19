Украина и ЕС объявили о завершении переговоров по соглашению об ассоциации

Украина и Европейский Союз объявили о завершении переговоров по соглашению об ассоциации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ, открывая пленарное заседание саммита Украина-ЕС.

«Мы подошли к завершению согласования текста Соглашения об ассоциации и готовы к подготовке к подписанию для последующей имплементации», - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.

По его словам, это соглашение закладывает основы для ассоциации и полной экономической интеграции Украины в Европейский Союз.

В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул, что подписание соглашения станет ключевым в реализации евроинтеграционного курса государства.

Президент подчеркнул, что Украина готова начать техническую подготовку к подписанию и имплементации соглашения.

Президент поблагодарил переговорные группы, которые четыре года вели переговоры относительно подписания этого соглашения.

Он еще раз подчеркнул, что объединенная Европа не возможна без Украины.

Кроме того, во время своего выступления он отметил, что Украина открыта к диалогу с ЕС по всем вопросам, представляющим обоюдный интерес.