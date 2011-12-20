ВР планирует запретить проверку СМИ в предвыборный период 2012 года

Верховная Рада Украины приняла за основу проект постановления «Об обеспечении беспрепятственной деятельности средств массовой информации в предвыборный период 2012 года», внесенный представителями оппозиции.

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 287 из 333 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

В проекте постановления отмечено, что принятие этого документа необходимо для обеспечения конституционных гарантий на свободу слова в Украине, на свободное выражение своих взглядов и убеждений, создания надлежащих условий для творческой деятельности журналистов, обеспечения плюрализма мнения в материалах печатных и электронных средств массовой информации, устранения правовых, административных, экономических и организационных препятствий в освещении кампании по выборам народных депутатов в 2012 году, а также недопущения прекращения деятельности СМИ иначе как по решению их учредителя (соучредителей) или суда.

Проектом постановления предусмотрено, что Кабинет министров Украины должен принять меры по прекращению проверок соответствующими службами органов исполнительной власти и государственными учреждениями средств массовой информации на период проведения предвыборной кампании по выборам народных депутатов Украины.

Государственной налоговой администрации Украины будет рекомендовано отменить графики проверок средств массовой информации на период предвыборной кампании по выборам народных депутатов.

ВР также будет рекомендовать Национальному совету Украины по вопросам телевидения и радиовещания отменить графики проверок телерадиоорганизаций на период предвыборной кампании по выборам народных депутатов Украины.

Как известно, чаще всего постановления в парламенте принимаются за основу и в целом путем одного голосования.

Как сказал председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН, принимая такой проект постановления, «мы принимаем политический документ под выборы».

Он добавил: «Мы пытаемся таким способом, принимая в виде постановления политическое решение, постановление поставить выше законов Украины».

По мнению В.ЛИТВИНА, необходимо поручить профильному комитету подготовить соответствующий доклад для того, чтобы можно было «должным образом реагировать на эту проблему».