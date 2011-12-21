Юрист: в закон нужно ввести понятия «чувствительной» и идентификационной информации

В закон о защите персональных данных (ПД) необходимо ввести понятия «чувствительной» и идентификационной информации.

Такое мнение УНИАН высказал управляющий партнер юридической компании «Лигал асистанс групп» Дмитрий ЕВДИЙ.

«Дело в том, что в документе, действующем с начала 2011 года, нет четкого разграничения между «чувствительной» информацией - которая требует защиты, и идентификационной - использование которой фактически не наносит ущерба физлицам», - сказал эксперт. К «чувствительным» относятся данные из истории болезни, о судимости, кредитные истории и т.д. «Именно эти персональные данные должны быть защищены на высоком уровне», - считает Д.ЕВДИЙ.

Идентификационные данные — это имя, фамилия, отчество, место работы и т.д. «Это идентифицирующие персональные данные, разглашение которых в большинстве случаев не наносит ущерба какому-либо лицу», - подчеркнул эксперт.

Отсутствие упомянутого разграничения в законодательстве приводит к тому, что все существующие базы данных физлиц необходимо регистрировать. Если взять в качестве примера предприятия, поясняет Д.ЕВДИЙ, то получается, что на сегодня нет исключения относительно базы данных их работников, контрагентов, деловых партнеров. Но поскольку разглашение такой информации не несет угрозы, нет смысла регистрировать их. «Если у стандартного юрлица может быть 2-3 базы данных, то фактически у предприятий, для которых профессиональная деятельность - обработка ПД, их может быть несколько сотен», - резюмирует юрист.

Как сообщал УНИАН, 1 июня 2010 года Верховная Рада Украины приняла Закон Украины "О защите персональных данных". Закон вступил в силу 1 января 2011 года, кроме статьи 3, которая вступила в силу со дня его опубликования.

Законом регулируются отношения, связанные с защитой персональных данных во время их обработки.

В июне 2011 года Верховная Рада Украины приняла в целом Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины" относительно ужесточения ответственности за нарушение законодательства о защите персональных данных, которым вводятся штрафы за нарушение закона о защите персональных данных.

Данный закон вступит в действие с 1 января 2012 года.