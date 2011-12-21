ВР отказалась рассматривать законопроект об определении деяний, связанных с политическим риском

Верховная Рада Украины отказалась рассматривать законопроект «О дополнении статьи 42 Уголовного кодекса Украины» относительно деяния, связанного с политическим риском.

Как передает корреспондент УНИАН, за включение этого законопроекта, автором которого является депутат от фракции НУ-НС Геннадий МОСКАЛЬ, в повестку дня проголосовали всего 58 народных депутатов из 354 зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроектом предусматривалось установить, что не является преступлением деяние (действие или бездеятельность) лица, должность которого законом отнесена к политическим должностям, если это деяние связано с выполнением служебных полномочий и было совершено в условиях оправданного риска.