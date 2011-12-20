Суд отказался остановить рассмотрение жалобы Тимошенко на приговор по газовому делу

Коллегия судей Апелляционного суда Киева отказала защитнику экс-премьер-министра Украины Николаю СИРОМУ в удовлетворении ходатайства об остановке рассмотрения жалобы Юлии ТИМОШЕНКО на приговор по газовому делу.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение коллегии судей было объявлено после их пребывания в совещательной комнате.

"Оснований для удовлетворения защиты нет", - говорится в решении суда.

Таким образом, коллегия судей, по сути, поддержала позицию государственного обвинения.

Присутствующие в зале депутаты слушали решение, не поднимаясь со своих мест, а после его объявления начали скандировать «Ганьба!».

Как сообщал УНИАН, адвокат Н.СИРЫЙ мотивировал необходимость остановки рассмотрения жалобы из-за отсутствия Ю.ТИМОШЕНКО на заседании по уважительным причинам.

"Я прошу суд остановить рассмотрение жалобы до тех пор, пока состояние здоровья Юлии ТИМОШЕНКО не позволит обеспечить ее явку в судебное заседание", - сказал Н.СИРЫЙ.

По его мнению, продолжение рассмотрения жалобы в ее отсутствие негативно повлияет на международный имидж Украины.

В то же время сторона государственного обвинения рассматривает это ходатайство как попытку защиты затянуть апелляционный процесс.