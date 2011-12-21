ЕС не подпишет Договор об ассоциации до выборов-2012

Варшава. Европейский Союз не подпишет Договор об ассоциации с Украиной до проведения честных и демократических выборов в Верховную Раду осенью 2012 года.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, такое мнение высказал в своем блоге депутат Европейского парламента, который входит в группу социал-демократов (S&D), Марек СИВЕЦ.

Он отметил нехватку целостных комментариев после саммита Украина-ЕС, который прошел в понедельник в Киеве, отметив, что объявленное на нем завершение переговоров по Договору об ассоциации в действительности «не является никаким успехом».

"Договор мог быть парафируемым, но это не произошло", - отметил он.

М.СИВЕЦ написал, что Евросоюз на высшем уровне озвучил проблему с украинским правосудием, назвав ярким его свидетельством случай с арестованной в августе экс-премьером Украины Юлией ТИМОШЕНКО.

"В качестве ключевого условия дальнейшего сотрудничества ЕС добивается полной реформы правосудия, в соответствии с международными стандартами. Дополнительно обращает внимание на вопросы свободы медиа и украинские недостатки здесь", - отметил он.

Депутат, который работает в Европарламенте с момента вступления Польши в Евросоюз в 2004 году, написал, что запланированные на осень следующего года парламентские выборы в Украине станут "лакмусовой бумажкой качества украинской демократии".

"Переводя цитаты Германа Ван РОМПЕЯ (на саммите) на практический язык - до выборов в Украине ситуация будет заморожена. Если они состоятся при одобрении международных наблюдателей, то есть шанс, что к Соглашению об ассоциации можно вернуться. Если нет...", - резюмировал он.