Бродский стал главой Госслужбы по вопросам регуляторной политики и предпринимательства

20:35, 21 декабря 2011
Разное
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Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ образовал Государственную службу Украины по вопросам регуляторной политики и развития предпринимательства и назначил ее председателем Михаила БРОДСКОГО.

Соответствующие указы размещены на официальном сайте главы государства.

Также Президент поручил Кабинету министров Украины подать в месячный срок проект Положения о Государственной службе Украины по вопросам регуляторной политики и развития предпринимательства.

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