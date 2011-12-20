Анонс на 21 декабря

* Под председательством премьер-министра Украины Николая Азарова состоится заседание Кабинета Министров Украины.

* Состоится пленарное заседание ВРУ.

* Состоится итоговая пресс-конференция Президента Украины Виктора Януковича.

* Пресс-конференция на тему: " Валютно-финансовая ситуация в Украине. Итоги и прогнозы". Участники: Эрик Найман, финансовый аналитик; Сергей Яременко, экс-министр финансов.

* Состоится видеомост Киев-Москва на тему: «Российско-украинские отношения. Итоги 2011 года». Участники в Киеве: Валентин Землянский, независимый эксперт по вопросам энергетики; Владислав Ищенко, президент Центра системного анализа и прогнозирования; Игорь Бураковский, директор института экономических исследований и политических консультаций. Участники в Москве: Константин Симонов, ген.директор Фонда национальной энергетической безопасности; Алексей Мухин, гендиректор Центра политической информации; Лидия Косикова, ведущий научный сотрудник Центра проблем глобализации российской экономики Института экономики РАН.

* Круглый стол на тему: «Что мешает широкому внедрению бюджетных пассажирских авиаперевозок в Украине?». Организатор - Всеукраинский центр содействия предпринимательской деятельности. Планируется обсудить современное состояние пассажирских авиаперевозок в Украине, проанализировать причины, из-за которых фактически не развивается отечественный рынок бюджет авиаперевозок, а лоу-кост компании уходят из Украины".

* Пресс-конференция на тему: «Результаты экономической политики в Украине за 2011 г. Итоги деятельности банковской отрасли. Прогнозы на следующий год». В работе примет участие президент Ассоциации украинских банков, вице-президент Центрально-евразийской банковской федерации Александр Сугоняко.

* 12-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: "Законопроект 6523 игнорирует интересы авторов в пользу посредников и разрушает информационную среду Украины". Представители ряда отечественных профобъединений и предприятий расскажут об угрозах разрушения информационной среды Украины и системе защиты интересов непосредственных субъектов авторского права в интересах посредников в сфере интеллектуальной собственности, которые содержит принятый в первом чтении законопроект № 6523 "Об урегулировании вопросов авторского права и смежных прав", расскажут о цивилизованной европейской практике защиты интеллектуальной собственности и обнародуют открытое письмо к руководству ВРУ. Участники: Татьяна Попова, председатель Правления Интернет Ассоциации Украины, Эллина Шнурко-Табакова, председатель Правления Ассоциации предприятий информационных технологий Украины, Иван Петухов, вице-президент УСПП по вопросам ИТ, Наталия Клитная, вице-президент Ассоциации правособственников и поставщиков контента, Юрий Куницкий, исполнительный директор ООО «ООО "Индормедиа" (ул. Крещатик, 4, конференц-зал).

* Состоится заседание Комитета ВРУ по вопросам финансов, банковской деятельности, налоговой и таможенной политики. Вопросы: Информация первого зам.председателя НБУ Ю.Колобова о ситуации на валютном рынке Украины и перспективах законодательной инициативы НБУ на 2012 год; Проект Закона о внесении изменений в ст.5 Закона Украины "О судебном сборе" (о льготах по уплате судебного сбора); Проект Закона о внесении изменений в Таможенный тариф Украины, утвержденный Законом Украины "О Таможенном тарифе Украины" и другие законодательные акты Украины и др.

* Состоится заседание Комитета ВРУ по вопросам социальной политики и труда. Будут рассматриваться: Проект Закона о внесении изменений в Закон Украины «Об организациях работодателей» (о приведении Закона в соответствие с требованиями законодательства о социальном диалоге); Проект Закона о внесении изменений в Закон Украины «Об общеобязательном государственном социальном страховании на случай безработицы» и др.

* Пресс-конференция руководителя информационно-аналитического центра FOREX CLUB в Украине Николая Ивченко на тему: "Предварительные итоги 2011 финансового года. Ожидания на первую половину 2012 года" . Вопросы: стоит ли ожидать краха Еврозоны и евро в ближайшее время? перспективы сотрудничества Украины с МВФ; прогноз стоимости доллара и евро на первую половину 2012 года. В какой валюте стоит хранить сбережения? прогноз уровня инфляции, ВВП и прибылей населения в Украине.

* Пресс-конференция экс-министра экономического развития Грузии Кахи Бендукидзе (телемост с Грузией) на тему: "Как избежать нового кризиса украинской экономики: советы реформатора".

* Круглый стол на тему: "Экотуризм в Украине: проблемы и перспективы развития (на примере Днестровского каньона)". Организатор - "Тернопольский областной информационно-туристический краеведческий центр". Участники: Алексей Кайда, председатель Тернопольского облсовета; Ярослав Джоджик, народный депутат Украины; Назар Яворский, начальник отдела внешних связей и промоции Тернопольского облсовета; Лариса Римар, директор КП "Тернопольский областной информационно-туристический краеведческий центр"; Владимир Царук, исполнительный директор Ассоциации журналистов "Туристический пресс-клуб Украины"; Сергей Подмогильный, директор ООО "Туристическое агентство "Terra Incognita" и др.

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