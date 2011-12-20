Сегодня в Москве состоится встреча Януковича и Медведева

Сегодня в Москве состоится встреча Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА и Президента Российской Федерации Дмитрия МЕДВЕДЕВА.

Встреча состоится в рамках участия В.ЯНУКОВИЧА в юбилейном, 20-м заседании Совета глав государств-участников СНГ по официальному приглашению Д.МЕДВЕДЕВА, сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины.

В Москве будут обсуждены актуальные вопросы сотрудничества и продвижения национальных интересов Украины в формате СНГ и в двусторонних отношениях со странами Содружества, в первую очередь в экономической сфере.

Визит В.ЯНУКОВИЧА также призван зафиксировать позицию Украины на высшем уровне относительно основных подходов нашего государства к построению отношений с СНГ, говорится в сообщении.