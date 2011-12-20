ДАЙДЖЕСТ СМИ за 20 декабря

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» в публикации «Итоги 2011-го: Несбывшиеся мечты банкиров» пишет: в 2011 году банкам так и не удалось стать прибыльными, возобновить розничное кредитование и привлечь в сектор новых стратегических инвесторов. Вместо этого – 5 млрд. грн. убытков, сокращение кредитного портфеля физлиц и уход с рынка пяти банковских групп…

http://delo.ua/finance/itogi-2011-go-nesbyvshiesja-mechty-bankirov-170135/

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Также «Дело» в публикации «Баррозу: Переговоры с Украиной были тяжелыми» пишет: в Евросоюзе надеются все же парафировать в ближайшее время соглашение об ассоциации с Украиной. Говорят, остались только технические нюансы да проблема уважения Украиной верховенства права…

http://delo.ua/ukraine/barrozu-peregovory-s-ukrainoj-byli-tjazhelymi-170162/

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«Дело» в публикации «Как Янукович зажег елку на Майдане» пишет: в понедельник вечером в центре Киева зажгли елку страны. Перед этим президент Виктор Янукович поздравил украинцев с праздником св. Николая…

http://delo.ua/ukraine/kak-janukovich-zazheg-elku-na-majdane-foto-170173/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Как в последний газ», в котором пишет: премьер-министры Украины и России проведут сегодня переговоры по вопросу цены газа, которые обещают стать заключительными в этом году. Главной темой встречи станут условия участия ЕС в газотранспортном консорциуме на базе украинской газотранспортной системы. Без участия Европы его создание крайне рискованно для Украины. Но "Газпром" ведет переговоры весьма жестко, требуя в обмен на снижение цены максимальных уступок от Украины…

http://www.kommersant.ua/doc/1842310

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Операция Ын», в котором пишет: в КНДР на 70-м году жизни скончался "любимый руководитель" Ким Чен Ир. Его преемником станет младший сын Ким Чон Ын, которому нет и тридцати. Несмотря на преемственность власти, эксперты опасаются, что после смерти Ким Чен Ира самому закрытому государству мира, вооруженному ядерной бомбой, грозят серьезные потрясения…

http://www.kommersant.ua/doc/1842302

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Издание «Экономические известия» в публикации «Власть теряет многое не только на социальном фронте» пишет: нам все, а им ничего — так, кажется, легче всего охарактеризовать ту тактику, которой регионалы вот уже год придерживаются в социальной сфере. Ведь для тотальной и бескомпромиссной отмены большинства социальных гарантий и льгот применялись практически любые приемы, вплоть до откровенного жульничества и шулерства в стенах Верховной Рады. Потому именно на примере социалки власть четко продемонстрировала, на каком месте для нее находятся интересы и личный карман миллионов украинцев…

http://state.eizvestia.com/full/vlast-teryaet-mnogoe-ne-tolko-na-socialnom-fronte

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Также «Экономические известия» публикуют материал «Арбузов перепрячет золотой запас», в котором пишут: НБУ ищет за рубежом альтернативные площадки для вложения золотовалютных резервов страны. Центробанк уже заказал юрфирме «Спенсер и Кауфман» юридическую экспертизу законодательства Германии, Франции, Голландии, Швейцарии, Австрии, Австралии и Канады на предмет размещения ЗВР в этих странах…

http://finance.eizvestia.com/full/arbuzov-perepryachet-zolotoj-zapas

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«Экономические известия» публикуют материал «Озимые требуют денег», в котором пишут: аграриям придется пересеять 3 млн. га сельхозземель. Это потребует более 7 млрд. грн. дополнительных расходов на период весенне-полевых работ. В итоге затраты АПК на посевную кампанию могут достичь 40 млрд. грн.

http://markets.eizvestia.com/full/ozimye-trebuyut-deneg

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Газета «Сегодня» в публикации «В президентской ложе «Олимпийского» можно гульнуть за 40 тысяч» пишет: поиграть в футбол на стадионе стоит 120 тысяч гривен…

http://www.segodnya.ua/news/14322012.html

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Также «Сегодня» в публикации «Смерть Ким Чен Ира обрушила азиатские рынки и южнокорейскую валюту» пишет: КНДР грозят войны и сближение с Китаем, а вот объединения с южным братом не будет…

http://www.segodnya.ua/news/14322030.html

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации ««Газпром» не может заполнить все экспортные газопроводы» пишет: стратегический трубопровод «Газпрома» - «Северный поток», строительство которого обошлось в 8,8 млрд евро, выйдет на проектную мощность не раньше 2014 г. Правда, эксперты ждали худшего…

http://www.vedomosti.ru/companies/news/1457573/potokov_slishkom_mnogo

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Также «Ведомости» в публикации «17 стран еврозоны договорились внести 150 млрд евро в фонд при МВФ» пишут: эта договоренность была достигнута на телефонной конференции министров финансов 19 декабря. Теперь обещания министров должны поддержать парламенты стран-участниц. Речь идет о выполнении решения, принятого на саммите ЕС 8-9 декабря, о создании фонда помощи еврозоне в объеме 200 млрд евро…

http://www.vedomosti.ru/finance/news/1457709/17_stran_evrozony_dogovorilis_vnesti_150_mlrd_evro_v_fond

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Издание «Известия» в публикации «Возобновление сборки «Руслана» обойдется в 20 млрд рублей» пишет: возобновление производства крупнейших серийных транспортных самолетов Ан-124 «Руслан» (такое поручение два года назад давал Дмитрий Медведев) произойдет не скоро. Обновленную версию этих самолетов, не имеющих мировых аналогов, придется ждать еще не один год…

http://izvestia.ru/news/510157

(УНИАН)