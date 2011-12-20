ЕС однозначно парафирует соглашение об ассоциации с Украиной - евродепутат

Варшава. Европейский Союз однозначно в ближайшее время парафирует соглашение об ассоциации с Украиной, но это будет зависеть от того, изменит ли украинская власть стандарты ведения дела экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО.

Об этом корреспонденту УНИАН в Польше сказал председатель делегации Европейского парламента по сотрудничеству с Украиной Павел КОВАЛЬ (Группа европейских консерваторов и реформаторов, ECR).

"Политическая атмосфера в деле Юлии ТИМОШЕНКО была настолько неоднозначной и проблематичной для руководителей Европейского Союза, что победил определенный прагматизм, который заключается в том, что поддерживаем мнение, что соглашение может быть парафировано, что это чисто техническое действие и может состояться также на низшем уровне", - сказал он, комментируя результаты сегодняшнего саммита в Киеве.

"С другой стороны - завершаем этот этап переговоров и показываем, что Украина уже готова к подписанию и ратификации договора", - сказал депутат, который представляет в Европарламенте Польшу.

П.КОВАЛЬ не исключил, что документ может быть парафирован еще до конца текущего года.

Евродепутат также отметил, что ЕС не ставит под сомнение правомерность возбуждения дела в отношении Ю.ТИМОШЕНКО, но обращает внимание на нарушение даже украинских стандартов судопроизводства.

"По сути (...) в этом деле речь не идет о том, есть ли Юлия ТИМОШЕНКО в тюрьме (или нет), а то, как в ее случае применяют законодательство", - сказал он. "Если бы оказалось, что нет сомнений относительно правил, по которым велось дело, то, думаю, в ЕС никто не претендует решать за украинские суды", - сказал евродепутат.

П.КОВАЛЬ сказал, что на сегодня есть очень много сомнений относительно соблюдения стандартов судопроизводства, назвав среди нарушений то, что, например, Ю.ТИМОШЕНКО - невзирая на отсутствие окончательного решения по ее делу, остается под стражей, и то, что руководство СИЗО не разрешает оказать ей медицинскую помощь ее собственным врачом.

Он высказал мнение, что самой Ю.ТИМОШЕНКО будет лучше, если власть как можно скорее парафирует соглашение об ассоциации, потому что это может дополнительно стимулировать власть внедрять европейские стандарты судопроизводства.

"Соглашение в любом случае будет парафировано, но если существенно не изменятся стандарты отношения к ТИМОШЕНКО, то подписано оно не будет", - сказал П.КОВАЛЬ, оценивая перспективы на 2012 год.