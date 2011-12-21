Главное на 21 декабря (день)

Финансы

На обслуживание внешнего долга в 2012 году будет направлено 61 млрд. грн.

На обслуживание внешнего долга в 2012 году будет направлено 61 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время итоговой пресс-конференции заявил Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ.

«В следующем году мы сократим суммы на обслуживание внешнего долга. Если в этом году мы на обслуживание заплатили 89 млрд. грн., то в будущем году это будет лишь 61 млрд. грн.», - сказал глава государства.

По его словам, Украина имеет возможности, «чтобы с оптимизмом смотреть в будущее».

Также В.ЯНУКОВИЧ отметил, что в следующем году дефицит бюджета будет сокращен с нынешних 3,5% до 2,5%.

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Сальдированный убыток банков сократился почти в два раза — до 4,8 млрд. грн.

Сальдированный убыток банков в январе-ноябре 2011 г. сократился почти в два раза — до 4,8 млрд. грн.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины (НБУ).

«Доходы банков Украины за 11 месяцев 2011 года по сравнению с соответствующим периодом 2010 года увеличились на 3,5% и составляли 127,4 млрд. грн. Расходы банков за указанный период уменьшились на 0,3% и составляли 132,2 млрд. грн.», - говорится в сообщении.

Справка УНИАН. Украинская банковская система в 2010 году сократила убыток почти в 3 раза – до 13,027 млрд. грн.

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Минфин выплатил 620,1 млн. долл. по еврооблигациям 2010 года

Министерство финансов Украины осуществило погашение основной суммы и выплату купонного дохода по облигациям внешнего государственного займа Украины 2010 года, номинированным в долларах США.

Об этом сообщается на официальном сайте министерства.

Согласно сообщению, общая сумма платежа составила 620,1 млн. долл.

Как сообщал УНИАН, в 2010 году Украина осуществила эмиссию облигаций внешнего государственного займа Украины на общую сумму 600 млн. долл. с погашением в 2011 году. Заимствования осуществлялись по ставке 6,7% годовых.

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Уровень инфляции по итогам 2011 года не превысит 5% - Азаров

Уровень инфляции по итогам 2011 года не превысит 5%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Николай АЗАРОВ во время заседания Кабинета министров Украины.

«Если в 2008 году инфляция составляла 25%, в 2010 – 9%, а до конца 2011 г. впервые за много лет не превысит 5%», - сказал Н.АЗАРОВ.

При этом он подчеркнул, что в 2009 г. дефицит сектора государственного управления достиг едва ли не наибольшего в Европе показателя – 18%, в 2010 году правительству удалось сократить его приблизительно до 5%, а в текущем году, по словам Н.АЗАРОВА, дефицит госбюджета составит не более 3,5%.

Кроме того, премьер-министр подчеркнул, что два года подряд гривна остается стабильной.

Как сообщал УНИАН, в ноябре НБУ прогнозировал инфляцию по итогам 2011 года на уровне 7,5%.

Справка УНИАН. В конце октября этого года НБУ прогнозировал рост ВВП Украины в текущем году на уровне 4,8-5%, инфляцию – 8,5%.

Государственный бюджет Украины на 2011 год был рассчитан, исходя из роста ВВП на уровне 4,5%, инфляции – 8,9% (декабрь к декабрю предыдущего года).

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Янукович подтверждает намерения провести ротации в правительстве

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подтверждает намерения провести ротации в правительстве.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал на итоговой пресс-конференции в Киеве.

«Есть планы провести некоторые кадровые изменения», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

В то же время он подчеркнул, что провести изменения в правительстве не является самоцелью, эти изменения должны быть направлены на усиление работы того или иного направления.

«Я хочу сказать, что у меня есть большой опыт управления разного уровня. Но я всегда помнил о своей ответственности за результаты своей работы, которых достигают живые люди... и их эффективность, безусловно, она влияет на общий, коллективный результат работы, поэтому иногда работа одного человека сводит на нет работу всего коллектива. Такие случаи у нас есть. К сожалению», - сказал Президент.

При этом он сказал, что помнит пословицу, что за одного битого двух небитых дают. «Мы не жалеем никого, по большому счету, но я пытаюсь быть справедливым. Есть сегодня планы провести некоторые кадровые изменения и они будут. Будут тогда, когда придет время. Но это не самоцель. Самоцель - это улучшение в целом системы власти и отдельных ее направлений. И там, где есть необходимость, там, где уже этот вопрос созрел, решения будут приниматься немедленно, но если есть еще хоть маленькая надежда добавить, когда открывается второе дыхание у человека на дистанции, нужно дать возможность. Я правильно говорю или нет? Пусть попробует… возможно, будет чемпионом», - сказал Президент.

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ТЭК

Есть прогресс в переговорах по газу. Решения будут компромиссными - Азаров

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявляет о прогрессе в переговорах с Российской Федерацией относительно пересмотра газовых контрактов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил, открывая сегодня заседание Кабинета министров Украины.

«Вчера состоялся очередной раунд переговоров с руководством Российской Федерации относительно пересмотра контракта на поставки газа. Сделан очередной шаг для сближения позиций», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он отметил, что переговоры идут сложно в связи с тем, что газовый контракт является крайне невыгодным для Украины, и наоборот – крайне выгодным для России.

«Мы должны это понять. Мы ищем позитивное решение, хотим найти необходимые юридические формулировки, которые будут долгосрочным фундаментом для развития нашей экономики. Понятно, что такие решения будут компромиссными», - сказал премьер-министр.

Также Н.АЗАРОВ отметил, что целый пакет вопросов находится в стадии обсуждения и согласования. В том числе, в вопросы объемов прокачки газа, цены, создания газотранспортного консорциума.

Кроме того, премьер-министр сообщил, что в Москве осталась рабочая группа во главе с министром энергетики и угольной промышленности Юрием БОЙКО и министром юстиции Александром ЛАВРИНОВИЧЕМ. По словам Н.АЗАРОВА, эта рабочая группа должна окончательно согласовать все вопросы и проработать формулировку нового соглашения.

«От этой работы, от решений, которые будут выработаны, будет зависеть экономическое развитие Украины в целом и параметры бюджета, на следующий год в частности», - отметил Н.АЗАРОВ.

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Цена импортного газа для Украины в I квартале может вырасти до 456 долл. - эксперт

Цена природного газа, поставляемого в Украину российским ОАО «Газпром», в I квартале 2012 года может вырасти до 456 долл. за тыс. куб. м.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал независимый эксперт по энергетике, бывший руководитель пресс-службы «Нафтогаза Украины» Валентин ЗЕМЛЯНСКИЙ сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«456 долларов на первый квартал – это будет тяжелейшее время», – сказал он.

При этом эксперт добавил, что среднегодовая цена на поставляемый в 2012 году в Украину газ составит около 419 долл. тыс. куб. м.

Напомним, согласно подписанным в январе 2009 года российско-украинским газовым контрактам на период до 2020 года, цена импорта российского газа рассчитывается по формуле, учитывающей изменение цен на мазут и газойль, и устанавливается поквартально.

Цена импортного природного газа для Украины в І квартале 2011 года составляла около 264 долл. за тыс. куб. м, во ІІ – 295,6 долл. за тыс. куб. м, в ІІІ – 354 долл. за тыс. куб. м, в IV – около 400 долл. за тыс. куб. м.

Справка УНИАН. ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» 19 января 2009 года подписали два контракта: купли-продажи на период с 2009 по 2019 год; об объемах и условиях транзита природного газа через территорию Украины на период с 2009 по 2019 год.

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Цена на российский газ не должна превышать 250 долл., считает Янукович

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ считает, что цена на российский газ для Украины должна быть не выше 250 долл. за тысячу кубометров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

В.ЯНУКОВИЧ отметил, что сейчас цена составляет 515 долл., а “с учетом «харьковской» скидки – 415 долларов”. Президент сказал, что такая цена является неподъемной для Украины.

“Я считаю, что цена не должна быть выше, чем 250 долларов”, – сказал В.ЯНУКОВИЧ. “Какой она будет – трудно сказать”, – добавил он.

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Янукович заявляет об игнорировании Украины Европейским энергетическим содружеством

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет об игнорировании Украины со стороны Европейского энергетического содружества.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства заявил сегодня на итоговой пресс-конференции в Киеве.

“Мы видим, что нас игнорируют наши коллеги в энергетическом содружестве. То есть принимаются решения, которые фактически идут вразрез с национальными интересами Украины”, - сказал глава государства.

По его словам, украинская власть не видит, как дальше будут развиваться отношения страны с энергетическим содружеством.

“Если было принято решение о строительстве Северного потока и Украину считали равноправным партнером... Но хоть предложите нам принимать участие в этом проекте: “Вкладывайте деньги и будете получать от работы этой газотранспортной системы действительно свой интерес. Но этого не произошло”, - заявил В.ЯНУКОВИЧ.

Кроме того это было сделано демонстративно, считает он.

"Что касается энергетического содружества, то пока мы не увидели позитива”, - сказал Президент.

Также он сообщил, что Украина ждет результаты работы ЕврАзЭС. “Мы хотим подождать и увидеть работу ЕврАзЭС. Это можно будет увидеть только после того, как Россия вступит в ВТО... Это время не за горами”, - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

“Мы увидим экономические результаты, если это будет привлекать Украину, это будет выгодно нам, отвечать нашим национальным интересам, мы этот вопрос вынесем на публичное обсуждение, будет публичная дискуссия”, - заверил он.

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Соцполитика

Президент поясняет массовые акции протеста просчетами власти

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поясняет массовые акции протеста граждан просчетами власти.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на итоговой пресс-конференции в Киеве.

По словам В.ЯНУКОВИЧА, реформы требуют времени, и к этому должно быть готово гражданское общество, к этому должна быть готова власть.

“Вполне справедливо, чтобы люди желали, чтобы это происходило скорее. На этом пути мы объединяем людей. Можно, как говорят, черным красить все что угодно, но я не хочу считать напрасным труд многих коллективов, которые работали не только ради собственного благосостояния, но и ради развития государства”, – сказал Президент.

“Когда я смотрю на эти протестные акции, безусловно, у меня болит сердце. Безусловно, за этим стоят просчеты власти, которые можно разложить на последствия прошлого, на недостатки исполнителей, на просчеты в реформах”, – добавил он.

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В проекте бюджета-2012 предусмотрен рост минимальной зарплаты на 14%, пенсий – на 11%

В проекте Государственного бюджета на 2012 год предусмотрен рост минимальной зарплаты и прожиточного минимума на 14%, пенсий – в среднем на 11%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом, открывая заседание правительства, в среду сообщил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ.

По его словам, в 2012 году на 25,5% вырастет средний должностной оклад работников первого тарифного разряда единой тарифной сетки. Также, отметил премьер, бюджет предусматривает существенный рост зарплаты в бюджетной сфере.

Кроме того, подчеркнул Н.АЗАРОВ, в бюджет 2012 года заложено увеличение помощи при рождении ребенка на 2,2 раза по сравнению с текущим годом.

Как сообщалось, в пятницу Верховная Рада планирует рассмотрение проекта бюджета на 2012 год во втором чтении.

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Агро

Отменены ограничения на поставку продукции в ТС пяти украинским предприятиям

Отменены ограничения на поставку продукции в Таможенный союз пяти украинским предприятиям - ООО "ПО "Молис", ООО "Компания "Зевс ЛТД", ДП "Мясокомбинат "Заря", ООО "Белоцерковский молочный комбинат", ПАО "Конотопмясо".

Как сообщила сегодня Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор), такое решение было принято по итогам переговоров представителей уполномоченных в области ветеринарии органов государств - членов Таможенного союза и Украины.

Как отмечается в сообщении Россельхознадзора, которым располагает УНИАН, решение об отмене ограничений было связано с устранением недостатков, выявленных в ходе инспекции украинских предприятий, проведенной в период с 6 по 17 июня 2011 г. российской и казахстанской сторонами, а также с обоснованностью гарантий о соответствии этих предприятий ветеринарно-санитарным требованиям и нормам Таможенного союза.

В ходе встречи стороны Таможенного союза обратили внимание украинской стороны на необходимость ускорения расследования по фактам нарушения нормативно-правовых актов Таможенного союза предприятием ЧАО «Мироновская птицефабрика» и по обнаружению во время инспекции на предприятии ООО «Элитекс» китайской свинины.

Кроме того, стороны решили рассмотреть возможность отмены временных ограничений на поставки на территорию Таможенного союза товаров с других проинспектированных в 2011 году украинских предприятий, после представления украинской стороной материалов по устранению нарушений, выявленных в результате инспекции или с учетом результатов их очередной совместной инспекции.

Участники переговоров договорились рассмотреть возможность применения единого подхода в оценке и аттестации предприятий третьих стран, поставляющих свою продукцию на территорию Таможенного союза и Украины, а также единого подхода при введении ограничений на поставки в Таможенный союз и Украину товаров, произведенных с нарушением ветеринарно-санитарных требований и норм государств сторон.

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На завтра синоптики прогнозируют в Украине морозную погоду

На завтра, 22 декабря, синоптики прогнозируют в Украине морозную погоду, днем преимущественно без осадков.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, в частности, ночью в Украине, кроме западных, Житомирской и Винницкой области, днем на севере Левобережья небольшой мокрый снег (ночью на Черниговщине, Сумщине и Полтавщине умеренный), на остальной территории без осадков.

На дорогах, кроме юго-восточной части, местами гололедица. Ветер западный, северо-западный, 5-10 м/с; в Крыму отдельные порывы северо-восточного ветра 15-20 м/с.

Температура ночью 1-6° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла; в восточных областях ночью и днем около 0°; в Крыму ночью 0-5° тепла, днем 4-9° тепла; в Карпатах ночью 5-10° мороза, днем 1-6° мороза.

В Киеве и Киевской области завтра облачно с прояснениями. Ночью местами небольшой мокрый снег, днем без осадков. На дорогах местами гололедица.

Температура ночью по области 1-6° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла; в Киеве ночью 2-4° мороза, днем около 0°.

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