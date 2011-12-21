Главное на 21 декабря (вечер)

Финансы

Верховная Рада Украины отказалась включить в повестку дня проект закона "Об установлении прожиточного минимума и минимальной заработной платы" относительно увеличения размеров.

Как передает корреспондент УНИАН, за включение в повестку дня соответствующего нормативного акта, автором которого является народный депутат от фракции «БЮТ-Батькивщина» Андрей ПАВЛОВСКИЙ, проголосовали только 78 народных депутатов из 354, зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроектом предусматривалось установить в 2012 году прожиточный минимум на одного человека в расчете на месяц в размере с 1 января 2012 года - 1430 гривен, с 1 апреля - 1458 гривен, с 1 октября – 1494 гривни, с 1 декабря - 1525 гривен, и для тех, кто относится к основным социальным и демографическим группам населения. В частности, для детей в возрасте до 6 лет: с 1 января 2012 года - 1306 гривен, с 1 апреля - 1331 гривен, с 1 октября – 1365 гривен, с 1 декабря - 1392 гривен; детей в возрасте от 6 до 18 лет: с 1 января 2012 года - 1563 гривни, с 1 апреля - 1595 гривен, с 1 октября – 1635 гривни, с 1 декабря – 1667 гривен; для работоспособных лиц: с 1 января 2012 года - 1506 гривен, с 1 апреля – 1536 гривен, с 1 октября – 1576 гривен, с 1 декабря - 1606 гривен; лиц, утративших работоспособность: с 1 января 2012 года - 1200 гривен, с 1 апреля - 1222 гривни, с 1 октября - 1254 гривни, с 1 декабря - 1280 гривен.

Также предлагалось установить в 2012 году такой размер минимальной заработной платы: с 1 января 2011 года - 1506 гривен, с 1 апреля – 1536 гривен, с 1 октября – 1576 гривен, с 1 декабря - 1606 гривен.

Дефицит сводного платежного баланса Украины в ноябре текущего года, по предварительным данным, составил 0,8-0,9 млрд. долл.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

Нацбанк отмечает постепенное улучшение состояния платежного баланса после ухудшения его показателей в сентябре, которое было вызвано нестабильностью на европейских рынках. Так в октябре дефицит сводного платежного баланса составил 1,6 млрд. долл. по сравнению с 2 млрд. долл. в сентябре.

Правительство рассмотрело и одобрило проект Государственного бюджета на 2012 год.

Об этом сообщает Правительственный портал.

«Уточненный макропрогноз учитывает результаты проведенных консультаций с представителями мирового сообщества. Благодаря направленности на развитие, Украина сохраняет умеренный уровень роста ВВП в то время, как темпы роста экономик ближайших европейских соседей сокращаются», - сказал министр финансов Федор ЯРОШЕНКО, представляя проект.

По его словам, по скорректированному консервативному сценарию прирост ВВП в 2012 году составит 3,9%, а номинальный ВВП составит 1,5 триллиона гривен.

Кроме того, министр отметил, что расходы сводного бюджета 2012 года составят 461,7 млрд. грн., что на 35 млрд грн. больше, чем в бюджете 2011 года.

Также Ф.ЯРОШЕНКО добавил, что размер прожиточного минимума, по сравнению с 2011 годом, на 1 человека возрастет на 128 гривен, что почти вдвое превышает темпы роста потребительских цен.

По словам министра, проект бюджета-2012 также предусматривает введение 20-процентной надбавки к должностному окладу для всех педагогических работников и выплат медицинским и фармацевтическим работникам на оздоровление.

"Для пенсионеров увеличится размер минимальной пенсионной выплаты в среднем на 10%, увеличатся на 20-30% средние размеры пенсий, увеличатся выплаты инвалидам войны, детям войны, участникам войны и боевых действий, выплаты чернобыльцам увеличатся почти вдвое. При этом впервые расчет гарантированных минимальных пенсионных выплат инвалидам-ликвидаторам привязан к размеру прожиточного минимума и увеличен вдвое", – заявил Ф. ЯРОШЕНКО.

Вместе с тем он отметил, что проект бюджета предусматривает увеличение инвестиционного ресурса Украины за счет снижения налоговой нагрузки на предпринимателей.

"Наряду с поддержкой социального вектора бюджета, в следующем году существенное внимание будет уделяться созданию условий для стимулирования развития реального сектора экономики. Инвестиционный ресурс от предоставления налоговых индульгенций составит более 45 миллиардов гривен. Общий ресурс, который в 2012 году будет направлен на поддержку реального сектора экономики, составит более 120 миллиардов гривен", – цитирует министра Правительственный портал.

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ образовал Государственную службу Украины по вопросам регуляторной политики и развития предпринимательства и назначил ее председателем Михаила БРОДСКОГО.

Соответствующие указы размещены на официальном сайте главы государства.

Также Президент поручил Кабинету министров Украины подать в месячный срок проект Положения о Государственной службе Украины по вопросам регуляторной политики и развития предпринимательства.

Энергетика

Кабинет министров Украины принял постановление, которым продлил сроки продажи энергетических компаний до конца 2012 года.

Соответствующее решение одобрено на сегодняшнем заседании правительства, сообщает пресс-служба Кабмина.

Постановлением продлен срок продажи на конкурентных принципах государственных пакетов акций энергокомпаний до 31 декабря 2012 года.

В настоящее время Фонд государственного имущества Украины проводит подготовку к продаже и продажу пакетов акций 11 энергогенерирующих и энергоснабжающих компаний. В частности, на продажу планируется выставить 25% госпакет акций ОАО «Днепроэнерго» (номинальная стоимость пакета - 37 млн. 296 тыс. 450 грн.), 50% АК «Винницаоблэнерго» (15 млн. 486 тыс. 830 грн.), 50% ОАО «Днепрооблэнерго» (29 млн. 958 тыс. 090 грн.), 40,06% «Донецкоблэнерго» (32 млн. 808 тыс. 593,75 грн.), 50% ОАО «Закарпатьеоблэнерго» (15 млн. 575 тыс. 405,25 грн.), 25%), 45% «Крымэнерго» (19 млн. 458 тыс. 862,25 грн.), 25,99% ОАО «Тернопольэнерго» (3 млн. 970 тыс. 579,75 грн.), 21% ОАО «Черкассыоблэнерго» (7 млн. 790 тыс. 663,75 грн.), 45% ОАО «Черновцыоблэнерго» (6 млн. 387 тыс. 826,5. грн.), 45,01% ПАО «Хмельницкоблэнерго» (15,140 млн грн), а также 145% ПАО «Николаевоблэнерго» (17,847 млн. грн).

Акционеры ПАО «Киевэнерго» на внеочередном собрании 23 января рассмотрят вопрос смены персонального состава наблюдательного совета общества.

Об этом сказано в сообщении компании, обнародованном в системе раскрытия информации НКЦБФР.

Повестка дня внеочередного собрания акционеров «Киевэнерго» также содержит вопросы об отзыве и избрании членов ревизионной комиссии, внесении изменений и дополнений в устав и другие внутренние нормативные документы общества.

Кроме того, отдельно будет рассмотрен вопрос обеспечения выполнения обязательств, взятых на себя DTEK Holdings Ltd при покупке 25% пакета акций компании.

Функции составления перечня акционеров которые будут иметь право участвовать во внеочередном собрании возложены на регистратора компании ООО «УПМ-Финанс».

Энергогенерирующая компания ПАО «Днепроэнерго» во вторник 20 декабря в 17:36 была вынуждена остановить все блоки Запорожской ТЭС из-за аварии в системе водоснабжения станции.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Согласно сообщению, по предварительным данным, авария произошла из-за порыва на напорном циркуляционном водоводе тепловой электростанции вследствие высокого износа оборудования. Порыв привел к размыву котлована береговой насосной станции без тяжелых последствий для прилегающей территории и отключению циркуляционных насосов, подающих воду в конденсаторы энергоблоков. Прекращение работы насосов повлекло за собой останов энергоблоков №2 и №4 Запорожской ТЭС, работавших на тот момент на станции.

Потери электроэнергии в Объединенной энергосистеме Украины из-за остановов энергоблоков Запорожской ТЭС были компенсированы поднятием нагрузки на двух энергоблоках Криворожской ТЭС ПАО «Днепроэнерго».

В настоящее время на станции проводятся восстановительные мероприятия. Для координации работ по ликвидации последствий аварии, повлекшей за собой останов энергоблоков №2 и №4 Запорожской ТЭС, развернут оперативный штаб во главе с генеральным директором компании Романом СЕРДЮКОВЫМ при участии МЧС и руководства области.

В компании пока не могут назвать ориентировочные сроки возобновления работы станции и ликвидации последствий аварии. В настоящее время проходит оценка ущерба и объема восстановительных работ.

Депутаты Палаты представителей Национального собрания Беларуси ратифицировали белорусско-российское межправительственное соглашение о предоставлении правительству Беларуси государственного экспортного кредита для строительства атомной электростанции, передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь.

Как отметил первый заместитель министра финансов Беларуси Владимир АМАРИН, кредит предоставляется для финансирования 90% стоимости контракта на строительство АЭС.

«Сумма кредита составляет до 10 млрд. долларов США. Срок кредита – 25 лет, включая мораторий на его погашение, максимум 10 лет, и период погашения основного долга по кредиту 15 лет», - сообщил первый заместитель министра финансов Беларуси.

В. АМАРИН также сказал, что данное соглашение предусматривает уплату процентных платежей по 50% кредита по фиксированной ставке, а второй половины – по плавающей ставке.

Политика

Верховная Рада Украины отказалась рассматривать законопроект «О дополнении статьи 42 Уголовного кодекса Украины» относительно деяния, связанного с политическим риском.

Как передает корреспондент УНИАН, за включение этого законопроекта, автором которого является депутат от фракции НУ-НС Геннадий МОСКАЛЬ, в повестку дня проголосовали всего 58 народных депутатов из 354 зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроектом предусматривалось установить, что не является преступлением деяние (действие или бездеятельность) лица, должность которого законом отнесена к политическим должностям, если это деяние связано с выполнением служебных полномочий и было совершено в условиях оправданного риска.

Коллегия судей Апелляционного суда Киева отказала защите экс-премьера Юлии ТИМОШЕНКО в удовлетворении жалобы о незаконности применения в отношении нее повторного ареста.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил защитник Ю.ТИМОШЕНКО Сергей ВЛАСЕНКО.

Сами журналисты не имели возможности услышать решения суда, поскольку во время его оглашения судьей Ольгой ЕФИМОВОЙ народные депутаты скандировали: «фашисты».

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