На Филиппинах число жертв шторма «Ваши» достигло 957 человек

Число жертв шторма «Ваши», обрушившегося на юг Филиппин на минувшей неделе, и последовавших за ним наводнений и оползней достигло 957 человек, сообщает национальная Служба гражданской обороны.

Только в портовом городе Кагаян-де-Оро стихия унесла жизни 579 человек. В другом городе, Илиган, также оказавшемся в центре циклона, погибли 279 человек. По информации филиппинского отделения Международного комитета Красного Креста, число пропавших без вести составляет более 800 человек, передает ИТАР-ТАСС.

По данным властей, от шторма пострадали более 338 тыс. человек. Спасательные службы продолжают поиски людей, которые могут находиться под грудами обломков разрушенных зданий. Многие районы остаются труднодоступными для спасателей из-за затопленных проезжих частей.

Первоочередной задачей для местных властей сейчас является предотвращение распространения в пострадавших районах инфекции, потому что многие тела погибших до сих пор не найдены и не преданы земле. В национальной службе по чрезвычайным ситуациям поясняют, что для индивидуальных захоронений не хватает места, поэтому было решено организовать братские могилы, отмечает NEWSru.

Многие жители выразили протест против такого решения властей, так как, по их мнению, такой способ захоронения противоречит христианским традициям.

Президент страны Бенигно АКИНО III планирует посетить города Кагаян-де-Оро и Илиган и выступить с речью перед жителями в связи со сложившейся тяжелой ситуацией, усугубляемой отсутствием продовольствия и питьевой воды в пострадавших районах.

Как отмечает РИА «Новости», каждый год в сезон дождей с июня по декабрь на Филиппинский архипелаг обрушиваются около 20 бурь и тайфунов, нередко вызывающих сильные наводнения. Рекорд по числу жертв стихии в стране удерживает тайфун 1991 года, который унес жизни 6 тысяч жителей филиппинского острова Лейте.