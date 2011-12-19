Украина принимает участие в саммите ЕврАзЭС в Москве в качестве наблюдателя - посольство

Москва. Украина принимает участие в саммите ЕврАзЭС в Москве в качестве наблюдателя.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в РФ сообщили в Посольстве Украины в Российской Федерации.

“В Москве продолжается заседание Межгосударственного совета Евразийского экономического содружества (ЕврАзЭС). Украину на этом мероприятии представляет Правительственный уполномоченный по вопросам сотрудничества с РФ, государствами-участницами СНГ, ЕврАзЭС и другими региональными объединениями Валерий МУНТИЯН”, - сказал собеседник агентства.

Он напомнил, что с мая 2002 года Украина имеет в ЕврАзЭС статус наблюдателя.

Как сообщал УНИАН, в списке участников заседания Межгосударственного совета Евразийского экономического содружества (ЕврАзЭС) на уровне глав государств в расширенном составе не указаны представители от Украины.

В частности, российскую делегацию возглавляет Президент РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ, армянскую – Президент Серж САРГСЯН, белорусскую – Президент Александр ЛУКАШЕНКО, казахстанскую – Президент Нурсултан НАЗАРБАЕВ, киргизскую – Президент Алмазбек АТАМБАЕВ, таджикскую – Президент Эмомали РАХМОН. В делегации от каждой страны входят до 10 участников. Представителей Украины также нет в списке приглашенных участников.

1 декабря Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявлял, что Украина будет представлена на саммите ЕврАзЭС высокопоставленными должностными лицами, поскольку заинтересована в сотрудничестве с Таможенным союзом.

«Украина будет представлена ЕврАзЭС в качестве наблюдателя, и определенные высокопоставленные должностные лица там будут работать. Мы заинтересованы также принимать участие и сотрудничать с Таможенным союзом», - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.

9 декабря генеральный секретарь ЕврАзЭС Таир МАНСУРОВ сообщил, что украинская сторона не сообщала, кто ее будет представлять на заседании ЕврАзЭС 19 декабря в Москве.

«Думаю, это будет известно непосредственно перед приездом – наше дело сделать приглашение, и оно направлено», - сказал Т.МАНСУРОВ.

По его словам, если Украину будет представлять высокопоставленное должностное лицо ниже главы государства, то этот представитель не сможет принять участия в «узком» заседании на уровне Президентов. Однако он сможет принять участие в открытом заседании.