Томенко надеется, что Янукович завтра отправит в отставку весь Кабмин

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО надеется, что завтра в отставку будет отправлен весь состав Кабинета министров за провал политики власти во всех сферах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.ТОМЕНКО заявил сегодня во время пленарного заседания парламента.

Н.ТОМЕНКО отметил, что некоторые СМИ анонсировали на завтра смену ряда членов Кабинета министров.

В то же время, отметил вице-спикер, провалены реформы в сфере образования, здравоохранения, социальной сфере. «И за это Президент хочет снять одного или нескольких министров? Думаю, наступило время отправить в отставку все правительство, заслужившее за два года такую оценку украинского народа», - сказал Н.ТОМЕНКО.

По его словам, если В.ЯНУКОВИЧ считает, что правительство должно нести ответственность, то эту ответственность должно нести все правительство.

«Я надеюсь, что завтра мы услышим от Президента инициативу об увольнении и отставке всего правительства», - сказал Н.ТОМЕНКО.