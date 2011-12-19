Янукович доволен результатами сегодняшнего саммита Украина-ЕС

Украинская сторона довольна результатами XV саммита Украина-ЕС, который прошел сегодня в Киеве.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ на пресс-конференции после пленарного заседания саммита.

«Считаю, что он (саммит), по праву, может считаться этапным событием в развитии двусторонних отношений», - сказал глава государства.

«С нетерпением ожидаю продолжения диалога в следующем году с целью реализации большого количества амбициозных целей, которые находятся в нашей общей повестке дня», - также подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.

Со своей стороны Украина, отметил Президент, продолжит системные внутренние преобразования, «поскольку мы осознаем - успех на пути к Объединенной Европе, прежде всего, будет зависеть от наших собственных усилий».

«Убежден, что результаты этой работы не только будут служить надежной базой для дальнейшего сближения Украины и ЕС, но и помогут почувствовать практические преимущества европейской интеграции каждому гражданину Украины», - отметил В.ЯНУКОВИЧ.

Как сообщал УНИАН, сегодня на саммите Украина-ЕС было объявлено о завершении переговоров по Соглашению об ассоциации.