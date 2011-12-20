Костусев после двухнедельного больничного вышел на работу

Одесский городской председатель Алексей КОСТУСЕВ, госпитализированный 5 декабря в частную клинику с гипертоническим кризом, 19 декабря вернулся к исполнению обязанностей.

Об этом сообщили УНИАН в отделе по связям со СМИ Департамента информации Одесского горсовета.

По словам начальника отдела Натальи МАЛЬЦЕВОЙ, мэр провел аппаратное совещание, на котором обсуждались, в частности, вопросы подготовки к празднованию в городе Нового года.

Никаких заявлений, касающихся своей отставки, А.КОСТУСЕВ пока не обнародовал.

Между тем лидер фракции «Фронт Змін» в Одесском горсовете Александр ОСТАПЕНКО заявил, что ожидает от выздоровевшего А.КОСТУСЕВА «добровольного исполнения решения окружного админсуда по регистрации инициативных групп».

«Постановление суда вступило в законную силу, мы обратились в горсовет с официальным письмом о том, чтобы А.КОСТУСЕВ добровольно выполнил обязательства по регистрации инициативных групп для проведения референдума о недоверии Одесскому городскому председателю», - подчеркнул А.ОСТАПЕНКО.

«Одновременно мы будем добиваться исполнения судебного решения через Государственную исполнительную службу, - добавил он. - Если же в течение текущей недели вердикт не будет исполнен, мы обратимся в прокуратуру, чтобы добиться неуклонного выполнения судебного решения».

Как сообщал УНИАН, на период лечения в клинике А.КОСТУСЕВ возложил исполнение обязанностей городского председателя на первого вице-мэра Сергея ЧЕРНЕНКО. Затем, с 14 декабря, поручил исполнять обязанности мэра вице-мэру по вопросам деятельности исполнительных органов совета Александру ОРЛОВУ.

Одесский окружной административный суд 30 ноября обязал А.КОСТУСЕВА рассмотреть документы о регистрации членов инициативных групп для проведения референдума о недоверии Одесскому городскому председателю.