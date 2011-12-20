Главное на 20 декабря (день)

Финансы

После вступления в действие Соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и Евросоюзом, которое является составной частью Соглашения об ассоциации, Украина может рассчитывать на дополнительный ежегодный прирост валового внутреннего продукта (ВВП) на 2%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в интервью журналистам заявил первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Украины Андрей КЛЮЕВ.

«Хотя, де-факто, соглашение пока не парафировано, успешное окончание политических переговоров – достаточно серьезный прорыв. Мы шли к этому не один год, и прекрасно известно, что дорога была непростой. И результаты будут не общедипломатическими, а конкретными: это и зона свободной торговли, и прогресс в упрощении визового режима. Я согласен, что проект договора достаточно амбициозен, т.е. ставит смелые и перспективные цели», - сказал первый вице-премьер-министр.

Комментируя возможность окончательного подписания соглашения, А.КЛЮЕВ отметил: «Есть основания считать, что это произойдет не позднее, чем через год. Еще некоторое время может занять ратификация, но не думаю, что это будет долго. Пока же стоит задача парафирования договора, в котором, ни много, ни мало, 2 000 страниц. А это, как минимум, 10,5 часов чистой работы», - отметил А.КЛЮЕВ.

По его словам, на это уйдет около полутора месяцев.

А.КЛЮЕВ также добавил, что от украинской стороны заниматься парафированием будет заместитель министра иностранных дел Павел КЛИМКИН.

Верховная рада Украины приняла закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты» (относительно усиления контроля над заключением договоров залога и ипотеки земельных участков и прав на них).

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 266 из 330 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Данным законом внесены изменения в Земельный кодекс Украины и Закон Украины «Об ипотеке», согласно которым передача земельного участка в залог (или права на нее) осуществляется при условии присвоения этому земельному участку кадастрового номера. Соответственно, одним из существенных условий ипотечного договора при ипотеке земельного участка должен быть его кадастровый номер.

Нациоанльный банк Украины разъяснил, какие документы, удостоверяющие личность и подтверждающие резидентность, могут предъявляться при осуществлении операций по обмену валюты.

Так, согласно письму с разъяснениями НБУ, направленном коммерческим банкам, текстом которого располагает УНИАН, в перечень документов, которые удостоверяют личность и подтверждают ее резидентность при проведении операций по обмену валюты входят: для физического лица-резидента – паспорт гражданина Украины, паспорт гражданина Украины для выезда за границу без отметки, подтверждающей постоянное проживание за границей, удостоверение лица без гражданства для выезда за границу, выданное в Украине, удостоверение беженца, выданное в Украине, национальный паспорт гражданина другого государства с отметкой о наличии разрешения на постоянное жительство вместе с удостоверением на постоянное проживание; для физического лица-нерезидента - национальный паспорт гражданина другого государства, паспорт гражданина Украины для выезда за границу с отметкой в паспорте о постоянном проживании за границей.

Также НБУ сообщает, что граждане Украины не смогут обменять валюту по паспорту, в котором не вклеена фотография по достижении 25 и 45-летнего возраста.

«В соответствии с пунктом 8 Положения о паспорте гражданина Украины, утвержденного постановлением Верховной Рады Украины от 26 июня 1992 № 2503-XII, паспорт, в который не вклеены новые фотографии, считается недействительным» - говорится в разъяснении НБУ. Также Нацбанк подтвердил право банка проводить «идентификацию клиента» при проведении валютно-обменных операций отметив, что «согласно части 13 статьи 9 раздела I Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма» идентификация клиента не является обязательной в случае проведения финансовой операции лицами, которые ранее были идентифицированы».

Соответственно если физическое лицо, которое обратилось в банк с целью проведения валютно-обменной операции, ранее было идентифицировано банком, банк проводит валютно-обменную операцию для такого физлица без дополнительной идентификации.

Министерство иностранных дел Украины рекомендует гражданам перед выездом в Объединенные Арабские Эмираты, Государство Катар и Королевство Бахрейн проверять подлинность валюты.

Об этом говорится в переданных УНИАН рекомендациях МИД Украины гражданам, которые планируют путешествия в ОАЭ, Катар и Бахрейн.

По информации Посольства Украины в ОАЭ, на территории Объединенных Арабских Эмиратов, Государства Катар и Королевства Бахрейн в последнее время увеличилось количество фактов выявления у иностранцев, в том числе граждан Украины, фальшивых долларовых купюр.

При этом в уголовном законодательстве Объединенных Арабских Эмиратов попытка обмена поддельного денежного знака квалифицируется как преступление против государства. Во время проведения предварительного следствия, которое может длиться от нескольких недель до нескольких месяцев, у лица, которое пыталось сбыть денежные знаки, изымается паспортный документ, ограничивая таким образом его право на выезд из страны. Расходы на проживание и пребывание в стране в таком случае местными компетентными органами не компенсируются.

Учитывая это, МИД Украины рекомендует гражданам Украины обращаться в банковские учреждения для проверки валюты перед выездом в Объединенные Арабские Эмираты, Государство Катар и Королевство Бахрейн.

Промышленность

Возобновление производства транспортных самолетов Ан-124 «Руслан» произойдет не скоро и заказчикам придется ждать еще не один год.

Об этом заявил вице-премьер Российской Федерации Сергей ИВАНОВ, сообщает российская газета «Известия».

«Что касается воспроизводства, то на сегодняшний день пока ничего не готово. Мы от этих планов не отказываемся, но говорим, что это займет длительный промежуток времени, поскольку сначала должны быть выполнены несколько условий», - сказал С.ИВАНОВ.

Одно из них, по его словам, это получение твердого заказа, как минимум, на 60 самолетов. Именно такой портфель заказов необходимо сформировать для окупаемости этого проекта, считает С.ИВАНОВ.

По его словам, стоимость каждой машины составляет не менее 300 млн. долл., что сужает круг потенциальных покупателей.

«Пока нет такого заказа - разворачивать производство бессмысленно, - уверен вице-премьер РФ.

Он сообщил, что компания «Волга-Днепр» высказала намерение приобрести до 20 самолетов. Минобороны РФ в государственной программе вооружений до 2020 года (ближе к концу этого периода) заложило размещение заказа на определенное количество модернизированных военно-транспортных Ан-124. По некоторым данным, также на 20 машин. Сейчас активно ищутся и другие заказчики на эти самолеты. Причем не только в России, но и за рубежом. Впрочем, на мировом рынке на такой самолет есть только один покупатель и только теоретический, отметил С.ИВАНОВ.

«Это Соединенные Штаты Америки. Других стран я не вижу, мне бы хотелось, но их нет», - сказал он.

Как отметил С.ИВАНОВ, еще одна проблема - урегулирование взаимоотношений с украинской стороной, которая считает себя правопреемницей всех авторских прав на конструкторскую документацию этого самолета.

«Дальше говорить не буду, но эта проблема существует. От решения этого вопроса зависит, будут установлены роялти или нет», - сказал С.ИВАНОВ.

Он также отметил, что для организации производства Ан-124 потребуется перевести всю конструкторскую документацию с бумажных носителей в электронный вид. Займет это не один год. По словам С.ИВАНОВА, для организации в Ульяновске серийного производства грузовых Ил-476 (модернизированный вариант Ил-76) на перевод старой советской документации в электронный вид ушло два года.

В группе компаний «Волга-Днепр» воздержались от комментариев относительно перспектив возобновления производства Ан-124 и своих планов. Зато в воронежской авиакомпании «Полет», еще одном эксплуатанте этого типа самолетов, сообщили, что еще в прошлом году разместили заказ на 20 новых «Русланов», то есть на такое же количество, как и «Волга-Днепр». На сегодняшний день в парке авиакомпании «Волга-Днепр» имеется 10 самолетов Ан-124-100 «Руслан», у «Полета» - еще четыре лайнера. У украинских «Авиалиний Антонова» летают семь таких машин. Кроме того, некоторое количество «Русланов» находится в авиапарке российского Министерства обороны. Причем все эти лайнеры после модернизации и капремонта смогут отлетать еще 20–30 лет, считает С.ИВАНОВ.

В «Объединенной авиастроительной корпорации» (ОАК) не стали уточнять статус текущих работ над восстановлением производства «Русланов». Однако один из сотрудников корпорации рассказал «Известиям» еще об одной проблеме, которая связана с тем, что требования гражданских и военных заказчиков к характеристикам самолета значительно отличаются.

«Соответственно, нам придется строить два разных самолета, что скажется на стоимости производства и увеличит стоимость самолетов для заказчика. Сейчас с заказчиками ведется работа по максимальной унификации этих требований с тем, чтобы строить самолеты серийно, а не организовывать штучное производство», сказал источник в ОАК.

Как сообщал УНИАН, 29 апреля 2011 г. посол Украины в России Владимир ЕЛЬЧЕНКО по итогам рабочей поездки в Ульяновск (РФ) заявил, что пакет заказов на самолет Ан-124 «Руслан» составляет 56 единиц.

Энергетика

Кабинет министров Украины своими постановлениями утвердил условия конкурсов на заключение соглашений о разделе продукции (СРП) по Юзовской (Донецкая и Харьковская области) и Олесской (Львовская область) углеводородным площадям с запасами сланцевого газа.

Соответствующие постановления Кабмина (№1297 и №1298 от 30 ноября 2011 года) обнародованы на правительственном портале.

Согласно документам, Кабмин поручил Межведомственной комиссии по организации заключения и выполнения СРП разработать и утвердить в течение двух месяцев конкурсную документацию и официально объявить о проведении конкурсов.

После подписания и государственной регистрации соглашений инвестору (победителю конкурса) предоставляется специальное разрешение на пользование недрами с целью геологического изучения, в том числе опытно-промышленной разработки, с последующей добычей углеводородов (промышленной разработкой) в пределах участка, сроком на 50 лет. Срок действия специального разрешения на пользование недрами может быть продлен в порядке, установленном законодательством.

Напомним, на разработку Юзовской и Олесской площадей претендует нефтегазовая компания Shell.

Политика

Европейский суд по правам человека решил рассмотреть жалобу бывшего премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО по ускоренной процедуре.

Сообщение об этом размещено на официальном сайте суда.

«Европейский суд по правам человека 14 декабря 2011 года решил провести ускоренную процедуру по заявлению от бывшего премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО относительно ее заключения в Киеве», - говорится в сообщении.

Пресс-служба суда отмечает, что заявление Ю.ТИМОШЕНКО было подано в суд 10 августа 2011 года.

В заявлении экс-премьер обжалует политически мотивированный характер ее криминального преследования и заключения, отсутствие судебного пересмотра законности ее содержания в Киевском СИЗО, а также неадекватность условий содержания из-за отсутствия медицинской помощи, необходимой для решения ее проблем со здоровьем.

Пресс-служба суда также отмечает, что заявление Ю.ТИМОШЕНКО базируется на статьях 3 (запрещение деградирующего обращения или наказания), 5 (право на свободу и безопасность) и 18 (ограничение в правах) Европейской конвенции по правам человека.

В сообщении также отмечается, что украинскому правительству сообщили о заявлении и направили просьбу взять этот вопрос на контроль.

Сегодня в Москве состоится встреча Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА и Президента Российской Федерации Дмитрия МЕДВЕДЕВА.

Встреча состоится в рамках участия В.ЯНУКОВИЧА в юбилейном, 20-м заседании Совета глав государств-участников СНГ по официальному приглашению Д.МЕДВЕДЕВА, сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины.

В Москве будут обсуждены актуальные вопросы сотрудничества и продвижения национальных интересов Украины в формате СНГ и в двусторонних отношениях со странами Содружества, в первую очередь в экономической сфере.

Визит В.ЯНУКОВИЧА также призван зафиксировать позицию Украины на высшем уровне относительно основных подходов нашего государства к построению отношений с СНГ, говорится в сообщении.

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