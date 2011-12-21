В Клубе путешественников “УНИАН - Тут и Там” – предновогодний “Калейдоскоп-2011”

В пятницу, 23 декабря, в УНИАН пройдет очередное заседание Клуба путешественников “УНИАН - Тут и Там”.

Заседание будет последним в этом году, рассказал главный редактор УНИАН Александр ХАРЧЕНКО, поэтому было решено сделать его своего рода итоговым, в формате экспресс-рассказов – “Калейдоскоп-2011”.

Постоянные члены клуба поделятся своими впечатлениями о наиболее интересных путешествиях на протяжении этого года и презентуют кулинарные рецепты из этих поездок. Например, Игорь ПОЛУЭКТОВ обещает рассказать о путешествии в Барселону с практическими советами, как лучше организовать поездку из Киева и о “вкусовых” сюрпризах от каталонской кухни. Александр ЧЕБАН, вернувшийся из Азербайджана, презентует серию фотоснимков и чайные рецепты, сравнивая их с шри-ланкийскими чайными достижениями. Продолжат эти рассказы “римские” и “словацко-польские” мотивы от других членов клуба с рецептами коктейлей, национальных блюд.

“Формат “Рассказываю и угощаю” - экспериментальный для нашего клуба, это своего рода синтез передачи о странствиях и кулинарного шоу, - отметил руководитель интернет-проекта “Тут и Там” Владимир ЗМАЖЕНКО. – Но накануне Нового года, убеждены, такой эксперимент будет уместным”.

Место проведения: Киев, ул. Крещатик, 4, конференц-зал агентства УНИАН. Начало в 18.00. Вход свободный.

Справка УНИАН. Основателями Клуба путешественников “УНИАН - Тут и Там” выступили УНИАН и туристический сайт “Тут и Там” (http://www.tutitam.ua). Идея проекта, по словам главного редактора УНИАН Александра ХАРЧЕНКО, заключается в том, чтобы «дать возможность тем, кто осуществил интересное путешествие по Украине (Тут), или за границей (Там), рассказать о нем в непринужденной, камерной обстановке таким же коллегам-путешественникам. По сути, это дорожные заметки, которые, благодаря современным техническим возможностям, можно превратить в яркое авторское шоу».

“В Клубе, - добавил В.ЗМАЖЕНКО, - каждый может себя попробовать в роли «Юрия Сенкевича» (популярный телеведущий советских времен – УНИАН), выбрав себе маршрут для рассказа, стилистику или иллюстрационный материал. Также важно, что это интерактивное общение – вы можете спросить ведущего, уточнить что-то у него, попросить “отмотать” назад интересный кадр”.