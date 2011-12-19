Все задержанные возле Администрации Президента участники акции освобождены - Карпачева

Все участники акции, задержанные сегодня возле Администрации Президента Украины, освобождены.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека.

В частности, как отмечается в сообщении, по доверенности омбудсмана Нины КАРПАЧЕВОЙ двое ее представителей прибыли в Печерское районное управление милиции Киева, где выяснялась правомерность действий правоохранителей во время задержания участников акции протеста возле Администрации Президента Украины, рассматривались жалобы задержанных на применение к ним физического силы в помещении райуправления милиции и основания их задержания.

По данным пресс-службы, в настоящее время в отношении задержанных составлены протоколы о нарушении порядка организации и проведения митингов и демонстраций, а также мелком хулиганстве.

Все задержанные только что освобождены и покинули помещение районного управления милиции, подчеркнули в пресс-службе Уполномоченного по правам человека.

Как сообщалось, сегодня милиция задержала 15 общественных активистов во время проведения митинга на ул. Банковой.

Участники акции, посвященной саммиту Украина-ЕС, требовали европейского пути для Украины. Они хотели пройти к Администрации Президента и заявить о желании украинцев жить по европейским стандартам. Однако на пути демонстрантов стал кордон милиции, хотя акция была надлежащим образом заявлена, утверждают ее организаторы.

Среди задержанных - десять участников организации «Коалиция участников помаранчевой революции», трое - «Черного комитета» и двое - «Братства святого Луки», заявили у КУПР.

В свою очередь в отделе связей с общественностью ГУМВД Украины в Киеве заявили, что акция была несанкционированной.

По данным ОСО, примерно в 11 часов группа КУПРовцев пыталась пройти по ул. Институтской на ул. Банковую к Администрации Президента. При этом в главке отметили, что в связи с проведением саммита Украина-ЕС было ограничено движение и доступ на ул. Банковую.

В столичной милиции отметили, что члены КУПРа не подавали заявку в КГГА на проведение акции. Сотрудники милиции предупредили их о невозможности проведения акции, но КУПРовцы не отреагировали и попробовали отодвинуть турникеты, чтобы пройти к Администрации Президента.

Сотрудники милиции задержали нарушителей и доставили в Печерское райуправление милиции.