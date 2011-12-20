Суд перенес рассмотрение жалобы Тимошенко на 22 декабря

Коллегия судей Апелляционного суда Киева перенесла рассмотрение жалобы экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО на приговор по газовому делу на 22 декабря на 10.00.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение объявила председательствующая по делу судья Елена СИТАЙЛО.

«Рассмотрение жалобы переносится на 22 декабря на 10 часов», - сказала Е.СИТАЙЛО.

Председательствующая по делу судья объявила это решение за несколько минут до завершения рабочего дня в суде - в 17.56.

Как сообщал УНИАН, 21 декабря другая коллегия судей Апелляционного суда Киева рассмотрит еще одну жалобу Ю.ТИМОШЕНКО – на постановление Шевченковского районного суда Киева о повторном взятии экс-премьера под стражу в рамках уголовного дела о деятельности корпорации «Единые энергетические системы Украины».