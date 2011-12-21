Суд перенес рассмотрение дела Луценко на 27 декабря

Печерский районный суд г. Киева объявил перерыв до 27 декабря в заседании по рассмотрению уголовного дела по обвинению экс-министра внутренних дел Украины Юрия ЛУЦЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, до объявления перерыва суд допросил второго за сегодняшний день свидетеля по делу – бывшего заведующего сектором квартирного учета хозяйственного департамента МВД Украины Николая ЧУМАКА, который в своих показаниях, в частности, подтвердил законность и правомерность внеочередного предоставления жилья в Киеве бывшему водителю Ю.ЛУЦЕНКО Леониду ПРИСТУПЛЮКУ.

«Возражений на заседании у центральной жилищной комиссии МВД по поводу предоставления жилья ПРИСТУПЛЮКУ не было, решение принималось добровольно, без чьего-либо давления», - сказал Н.ЧУМАК, отметив в ответе на один из вопросов, что Ю.ЛУЦЕНКО не давал никаких приказов или указаний прямо или через третьих лиц, которыми бы он обязывал комиссию выделить квартиру Л.ПРИСТУПЛЮКУ.

Следующее судебное заседание состоится в 11.00 27 декабря.