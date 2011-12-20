Кабмин поручил создать систему учета публичной информации в трехмесячный срок

Кабинет министров Украины своим постановлением поручил министерствам, другим центральным органам исполнительной власти, Совету министров Автономной Республики Крым, областным, Киевской и Севастопольской городским государственным администрациям в трехмесячный срок обеспечить создание, функционирование и ведение системы учета публичной информации и доступ к ней.

Соответствующее постановление Кабмина (№1277 от 21 ноября т.г.) обнародовано на правительственном портале.

Согласно документу, Кабмин также рекомендовал органам местного самоуправления обеспечить создание, функционирование и ведение системы учета публичной информации.

Документ устанавливает общие требования относительно обеспечения хранения и доступа к публичной информации путем создания, функционирования и ведения системы учета публичной информации, в которой регистрируются документы, находящиеся у субъектов властных полномочий.

Система учета публичной информации – это электронная база данных, которая содержит информацию о документах, которые находятся у субъекта властных полномочий.

Администратором системы учета является субъект властных полномочий, который обеспечивает ее создание, функционирование и ведение в пределах своих полномочий.

Внесение любых изменений в систему учета в случае обнаружения неточности, ошибки или изменения информации о документе, внесенной ранее, осуществляется путем создания дополнительной учетной карточки, с указанием в системе учета факта внесения изменений, содержания изменений и даты.