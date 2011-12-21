Кабмин ждут кадровые ротации

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подтверждает намерения провести ротации в правительстве.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал на итоговой пресс-конференции в Киеве.

«Есть планы провести некоторые кадровые изменения», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

В то же время он подчеркнул, что провести изменения в правительстве не есть самоцелью, эти изменения должны быть направлены на усиление работы того или иного направления.

«Я хочу сказать, что у меня есть большой опыт управления разного уровня. Но я всегда помнил о своей ответственности за результаты своей работы, которых достигают живые люди.. и их эффективность, безусловно, она влияет на общий, коллективный результат работы, поэтому иногда работа одного человека сводит на нет работу всего коллектива. Такие случаи у нас есть. К сожалению», - сказал Президент.

При этом он сказал, что помнит пословицу, что за одного битого двух небитых дают. «Мы не жалеем никого, по большому счету, но я пытаюсь быть справедливым. Есть сегодня планы провести некоторые кадровые изменения и они будут. Будут тогда, когда придет время. Но это не самоцель. Самоцель - это улучшение в целом системы власти и отдельных ее направлений. И там, где есть необходимость, там, где уже этот вопрос созрел, решения будут приниматься немедленно, но если есть еще хоть маленькая надежда добавить, когда открывается второе дыхание у человека на дистанции, нужно дать возможность. Я правильно говорю или нет? Пусть попробует… возможно, будет чемпионом», - сказал Президент.