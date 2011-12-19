Ратификация Соглашения об ассоциации будет зависеть от политических обстоятельств – Ван Ромпей

Глава Европейского Совета Герман Ван РОМПЕЙ заявляет, что подписание и ратификация Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС будет зависеть от политических обстоятельств.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Г. Ван РОМПЕЙ сказал на совместной пресс-конференции с Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ и главой Европейской комиссии Жозе Мануэлем БАРРОЗУ сегодня в Киеве.

Он отметил, что ЕС настраивает на оптимизм то, что решение Украины относительно европейского выбора имеет поддержку украинского общества.

«Мы хотим сделать следующие шаги, чтобы подписать и ратифицировать Соглашение об ассоциации как можно скорее. Но это будет зависеть от политических обстоятельств», - сказал он.

По его словам, ощущение того, что ухудшается процесс демократии, является серьезным фактором, который беспокоит ЕС.

В частности, он отметил применение политически мотивированной юстиции, в частности, по делу экс-премьера Юлии ТИМОШЕНКО.

Г. Ван РОМПЕЙ отметил важность соблюдения международных стандартов. По его словам, свобода прессы и свобода собраний также являются очень важными вопросами для полноценной демократии. «Недостатки нужно исправлять», - добавил он.

По словам Г. Ван РОМПЕЯ, парламентские выборы в Украине в следующем году будут лакмусовой бумажкой в соблюдении демократических принципов. По его словам, проведение этих выборов подтвердит, на сколько важны обязательства со стороны руководства Украины создать надлежащие условия для всех участников.

Также, отметил он, важно, чтобы все люди могли использовать свои политические права.

Он отметил, что в ЕС принимают во внимание поддержку разными фракциями парламента закона о выборах народных депутатов.

Глава Европейского Совета также призвал продолжить сотрудничество с Венецианской комиссией.