Янукович называет себя заложником дела Тимошенко, но не сказал, амнистирует ли ее

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ называет себя заложником дела экс-премьера Юлии ТИМОШЕНКО, но не сказал, амнистирует ли ее.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на итоговой пресс-конференции в Киеве.

По словам В.ЯНУКОВИЧА, перед началом расследования дела Ю.ТИМОШЕНКО он требовал от правоохранителей, чтобы не применялся выборочный подход. “Я предупредил всех исполнителей, что под микроскопом на это дело будут смотреть все”, - сказал Президент и добавил, что за нарушения виновные будут нести ответственность.

Затем, по его словам, “возникла идея, как говорят, нам ее подбросили, декриминализировать некоторые статьи Уголовного кодекса”. В.ЯНУКОВИЧ сказал, что “мы пришли к выводу, что этот законопроект должен приниматься консенсусом в парламенте, а в частности, 365-ю статью нужно выписывать в парламенте”. “Я сказал, что если будет нам какая-то помощь, то выписываем эту статью и декриминализируем”, – заявил В.ЯНУКОВИЧ.

В то же время, по его словам, тогдашний лидер парламентской фракции «БЮТ-Батькивщина» Иван КИРИЛЕНКО сказал, что “эта статья нам не нужна, и она нужна власти, во избежание ответственности”. “То есть, началась политическая игра”, – добавил В.ЯНУКОВИЧ. “Я стал заложником этой ситуации”, - заявил он.

После этого, по словам В.ЯНУКОВИЧА, он призвал европейских руководителей предложить выход из этой ситуации, поскольку “судебные дела прекратить нельзя и вмешиваться в них тоже нельзя”.

В.ЯНУКОВИЧ добавил, что в будущем следует исправлять недостатки в законодательстве. Он напомнил, что уже подготовлен проект нового Уголовно-процессуального кодекса, который в ближайшее время будет передан на рассмотрение парламента. По мнению В.ЯНУКОВИЧА, этот и другие законопроекты повысят уровень защиты прав человека.

На вопрос, не рассматривается ли возможность амнистии Ю.ТИМОШЕНКО для улучшения отношений с Западом, В.ЯНУКОВИЧ сказал, что никогда не будет подменивать следователей или судей. По его словам, нет людей без греха, но должен работать принцип презумпции невиновности и неотвратимости наказания.

Как сообщалось, в октябре Печерский райсуд Киева приговорил Ю.ТИМОШЕНКО к 7 годам лишения свободы за превышение полномочий при подписании газовых контрактов с РФ в 2009 году. Защита экс-премьера обжаловала приговор.

8 декабря суд принял решение о повторном аресте Ю.ТИМОШЕНКО - в рамках другого уголовного дела, которое касается деятельности ЕЭСУ. По этому делу Ю.ТИМОШЕНКО обвиняют в уклонении от уплаты налогов, укрывательстве валютной выручки и покушении на растрату нескольких сотен миллионов долларов бюджетных средств.