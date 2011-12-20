Главное на 20 декабря (вечер)

Финансы

Рада расширила использование гривны как средства платежа между резидентами и нерезидентами

Верховная Рада Украины приняла закон «О внесении изменений в статью 7 Декрета Кабинета Министров Украины «О системе валютного регулирования и валютного контроля» (относительно расширения сферы использования валюты Украины).

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 274 из 313 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Законом предусмотрено установить норму относительно возможности использования иностранной валюты и гривни в качестве средства платежа в расчетах между резидентами и нерезидентами в пределах торгового оборота и обеспечения права Нацбанка на установление порядка проведения таких расчетов.

Также законом отменено ограничение относительно необходимости получения индивидуальной лицензии НБУ на осуществление расчетов между резидентами и нерезидентами в пределах торгового оборота в национальной валюте Украины.

В пояснительной записке к законопроекту отмечалось, что гривня во внешнеэкономических расчетах за товары и услуги почти не используется, ее удельный вес за январь-август 2011 года составляет всего 0,1% от общего объема.

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Каськив ожидает контрактов на 2 млрд. дол. по результатам презентаций инвествозможностей Украины

По результатам презентаций инвестиционных возможностей Украины ожидается подписание, по меньшей мере, трех контрактов на сумму почти 2 млрд. долларов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, об этом председатель Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Украины Владислав КАСЬКИВ заявил на пресс-конференции о результатах деятельности агентства в 2011 году, которая состоялась в Администрации Президента.

В целом, по итогам презентаций Госжагентство получило более 100 обращений относительно партнерства в рамках реализации нацпроектов.

По словам В.КАСЬКИВА, на протяжении октября-декабря 2011 года роуд-шоу, которые представляли инвестиционный потенциал 15 городов Украины, состоялись в Европе, Северной Америке, на Ближнем и Дальнем Востоке. Презентации сопровождались медийной кампанией с участием международных и украинских СМИ, проведением теле- и радиотрансляций и тому подобное.

«За короткий период вышло около 500 публикаций в ведущих мировых печатных и электронных медиа, почти 40 публикаций на ресурсах информационных агентств и около 30 сюжетов на ведущих телевизионных каналах», - сказал В.КАСЬКИВ.

«В этом году впервые представители мирового бизнеса узнали об инвестиционных возможностях в Украине и получили конкретные предложения в форме профессионально подготовленных проектов», – отметил председатель Госагентства по инвестициям.

«Впервые Украина вышла на рынок с такими предложениями, и мы считаем, что итогом этих роуд-шоу будет не только увеличение информации об Украине, осведомленности среди мировых компаний, но и конкретные результаты», – подчеркнул В.КАСЬКИВ.

Кроме того, он сообщил, что за семь месяцев работы агентства в сфере инвестиций Украины был впервые внедрен проектный менеджмент в государственном управлении; определен приоритет инвестиционных средств над бюджетными; внедрен принцип персональной ответственности за результат воплощения тех или иных проектов; проведены публичные открытые государственные закупки, которые обеспечили широкое участие авторитетных международных участников и экономию бюджетных средств; в мире презентованы инвестиционные возможности Украины в формате роуд-шоу.

Кроме того, отметил председатель Госагентства, в Украине начало работать «единое инвестиционное окно» для иностранных инвесторов.

«Достаточно серьезная работа проведена, чтобы создать в Украине «точку входа», которая отвечала бы международным стандартам», – сказал он.

По словам В.КАСЬКИВА, речь идет об «абсолютно либеральном, прозрачном и законном механизме для системного сопровождения на внутреннем рынке» вместо коррупционных схем, которые существовали раньше, и фактическом создании системы, с помощью которой уполномоченный государственный орган «должен был бы обеспечить комфортные условия для привлечения инвестиций в Украине».

Говоря об инвестиционных поступлениях в Украину, В.КАСЬКИВ сообщил: прямые иностранные инвестиции на январь-октябрь 2011 года, по данным НБУ, составляли 5,5 млрд. долларов – это на 35,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. «Если такая тенденция сохранится в последнем квартале, суммарный объем инвестиций за год должен достичь 7,5 млрд. долларов», – сказал он.

На сегодняшний день, отметил председатель Госагентства, уже заключены контракты на сумму более 450 млн. долларов и подписаны рамочные соглашения, которые предусматривают инвестирование в реализацию национальных проектов на более чем 3,7 млрд. долларов.

«Результат нашей деятельности ярко подтверждает: инициатива Президента, связанная с созданием Института национальных проектов, очень успешна», – резюмировал председатель Госагентства.

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Уровень доверия инвесторов к рынку Украины снизился до рекордно низкого уровня — ЕБА

Уровень доверия инвесторов к рынку Украины в четвертом квартале 2011 г. снизился до рекордно низкого уровня — 2,19.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщила исполнительный директор Европейской Бизнес Ассоциации (ЕБА) Анна ДЕРЕВЯНКО на пресс-конференции.

«В четвертом квартале 2011 г. уровень доверия инвесторов к рынку Украины снизился до рекордно низкого уровня - 2,19, что является более чем существенным падением по сравнению с даже третьим кварталом этого года, когда показатель уже продемонстрировал негативную динамику и составил 2,56», - сказала А.ДЕРЕВЯНКО.

Она отметила, что основными причинами негативного восприятия экономики и инвестиционного климата Украины инвесторами стали нестабильность внешней политики, неблагоприятный экономический прогноз на 2012 г., усиление давления на бизнес со стороны органов власти, коррупция и несбалансированная система налогообложения.

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ТЭК

Двусторонняя встреча Януковича и Медведева отменяется

Москва. Двусторонняя встреча президентов Украины и РФ Виктора ЯНУКОВИЧА и Дмитрия МЕДВЕДЕВА отменяется.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам в Москве сообщил сотрудник пресс-службы Кремля, не назвав причины.

В то же время в пресс-службе Президента Украины эту информацию не подтвердили, но и не опровергли.

Согласно программе визита В.ЯНУКОВИЧА в Москву, встреча должна была состояться в 18.30-19.00 мск.

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Ввод первой нитки «Южного потока» запланирован на конец 2015 года – «Газпром»

Москва. Проект «Южный поток» развивается по графику, ввод первой нитки запланирован на конец декабря 2015 года.

Как сообщили УНИАН в управлении информации «Газпрома», совет директоров ОАО «Газпром» принял к сведению информацию о текущем состоянии и ходе работ по проекту строительства газопровода «Южный поток».

«Участники заседания подчеркнули, что проект развивается в соответствии с графиком. Ввод в эксплуатацию первой нитки газопровода запланирован на конец декабря 2015 года», - говорится в сообщении.

Правлению компании поручено продолжить совместно с иностранными партнерами работу по подготовке проектной документации для принятия окончательного инвестиционного решения по проекту «Южный поток».

Совет директоров поручил Правлению доложить о ходе реализации проекта в IV квартале 2012 года.

Справка УНИАН. В целях диверсификации маршрутов экспортных поставок природного газа.

ОАО «Газпром» реализует проект строительства газопровода через акваторию Черного моря в страны Южной и Центральной Европы — проект «Южный поток».

Для реализации сухопутной части проекта с Болгарией, Сербией, Венгрией, Грецией, Словенией, Хорватией и Австрией подписаны межправительственные соглашения.

16 сентября 2011 года состоялось подписание Соглашения акционеров компании South Stream Transport AG для реализации морского участка проекта. В соответствии с документом доля участия ОАО «Газпром» в проекте морского газопровода составляет 50%, итальянской ENI — 20%, немецкой компании Wintershall Holding GmbH и французской EDF — по 15%.

В III квартале 2011 года была завершена разработка Сводного технико-экономического обоснования «Южного потока», объединившего в себе ТЭО морского участка, а также ТЭО строительства национальных участков газопровода по территории стран Южной и Центральной Европы.

В Сводном ТЭО представлены: основные технические решения по проекту с обоснованием их осуществимости, оценка экологической безопасности и мероприятия по охране окружающей среды, оценка экономической эффективности проекта с учетом капитальных и эксплуатационных затрат.

Результаты ТЭО являются основой для дальнейшей разработки проектной документации на объекты газотранспортной системы для поставок российского природного газа на рынки Центральной и Южной Европы по газопроводу «Южный поток».

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«Газпром» рассматривает возможность участия в приватизации «Кыргызгаза»

Москва. ОАО «Газпром» рассматривает возможность участие в приватизации компании «Кыргызгаз».

Об этом УНИАН сообщили в управлении информации ОАО «Газпром» по итогам встречи главы «Газпрома» Алексея МИЛЛЕРА и президента Киргизской Республики Алмазбека АТАМБАЕВА.

«В ходе встречи также обсуждалась возможность участия «Газпрома» в приватизации объектов нефтегазовой отрасли Киргизской Республики, в частности в акционерном капитале компании «Кыргызгаз», - говорится в сообщении.

Стороны рассмотрели вопросы развития двустороннего сотрудничества в энергетической сфере. Особое внимание было уделено перспективам реализации совместных проектов в области освоения ресурсов углеводородов, развития рынка энергоресурсов республики, а также транспортировки и маркетинга природного газа на территории Киргизии.

Cправка УНИАН. Доказанные запасы природного газа в Киргизской Республике оцениваются в 6 млрд. куб. м. Освоение газовых месторождений затруднено из-за геологических особенностей и недостаточно развитой инфраструктуры. Собственная добыча природного газа в республике составляет около 22 млн. куб. м в год. Потребление газа – около 300 млн. куб. в год.

В мае 2003 года ОАО «Газпром» и правительство Киргизской Республики подписали долгосрочное соглашение о сотрудничестве в газовой отрасли сроком на 25 лет.

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Фондовый рынок

ВР утвердила в первом чтении проект Госпрограммы приватизации

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект «О Государственной программе приватизации» (№ 9509).

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 243 из 328 народных депутатов Украины, зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроектом предлагается утвердить Государственную программу приватизации на 2011-2014 годы.

Программой предусмотрено обеспечение высоких темпов приватизации государственных объектов, в отношении которых не установлен запрет и ограничение на приватизацию и которые являются избыточными для выполнения государством своих функций, не имеют спроса у покупателей, являются убыточными и малорентабельными.

Также предусмотрено применение индивидуальных принципов приватизации предприятий, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства, предприятий с признаками доминирования на общегосударственном рынке товаров (работ, услуг) и нуждающихся в специальном подходе в связи с тем, что используют в процессе производства уникальные ресурсы и нематериальные активы (группа Г).

Кроме того, программой предусмотрено содействие привлечению к приватизации земельных участков, на которых расположены государственные объекты, подлежащие приватизации; сокращение ограничений относительно приватизации государственных объектов при условии, что указанное негативно не повлияет на выполнение государством своих функций, а также не создаст опасности для социально-экономических и экологических условий жизнедеятельности общества; привлечение к приватизации инвесторов, заинтересованных в долгосрочном развитии предприятий после приватизации; повышение уровня привлекательности приватизации для инвесторов, формирование положительного имиджа приватизации в Украине и мире.

Высокие темпы приватизации государственных объектов предусматривается обеспечить в результате привлечения к приватизации более широкого круга государственных объектов; расширения круга потенциальных покупателей путем повышения уровня их осведомленности; упрощения процедур подготовки к приватизации объектов с целью сокращения затрат времени; внедрения упрощенных способов продажи государственных объектов (кроме контрольного пакета акций акционерных обществ, принадлежащих к группе Г), которые не имеют спроса у потенциальных покупателей (в случае когда объекты не проданы с применением других конкурентных способов), в частности способом:

продажи по методу снижения цены до уровня фактического спроса без ограничения минимальной цены продажи;

дробления пакетов акций (менее 25% уставного капитала акционерного общества) и продажа их отдельными лотами на фондовых биржах;

продажи без объявления цены;

установления конкретных сроков приватизации государственных объектов - до двух лет с момента принятия решения о приватизации.

В программе отмечено, что для учета особенностей объектов группы Г во время приватизации на индивидуальных принципах обеспечивается:

проведение предприватизационной подготовки предприятий;

продажа контрольного пакета акций с определением условий послеприватизационного использования объектов, а также требований к покупателям;

сохранение влияния государства в результате закрепления в государственной собственности контрольного пакета акций. При этом остальные акции подлежат продаже небольшими пакетами на фондовых биржах;

привлечение на конкурсных принципах советников (уполномоченных лиц) к работе по подготовке к приватизации предприятий, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства, предприятий с признаками доминирования на общегосударственном рынке товаров (работ, услуг).

Для обеспечения приватизации земельных участков, на которых расположены государственные объекты, подлежащие приватизации, вводятся различные способы их продажи, в частности, отчуждение государственных объектов и земельных участков, на которых они расположены, как единого объекта; в случае отсутствия спроса потенциальных покупателей приватизация государственного объекта осуществляется отдельно, а земельный участок передается на условиях аренды в соответствии с законом; включение земельных участков в уставной капитал хозяйственных обществ и последующая приватизация с применением способа продажи пакетов акций (долей, паев).

Сокращение ограничений для приватизации государственных объектов осуществляется с применением таких способов:

сокращение перечня критериев отнесения государственных объектов имеющим общегосударственное значение и не подлежащим приватизации, с учетом реальности рисков для национальной безопасности, качества выполнения государством своих функций по управлению такими объектами и возможности производства социально важных товаров (работ, услуг) на предприятиях не государственной формы собственности;

ограничение оснований для закрепления пакетов акций в государственной собственности.

Закреплению в государственной собственности может подлежать исключительно контрольный пакет акций; пересмотру перечня предприятий, пакеты акций которых размером менее 50% уставного капитала акционерного общества были закреплены (временно оставлены) в государственной собственности, с целью передачи их для приватизации; исключение пакетов акций акционерных обществ и государственного имущества обществ, хозяйственная деятельность которых относится к непрофильным и неосновным видам деятельности, из состава государственных холдинговых компаний, и государственных акционерных национальных обществ для дальнейшей приватизации, если указанное негативно не повлияет на эффективность их деятельности и инвестиционную привлекательность.

Для повышения уровня привлекательности приватизации для инвесторов и создания положительного имиджа приватизации в Украине и мире предусматривается обеспечить:

введение продажи контрольных пакетов акций акционерных обществ, принадлежащих к объектам группы Г, на конкурсах с открытостью предложения цены по принципу аукциона, что обеспечит состязательность и равный доступ инвесторов к приватизации;

прозрачность и публичность принятия решений, определения способа и условий приватизации, а также всех процедур по подготовке и продаже объектов, что будет способствовать предотвращению коррупции;

отчуждение недвижимого государственного имущества и структурных подразделений, которые отделяются от государственных объектов в процессе реструктуризации, исключительно по процедурам приватизации;

поддержку заинтересованности трудовых коллективов и руководства предприятий государственного сектора в приватизации своих предприятий путем установления приоритетов и льгот во время продажи акций;

передачу 5% акций объектов, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства, объектов с признаками доминирования на общегосударственном рынке товаров (работ, услуг) для продажи мелкими пакетами на фондовом рынке, что создаст условия для участия в приватизации широких слоев населения и будет способствовать развитию фондового рынка;

осуществление информационно-пропагандистской и рекламной деятельности по вопросам приватизации, проведение общественных слушаний, освещение приватизационных процессов путем обнародования соответствующих сведений в средствах массовой информации.

В законопроекте отмечается, что выполнение программы даст возможность:

завершить широкомасштабный процесс трансформации отношений собственности и оптимизировать государственный сектор;

создать условия для приватизации объектов, дальнейшее пребывание которых в государственной собственности является экономически нецелесообразным; способствовать обеспечению экономического роста;

уменьшить долю государственного сектора в экономике до 25-30% внутреннего валового продукта. В государственном секторе будет сформирован производственный комплекс, способный обеспечить эффективное выполнение государством своих функций;

привлечь большие объемы частного капитала, в том числе иностранного, создать мощные вертикально интегрированные структуры, конкурентоспособные на мировом рынке, провести модернизацию производства, внедрить новейшие технологии, создать новые виды продукции, внедрить современный менеджмент;

создать базу для развития субъектов малого и среднего предпринимательства и адаптации его к рыночным условиям;

уменьшить нагрузку на государство по управлению государственным сектором, что обеспечит повышение эффективности управления. Прогнозный объем поступлений на протяжении действия программы в государственный бюджет Украины средств от продажи и управления государственным имуществом составляет 50-70 млрд. гривень.

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Агро

Мораторий на продажу сельхозземель продлили до 1 января 2013 года

Верховная Рада Украины приняла Закон «О внесении изменений в раздел Х "Переходные положения" Земельного кодекса Украины относительно запрещения на отчуждение и изменение целевого назначения земель сельскохозяйственного назначения» (№ 9586).

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 275 из 318 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Данным законом предусмотрено, что до 1 января 2013 года не допускается:

купля-продажа земельных участков сельскохозяйственного назначения государственной и коммунальной собственности, кроме изъятия (выкупа) их для общественных потребностей;

купля-продажа или иным способом отчуждение земельных участков и изменение целевого назначения (использование) земельных участков, которые находятся в собственности граждан и юридических лиц для ведения товарного сельскохозяйственного производства, земельных участков, выделенных в натуре (на местности) владельцам земельных долей (паев) для ведения личного крестьянского хозяйства, а также земельных долей (паев), кроме передачи их в наследство, обмена земельного участка на другой земельный участок в соответствии с законом и изъятия (выкупа) земельных участков для общественных потребностей.

Законом предусмотрено до 1 января 2013 года запретить внесение права на земельную долю (пай) в уставные фонды хозяйственных обществ.

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Промышленность

ВР планирует принять закон о господдержке экспортной деятельности

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект Закона «О государственной финансовой поддержке экспортной деятельности» (№ 9373).

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 265 из 320 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале

Законопроектом определяются принципы государственной финансовой поддержки экспортной деятельности, документ направлен на создание благоприятных условий для расширения экспортного потенциала отечественных субъектов ведения хозяйства, обеспечение защиты украинских экспортеров от риска неплатежей и финансовых потерь, повышение конкурентоспособности товаров украинского происхождения на мировых рынках.

В соответствии с законопроектом, государственная финансовая поддержка экспортной деятельности может осуществляться путем предоставления банками-кредиторами экспортных кредитов:

украинским экспортерам в соответствии с заключенными внешнеэкономическими договорами (контрактами) для осуществления экспорта или обеспечения производства товаров украинского происхождения;

иностранным покупателям или банкам иностранных покупателей под обязательство закупки ими товаров украинского происхождения.

Государственная финансовая поддержка экспортной деятельности может осуществляться через страхование экспортных кредитов и внешнеэкономических договоров (контрактов); предоставление гарантии выполнения иностранным покупателем обязательств по внешнеэкономическим договорам (контрактами) и гарантий банкам-кредиторам по предоставленным экспортным кредитам; предоставление гарантий выполнения обязательств украинских экспортеров во время участия в международных тендерах в порядке, установленном Кабинетом министров Украины.

Финансовая поддержка оказывается исключительно относительно товаров, определенных перечнем товаров украинского происхождения, которым оказывается государственная финансовая поддержка экспортной деятельности, во время осуществления их экспорта или для производства товаров, подлежащих экспорту.

Перечень и порядок отнесения к нему товаров утверждается Кабинетом министров Украины по представлению центрального органа исполнительной власти по вопросам экономической политики.

Для ведения этой политики предусматривается создание государством в лице Кабмина государственного финансового учреждения - экспортно-кредитного агентства в форме публичного акционерного общества с целью страхования украинского экспортера от коммерческих и некоммерческих рисков и предоставления гарантии выполнения иностранным покупателем обязательств по внешнеэкономическим договорам (контрактам), гарантий банкам-кредиторам по предоставленным экспортным кредитам и гарантирования выполнения обязательств украинских экспортеров во время участия в международных тендерах.

Кабмин определяет банки-кредиторы учреждений относительно предоставления экспортных кредитов.

Экспортно-кредитное агентство осуществляет деятельность на основании устава, который утверждается Кабинетом министров Украины.

Законопроектом предусмотрено, что с целью осуществления контроля над реализацией государственной политики в сфере поддержки экспортной деятельности, а также обеспечения государственного надзора за деятельностью экспортно-кредитного агентства создается Наблюдательный совет по вопросам государственной поддержки экспортной деятельности. Наблюдательный совет по вопросам государственной поддержки экспортной деятельности возглавляет председатель, который назначается премьер-министром Украины по представлению руководителя центрального органа исполнительной власти по вопросам экономической политики.

Кабинет министров Украины во время подготовки проекта закона о государственном бюджете на соответствующий год рассматривает вопрос об обеспечении государственной финансовой поддержки экспортной деятельности.

В законопроекте определены условия страхования внешнеэкономических договоров (контрактов), экспортных кредитов и предоставления гарантий.

Страховая выплата составляет не более 90% суммы внешнеэкономического договора (контракта) или экспортного кредита в случае наступления некоммерческого риска и не более 85% в случае наступления коммерческого риска.

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Работники Херсонского машзавода начали пикетировать Кабинет министров

Работники ООО НПП «Херсонский машиностроительный завод» («ХМЗ») остановили работу предприятия и начали пикетировать Кабинет министров Украины в знак протеста против давления местных органов власти и силовых структур и попыток рейдерского захвата предприятия.

Об этом представители завода заявили на пресс-конференции в агентстве УНИАН.

«С 1 декабря завод не работает, все находятся в отпуске за свой счет. До вчерашнего дня мы все принимали участие в акциях протеста возле стен Херсонской облгосадминистрации, а в связи с тем, что обладминистрация не хочет найти с нами общий язык, с сегодняшнего дня работники нашего завода пикетируют Кабинет министров», - сказал директор ООО НПП «ХМЗ» Виктор СЛОБОДЯНЮК.

Он также отметил, что предприятие направляло письма с просьбой разобраться в сложившейся ситуации в различные инстанции, в том числе — в обладминистрацию, Кабинет министров и Президенту Украины, однако не получило ответа.

В то же время территория предприятия, по словам В. СЛОБОДЯНЮКА, находится в окружении сотрудников милиции, что полностью парализует работу завода.

«Нам не дают возможности осуществлять хозяйственную деятельность, милицейские чины стоят в машинах вокруг завода, и когда с завода выходит какая-то машина, ее останавливают, вызывают УБЭП и поверяют по несколько часов. Ситуация, которая складывается вокруг "ХМЗ", полностью парализует работу завода», - сказал он.

Юрист предприятия Виктория ШАРОЕВСКАЯ сообщила, что хозяйственный суд Херсонской области признал недействительным мировое соглашение, которое было заключено в 2007 году, и отказал компании, владеющей имущественным комплексом «ХМЗ», в участии в рассмотрении дела в качестве третьего лица.

«Суд вынес постановление, которым мировое соглашение признано недействительным.

Мы считаем, что это судебное заседание и рассмотрение дела проводились с грубыми нарушениями. Данное постановление сегодня нами оспорено, и оно не вступило в силу», - сказала она.

По словам собственника ООО НПП «ХМЗ» Александра ОЛЕЙНИКА, давление на предприятие инициировано структурами, заинтересованными в импорте в Украину комбайнов производства Беларуси и России, которые являются прямыми конкурентами комбайнов производства «ХМЗ».

«Давление усилилось за счет того, что продукт, который мы делали, сегодня превосходит зарубежные аналоги, поэтому затрагивает интересы компании, которая ввозит эту технику в Украину. Интерес мы видим для одних — убрать конкурента с рынка зерноуборочных комбайнов, а для других — это 75 га земли в центре Херсона», - сказал он.

А. ОЛЕЙНИК также сообщил, что стоимость комбайнов производства «ХМЗ» составляет около 1,15 млн. грн., в то время как аналогичного комбайна производства Беларуси — 1,25 млн. грн.

В то же время, по словам А. ОЛЕЙНИКА, реальная цена, по которой импортные комбайны завозятся в Украину, составляет 574-710 тыс. грн.

«Это цена вопроса. Речь не идет о том, чтобы производить комбайны, а о том, чтобы ввозить», - сказал он.

Как уточнил УНИАН А. ОЛЕЙНИК, в 2011 году «ХМЗ» произвел 56 комбайнов на общую сумму более 150 млн. грн. При этом мощности предприятия позволяют выпускать до 1500 комбайнов в год.

По его оценке, Украине для реализации аграрного потенциала необходимо около 4-5 тыс. новых комбайнов в год.

Справка УНИАН. ООО «Херсонский машиностроительный завод» было создано на базе производственных мощностей ОАО «Херсонские комбайны» в 2006 году. Предприятие специализируется на производстве сложной сельскохозяйственной техники. ХМЗ входит в структуру ООО «НПП» БелоцерковМАЗ» (Белая Церковь). Предприятие является единственным в Украине производителем зерноуборочных комбайнов.

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С территории Горловского химзавода вывезли последнюю партию мононитрохлорбензола

Сегодня с территории Горловского химического завода (Донецкая обл.) Вывезли последнюю партию мононитрохлорбензола. Событие состоялось при участии министра экологии и природных ресурсов Николая ЗЛОЧЕВСКОГО, представителей Донецкой областной государственной администрации и Горловского городского совета, сообщили в пресс-службе Минприроды.

«22 года накапливалось эта чрезвычайно опасное вещество, а еще 17 лет никак не могли взяться за решение этой проблемы. И только после поручения президента в этом году удалось найти предприятия в Европе, которые имеют соответствующие технологии и полностью вывезти мононитрохлорбензол на утилизацию», - отметил министр Н.ЗЛОЧЕВСКИЙ.

В Минприроды напомнили, что ГП «Горловский химический завод» было единственным предприятием в Украине, которое производило высококачественное взрывчатое вещество для снаряжения боеприпасов и мононитрохлорбензол. Напряженная ситуация, сложившаяся на предприятии, связанная с накоплением на промплощадке с 1972 по 1994 годы 2 тыс. 350 тонн высокотоксичных отходов, которые хранились в металлических бочках и емкостях в неудовлетворительном состоянии. Проблема утилизации мононитрохлорбензола не решалась вплоть до 2011 года.

В этом году Министерство экологии и природных ресурсов выделило резервные средства в сумме 60 млн. гривен из Государственного фонда охраны окружающей природной среды на перевозку и утилизацию опасных отходов мононитрохлорбензола государственного предприятия «Горловский химический завод». В результате запланированных работ 2 тыс. 350 тонн опасных токсичных отходов вывезено на обезвреживание за пределы Украины.

Справочно: мононитрохлорбензол - вещество первого класса опасности, которое еще называют «кровяным ядом», нарушает функционирование всех органов человека. К человеческому организму попадает через органы дыхания и через поверхность кожи.

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Завтра в Украине ожидается мокрый снег и дождь

Завтра в Украине ожидается мокрый снег и дождь, в южной части, а днем и в центральных и восточных областях местами сильные осадки.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, температура на протяжении суток 3-8° тепла, в Крыму 7-12° тепла, в северных, Винницкой и Черкасской областях от 3° мороза до 2° тепла.

В западных областях ночью небольшой снег, днем без существенных осадков, на дорогах местами гололедица, температура ночью 3-8° мороза, днем около 0°.

Ветер северный, на Левобережье южный, 7-12 м/с, на юге местами порывы 15-20 м/с.

В Киевской области в среду ожидается мокрый снег, днем местами с дождем. Ветер преимущественно северный, 7-12 м/с. Температура на протяжении суток от 3° мороза до 2° тепла. В Киеве температура на протяжении суток около 0°.

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