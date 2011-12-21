Минюст разъяснил применение закона о защите персональных данных

В связи с многочисленными обращениями граждан относительно практического применения некоторых положений Закона Украины «О защите персональных данных» Министерство юстиции дало разъяснения по наиболее актуальным и распространенным вопросам.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минюста, в частности, дано разъяснение, что такое «персональные данные» и «база персональных данных», а также какие сведения не являются базой персональных данных и не подлежат регистрации.

Кроме того, Минюстом разъяснены некоторые вопросы практического применения Закона Украины «О защите персональных данных»: кто является владельцем и распорядителем базы персональных данных, какой порядок регистрации базы персональных данных, порядок оформления заявления о регистрации базы персональных данных.

Разъяснен вопрос, в каких случаях необходимо согласие субъекта на обработку персональных данных и требования к ее оформлению, порядок и основания сообщения субъекту персональных данных о его правах, которые касаются обработки персональных данных.

Дано также разъяснение вопроса, который вызывает наибольшую обеспокоенность у граждан и юридических лиц, - относительно ответственности за нарушение законодательства о защите персональных данных.

С целью более детального и конкретного разъяснения норм указанного закона 23 декабря в 11.00 в Министерстве юстиции состоится также пресс-конференция с участием представителей профильного департамента Минюста и руководства Государственной службы защиты персональных данных, на которой представители масс-медиа смогут задать свои вопросы по поводу этого закона.

С разъяснениями Минюста можно ознакомиться на сайте министерства в рубрике («Разъяснения, юридические консультации» - http://www.minjust.gov.ua/0/comments .