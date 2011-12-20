Европейский суд по правам человека рассмотрит жалобу Тимошенко по ускоренной процедуре

Европейский суд по правам человека решил рассмотреть жалобу бывшего премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО по ускоренной процедуре.

Сообщение об этом размещено на официальном сайте суда.

«Европейский суд по правам человека 14 декабря 2011 года решил провести ускоренную процедуру по заявлению от бывшего премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО относительно ее заключения в Киеве», - говорится в сообщении.

Пресс-служба суда отмечает, что заявление Ю.ТИМОШЕНКО было подано в суд 10 августа 2011 года.

В заявлении экс-премьер обжалует политически мотивированный характер ее криминального преследования и заключения, отсутствие судебного пересмотра законности ее содержания в Киевском СИЗО, а также неадекватность условий содержания из-за отсутствия медицинской помощи, необходимой для решения ее проблем со здоровьем.

Пресс-служба суда также отмечает, что заявление Ю.ТИМОШЕНКО базируется на статьях 3 (запрещение деградирующего обращения или наказания), 5 (право на свободу и безопасность) и 18 (ограничение в правах) Европейской конвенции по правам человека.

В сообщении также отмечается, что украинскому правительству сообщили о заявлении и направили просьбу взять этот вопрос на контроль.