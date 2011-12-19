Главное на 19 декабря (вечер)

Саммит Украина - Евросоюз

Украина и Европейский Союз объявили о завершении переговоров по соглашению об ассоциации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ, открывая пленарное заседание саммита Украина-ЕС.

«Мы подошли к завершению согласования текста Соглашения об ассоциации и готовы к подготовке к подписанию для последующей имплементации», - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.

По его словам, это соглашение закладывает основы для ассоциации и полной экономической интеграции Украины в Европейский Союз.

В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул, что подписание соглашения станет ключевым в реализации евроинтеграционного курса государства.

Президент подчеркнул, что Украина готова начать техническую подготовку к подписанию и имплементации соглашения.

Президент поблагодарил переговорные группы, которые четыре года вели переговоры относительно подписания этого соглашения.

Он еще раз подчеркнул, что объединенная Европа не возможна без Украины.

Кроме того, во время своего выступления он отметил, что Украина открыта к диалогу с ЕС по всем вопросам, представляющим обоюдный интерес.

Украинская сторона довольнарезультатами XV саммита Украина-ЕС, который прошел сегодня в Киеве.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ на пресс-конференции после пленарного заседания саммита.

«Считаю, что он (саммит), по праву, может считаться этапным событием в развитии двусторонних отношений», - сказал глава государства.

«С нетерпением ожидаю продолжения диалога в следующем году с целью реализации большого количества амбициозных целей, которые находятся в нашей общей повестке дня», - также подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.

Со своей стороны Украина, отметил Президент, продолжит системные внутренние преобразования, «поскольку мы осознаем - успех на пути к Объединенной Европе, прежде всего, будет зависеть от наших собственных усилий».

«Убежден, что результаты этой работы не только будут служить надежной базой для дальнейшего сближения Украины и ЕС, но и помогут почувствовать практические преимущества европейской интеграции каждому гражданину Украины», - отметил В.ЯНУКОВИЧ.

Евроазиатская интеграция

Украина принимает участие в саммите ЕврАзЭС в Москве в качестве наблюдателя.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в РФ сообщили в Посольстве Украины в Российской Федерации.

“В Москве продолжается заседание Межгосударственного совета Евразийского экономического содружества (ЕврАзЭС). Украину на этом мероприятии представляет Правительственный уполномоченный по вопросам сотрудничества с РФ, государствами-участницами СНГ, ЕврАзЭС и другими региональными объединениями Валерий МУНТИЯН”, - сказал собеседник агентства.

Он напомнил, что с мая 2002 года Украина имеет в ЕврАзЭС статус наблюдателя.

Украина в рамках заседания Межгосударственного совета Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС) в Москве не подписывала ни одного документа, но продолжает изучать опыт интеграционных объединений на постсоветском просторные.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в РФ сообщил правительственный уполномоченный по вопросам сотрудничества с РФ, государствами-участницами СНГ, ЕврАзЭС и другими региональными объединениями Валерий МУНТИЯН, который представлял Украину на заседании.

“Украина – наблюдатель в ЕврАзЭС, но для нас процессы, которые проходят в рамках ЕврАзЭС, очень интересны, ведь с этими странами у нас самый большой рынок”, - сказал В.МУНТИЯН.

По его словам, товарооборот со странами ЕврАзЭС даже больше, чем с Европейским Союзом, поэтому все, что здесь происходит, очень важно.

“Я прибыл для того, чтобы изучать эти процессы, изучать развитие стран участниц”, - отметил он.

По его словам, в условиях экономического кризиса для Украины очень опасно оставаться между двумя экономическими объединениями – ЕС и ЕЭП, в частности, речь идет о риске утратить рынки сбыта.

В.МУНТИЯН подчеркнул, что в настоящее время осуществляется анализ результатов, которые могут наступить для Украины после создания ЕЭП с 1 января 2012.

При этом он напомнил, что с этими странами подписан договор о зоне свободной торговли в рамках СНГ. Сейчас вопрос, будет ли данный договор выполняться и пройдет ли процедуру ратификации в каждой из стран-подписантов, добавил он.

“Украина анализирует ситуацию, факторы позитивного и негативного влияния”, - сказал он.

В.МУНТИЯН отметил, что по его подсчетам по многим отраслям реального сектора экономики Украина может потерять рынки стран Таможенного союза. В первую очередь РФ, в частности, это может касаться авиастроения, судостроения, ВПК и других отраслей.

“Этого допускать нельзя, нужно искать формы сотрудничества со странами Таможенного союза”, - добавил он.

Он также сообщил, что президент РФ на заседании говорил, что Украине нужно определиться с дальнейшей интеграцией.

“Так, он (президент РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ) вспоминал о том, что странам участницам и наблюдателям ЕврАзЭС необходимо принять решение об интеграции, при том, что РФ не давит ни на кого, а лишь предлагает”, - сказал Д.МЕДВЕДЕВ.

В.МУНТИЯН считает, что на данном этапе Украине, чтобы не утратить существующие рынки, стоит вместе с Таможенным союзом двигаться. При том, что страны Таможенного союза помогут выйти на рынки Азиатско-тихоокеанского региона.

“Нужно отходить от политических амбиций, а переходить на экономические реалии и интегрироваться со странами ЕврАзЭС», - считает он.

На заседании ЕврАзЭС были подписаны 23 документа.

Первым председателем коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) назначен министр промышленности и торговли Российской Федерации Виктор ХРИСТЕНКО.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, такое решение приняли сегодня в Москве президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ, президент Беларуси Александр ЛУКАШЕНКО и президент Казахстана Нурсултан НАЗАРБАЕВ после заседания Высшего Евразийского экономического совета.

«Мы сейчас реально создали первый наднациональный орган, который будет заниматься интеграцией, мы создали Евразийскую комиссию. Это самый серьезный шаг в деле формирования Евразийского экономического пространства и впоследствии создания Евразийского экономического союза», - сказал Д.МЕДВЕДЕВ.

Кроме того, главы государств утвердили персональный состав и распределили обязанности между членами коллегии ЕЭК. Также принято решение о численности департаментов Евразийской экономической комиссии.

По итогам встречи также подписаны два международных договора: о таможенных пошлинах и о противодействии легализации доходов, полученных преступным путём.

Энергетика

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что Украина продолжает модернизировать свою ГТС при поддержке Европейского Союза.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал, выступая на пленарном заседании саммита Украина-ЕС.

Президент назвал очень важным сотрудничество между Украиной и ЕС по укреплению энергетической безопасности.

«Мы продолжаем модернизацию украинскую ГТС при поддержке ЕС и европейских финансовых институтов», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Европейский Союз готов помочь Украине в модернизации газотранспортной системы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал глава Европейской комиссии Жозе Мануэль БАРРОЗУ на совместной пресс-конференции с Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ и председателем Европейского Совета Германом Ван РОМПЕЕМ.

«Мы готовы помочь Украине в модернизации ГТС, и ожидаем, что правила, по которым работает Украина, отвечают правилам энергетического содружества», - сказал Ж.БАРРОЗУ.

По его словам, Европейский Союз работает вместе с Украиной с международными финансовыми организациями, с тем, чтобы добиться конкретного прогресса в деле модернизации украинской ГТС.

Виктор ЯНУКОВИЧ констатирует трудное состояние переговоров между Украиной и Россией о цене на газ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции после завершения саммита Украина-ЕС сегодня в Киеве.

«Вас интересует, в каком состоянии переговоры между Украиной и Россией – в трудном», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Он отметил, что руководитель рабочей группы с украинской стороны - министр топлива и угольной промышленности Юрий БОЙКО - почти ежедневно ездит на переговоры с Россией. «Чем они закончатся – сложно сказать. На сегодняшний день ответа нет», - сказал Президент, пообещав проинформировать общественность, когда такой ответ появится.

В.ЯНУКОВИЧ напомнил, что переговоры с Россией о цене на газ продолжаются уже более полутора лет.

«Это продолжительный процесс, в котором требования Украины к России достаточно понятны с точки зрения формирования цены на газ», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Он в который раз подчеркнул, что подписание газового соглашения между Украиной и Россией в 2009 году привело к тому, что Украина платила самую высокую в Европе цену на газ. Он отметил, что даже несмотря на «харьковскую скидку», Украина продолжает платить наибольшую цену по сравнению со своими соседями.

«Я думаю, вы знаете о том, что финансовый баланс «Нафтогаза» отсутствует, и ежемесячно Украина имеет 500 млн. долларов убытков», - сказал В.ЯНУКОВИЧ, подсчитав, что в целом это 6 млрд. долларов убытков «Нафтогаза» в год, что ложится бременем на всю финансовую систему Украины. «Фактически это уничтожение страны», - сказал Президент.

Финансы

Валовой внешний долг Украины в январе-сентябре 2011 года увеличился на 5%, в третьем квартале сократился на 0,2% - до 123,149 млрд. долл.

Соответствующие данные обнародованы на сайте Национального банка Украины.

Внешний долг органов государственного управления за январь-сентябрь вырос на 6,7%, или на 1,667 млрд. долл., в третьем квартале сократился на 2,4% - до 26,649 млрд. долл.

По итогам третьего квартала внешний долг органов денежно-кредитного регулирования сократился на 2,2% - до 7,615 млрд. грн.; банков — на 5,6%, до 25,944 млрд. долл; других секторов - увеличился на 3,3% - до 56,102 млрд. долл.

Межфирменный долг (прямые инвестиции) за третий квартал увеличились с 6,494 млрд. долл. до 6,839 млрд. долл.

Объем привлеченных через инструменты фондового рынка инвестиций в январе-октябре т.г. по сравнению с этим же периодом прошлого года вырос в два раза – до 131,3 млрд. грн.

Об этом сообщил сегодня, 19 декабря, глава Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) Дмитрий ТЕВЕЛЕВ во время круглого стола «Фондовый рынок Украины: вызовы для власти и бизнеса», организованного Ассоциацией «Фондовое партнерство» и Институтом Горшенина.

По его информации, в январе-октябре 2011 года объем выпуска ценных бумаг, который был зафиксирован комиссией по ценным бумагам, увеличился на 60,7 млрд. грн., по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и составил 136,97 млрд. грн. Объем привлеченных инвестиций через инструменты фондового рынка в январе-октябре 2011 года составил 131,3 млрд. грн., что почти в два раза больше, чем в прошлом году.

Капитализация листинговых компаний по состоянию на 1 ноября составила 179,9 млрд. грн., что на 30 % больше, чем в прошлом году.

Д.ТЕВЕЛЕВ также отметил, что за І полугодие 2011 года в стране было принято 10 нормативно-правовых актов по фондовому рынку, а также 7 законов – Верховной Радой.

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