В Госслужбе по вопросам защиты персональных данных 100 тыс. заявок на регистрацию баз данных

В Государственной службе по вопросам защиты персональных данных на сегодня находится около 100 тыс. заявок на регистрацию баз персональных данных (БПД).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства юстиции.

«С начала функционирования реестра в Государственную службу по вопросам защиты персональных данных приходило небольшое количество заявлений на регистрацию БПД, которое начало расти, начиная с конца ноября 2011 года», - сообщили в пресс-службе министерства.

Так, с 1 июля до 21 ноября т.г. было подано менее 2 тыс. заявлений. С конца ноября ситуация резко поменялась. «Количество поданных заявлений за последние три недели составляет около 100 тысяч. Они обрабатываются в порядке очереди», - отметили в министерстве.

Как сообщал УНИАН, 1 июня 2010 года Верховная Рада Украины приняла Закон Украины "О защите персональных данных". Закон вступил в силу 1 января 2011 года, кроме статьи 3, которая вступила в силу со дня его опубликования.

Законом регулируются отношения, связанные с защитой персональных данных во время их обработки.

В апреле Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ утвердил Положение о Государственной службе Украины по вопросам защиты персональных данных (ГСЗПД Украины). Служба начала регистрацию баз персональных данных с июля 2011 года.