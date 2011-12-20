Анонс на 20 декабря

* Состоится пленарное заседание ВРУ.

* Состоится пресс-завтрак на тему: «Снижение привлекательности Украины в глазах инвесторов - тенденция или случай?», посвященный сенсационным результатам исследования инвестиционной привлекательности Украины в четвертом квартале 2011г. и анализу настроений инвесторов на протяжении всего года. Организатор - Европейская Бизнес Ассоциация. Участники: Томаш Фиала, ген.директор Dragon Capital, президент ЕБА; Вайдианатхапур Венкитадри Вайдисваран, и.о.ген.директора Arcelor Mittal Kryviy Rih; член Правления ЕБА; Ульрике Хауэр, руководитель отдела торговли и экономики Представительства ЕС в Украине; Анна Деревянко, исполнительный директор ЕБА.

* Состоится открытое общие собрание «Казацкого зернового союза» (сельскохозяйственные обслуживающие кооперативы), в рамках которого планируется подписание генерального соглашения о сотрудничестве и партнерстве между Государственной продовольственно-зерновой корпорацией и Казацким зерновым союзом. Соглашение предусматривает создание системы продвижения товаров на основе государственно-частного партнерства. Участники: Николай Присяжнюк, министр агрополитики и продовольствия Украины, Сергей Кваша, начальник департамента экономики и развития рынков АПК; руководство Государственной продовольственно-зерновой корпорации.

* 10-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Совместные социальные проекты банка «Крещатик» и международной платежной системы MasterCard, посвященные футбольным событиям’2012». Презентация новых совместных проектов накануне футбольных событий’2012 обращает особое внимание общественности на необходимость развития тех направлений в сфере корпоративной социальной ответственности, цель которых: повышение финансовой культуры среди населения при применении карточных продуктов, а также активизация деятельности банков, в частности непосредственных менеджеров front-офисов к безусловному распространению безналичных расчетов. Также будет презентован проект «Один день из истории футбола», призванный поддержать юных футболистов. Участники: председатель правления банка "Крещатик" Дмитрий Гриджук, директор департамента розничного бизнеса банка "Крещатик" Марина Нестеровская, старший менеджер представительства MasterCard в Украине Вера Платонова, директор ДЮСШ №14 г. Киева Лилия Скидан, тренер ДЮСШ №14 Роман Кобылянский, фотохудожник Арсен Федосенко (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

* Пресс-конференция на тему: "Когда вернутся доступные кредиты: прогноз-2012". Участники: ген.директор "КредитМаркет" (ООО "ФК "Центр Финансовых Решений") Игорь Дурицкий; операционный директор "КредитМаркет" (ООО "ФК "Центр Финансовых Решений") Владимир Компаниец.

* Пресс-конференция на тему: «Возвращение в собственность киевлян имущества и земли: юридические аспекты». В работе примет участие зам.главы КГГА Александр Пузанов.

* Круглый стол "Энергетика Украины 2011 - итоги года". Будет представлен рейтинг важнейших событий отрасли "Энергетика Украины 2011 - итоги года". Участники: Валерий Боровик, председатель правления Альянса "Новая энергия Украины"; Ильдар Газизуллин, старший аналитик Международного центра перспективных исследований; Михаил Гончар, директор энергетических программ центра "Номос"; Валентин Землянский, независимый эксперт по вопросам энергетики; Юрий Корольчук, эксперт Института энергетических исследований; Сергей Куюн, директор "Консалтинговой группы А-95" и др. Модератор - директор Института энергетических исследований Дмитрий Марунич.

* Состоится общая пресс-конференция ДТЭК и компании «Торговый дом - НИКО», посвященная развитию отрасли электромобилей в Украине, на которой будет представлен проект сотрудничества компаний и подписан меморандум о намерениях. В рамках пресс-конференции впервые в Украине будет представлен серийный электромобиль Mitsubishi i-MiEV.

* 13-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: “ООО НВП "Херсонский машиностроительный завод" попал под прицел рейдеров”. Речь пойдет о ситуации, которая может привести к рейдерскому захвату единственного в Украине производителя зерноуборочных комбайнов одной из компаний и при содействии и поддержке чиновников от местной власти и облпрокуратуры. Компания имеет долг перед ХМЗ в сумме свыше 30 млн.грн. Завод наполняет местный бюджет на сумму свыше 10 млн.грн. ежегодно. Уже на протяжении месяца работники ХМЗ выходят с акциями протеста. На пресс-конференции будет обнародовано Обращение к Президенту Украины с просьбой взять ситуацию под контроль, изучить вопрос служебного соответствия руководителей Херсонской ОГА, принять меры по защите права приобретателя целостного имущественного комплекса ХМЗ путем приведения деятельности Херсонской власти в соответствие с программой Президента и Правительства. О подробностях инцендента и ходе ситуации сообщат участники: директор ООО НВП «Херсонский машиностроительный завод» Виктор Слободянюк; председатель профсоюзного комитета ООО НВП «Херсонский машиностроительный завод» Руслан Фирсов; начальник отдела технического контроля ООО НВП «Херсонский машиностроительный завод» Николай Улановский (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

* Пресс-конференция на тему: "Ожидания аграрного бизнеса от введения рынка земли". Участники: президент Ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" Алекс Лисситса; ген.директор группы "Агротрейд" Всеволод Кожемяко; ген.директор "Agrogeneration" Шарль Вилгран; ген.директор компании "Валары" Юрий Гордейчук; ген.директор "Индустриальной молочной компании" Евгений Осипов; директор по развитию и связям с инвесторами "Астарта-Киев" Николай Ковальский.

* Состоится брифинг итогового заседания Совета директоров Конфедерации строителей Украины, посвященный итогам года для строительной отрасли. Участники: народный депутат Украины, зам.главы Комитета по вопросам строительства, градостроения и ЖКХ Украины Игорь Лысов, народный депутат Украины Виктор Матчук, глава Совета директоров КБУ Лев Парцхаладзе, директор ОАО "Домостроительный комбинат N4" Петр Шилюк и др. По окончании состоится торжественная церемония награждения победителей Всеукраинской премии КБУ IBuild Ukraine в 12 номинациях, которая определит лидеров строительного рынка.

* Состоится заседание Апелляционного хозяйственного суда Киева по делу о возвращении государству 70,7% акций ЗАО «Индар».

* Состоится открытое заседание Коллегии Государственной инспекции ядерного регулирования Украины по рассмотрению вопроса «О Национальном отчете Украины о результатах проведения «стресс-тестов» для АЭС Украины».

* Состоится мастер-класс управляющего директора инвестиционной компании Dragon Capital Дмитрия Тарабакина «Как добиться успеха в инвестиционном бизнесе». Организатор - компания CareerGuide.

* Пресс-конференция в режиме открытой дискуссии на тему: «Столица: итоги 2011 года в оценках экспертов». Участники: Константин Матвиенко, эксперт корпорации стратегического консалтинга "Гардарика", политолог; Александр Бригинец, депутат Киевсовета, председатель постоянной комиссии Киевсовета по вопросам культуры и туризма; Наталья Новак, депутат Киевсовета, ("Блок Кличко"); Игорь Луценко, гражданская инициатива "Сохрани Старый Киев"; Алексей Василюк, зам.руководителя НЭЦУ; Александр Сергиенко, директор «Института города».

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