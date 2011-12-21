Анонс на 22 декабря

* Президент Украины Виктор Янукович с официальным визитом будет находится в Турецкой Республике. В ходе визита Глава Украинского государства проведет встречи с Президентом Турецкой Республики Абдуллахом Гюлем и Премьер-министром Реджепом Тайипом Эрдоганом. Под председательством Президента Украины и Премьер-министра Турции состоится первое заседание Стратегического совета высокого уровня.

* Председатель КГГА Александр Попов посетит новопостроенную станцию метрополитена «Выставочный центр» и проверит состояние ее готовности перед введением в эксплуатацию. Во время мероприятия предусматривается проезд пробного предпускового поезда.

* Состоится пленарное заседание ВРУ.

* Состоится круглый стол на тему: Чего ожидать от принятия в Украине закона "О рынке земель"? Участники: глава государственного агентства по земельным ресурсам Сергей Тимченко; генеральный директор компаний Agrogeneration/Agrofuel Асад Лапш; управляющий партнер Международного адвокатского объединения Arzinger Тимур Бондарев; старший юрист АО Arzinger Станислав Герасименко.

* Начнет работу V съезд Украинского профсоюза работников речного транспорта. В повестке дня: подведение итогов работы за последние 5 лет; переизбрание руководства; определение дальнейших направлений работы и путей развития и др. Приглашены: Борис Колесников, вице-премьер-министр Украины - министр инфраструктуры Украины; Константин Ефименко, первый зам.министра инфраструктуры Украины; Григорий Соболевский, председатель Госинспекции Украины по безопасности на морском и речном транспорте; Владимир Севрюков, директор департамента госполитики в отрасли морского и речного транспорта; Юрий Кулик, председатель ФПУ; Георгий Столяренко, председатель Международной конфедерации профсоюзов работников водного транспорта стран СНГ и Балтии.

*Состоится заседание НКРЭ.

* Пресс-конференция на тему: "Экономические итоги 2011 года и макроэкономический прогноз на 2012 год". Участники: Александр Кендюхов, председатель Всеукраинского союза ученых-экономистов; Валерий Геец, директор Института экономики и прогнозирования НАНУ; Валерий Литвицкий, руководитель группы советников председателя Национального банка Украины; Александр Сугоняко, президент Ассоциации украинских банков; Валерий Гладкий, руководитель Аналитического центра «Бюро экономических и социальных технологий».

* 10-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Новые газовые соглашения с Россией: спасение или бездна?». Участники: Михаил Гончар, руководитель энергетических программ центра «Номос»; Иван Надеин, председатель ОО «Комитет энергетической независимости Украины»; Роман Ницович, координатор энергетических программ аналитического центра «DiXi Group». Организатор - ОО «Комитет энергетической независимости Украины» (www.komitet-energy.org) (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Нужна аккредитация. Телефон: 067 234 02 91, media@komitet-energy.org.

* Пресс-конференция на тему: «Итоги деятельности Всемирного банка в 2011-м и перспективы 2012-й год. Прогноз инфляции и ВВП Украины». Участники: Мартин Райзер, директор Всемирного банка по делам Украины, Беларуси и Молдовы; Руслан Пионткивский, старший экономист Представительства Всемирного банка в Украине.

* Пресс-конференция на тему: «В Украине издан уникальный путеводитель для зарубежных автотуристов - гостей ЕВРО-2012». Участники: ген.директор Издательской группы «Наш Продукт» Александр Драников, руководитель проекта «Украина для гостей» Сергей Смирнов, координатор Центра потребительского контроля «ЧЕК» Игорь Каневский.

* Круглый стол на тему: «Экономические итоги 2011 года. Перспективы, прогнозы и риски на 2012 год». Организатор - Международный Фонд Блейзера Приглашены: Олег Устенко, исполнительный директор Международного Фонда Блейзера; Валерий Геец, директор института экономики и прогнозирования НАНУ; Василий Юрчишин, директор экономических программ, Центр Разумкова; Евгений Бершеда, член-корреспондент НАНУ; Владимир Фесенко, директор Центра прикладных политических исследований «Пента»; Валерий Гладкий, ген.директор аналитического центра «Бюро экономических и социальных технологий» (БЭСТ); Игорь Манцуров, директор научно-исследовательского экономического института Минэкономики Украины.

* Состоится пресс-конференция Министра финансов Украины Федора Ярошенко.

* Круглый стол на тему: «Станет ли интернет основным каналом коммуникации будущего?». Организатор - Институт Горшенина. Вопросы: Как изменилась жизнь людей с появлением Интернета? Каково влияние информационных технологий на политические и общественные процессы? Каково значение Интернет-СМИ в Украине и в мире? Возможна ли цензура в Интернет? Социальные сети: потенциальная угроза или новые возможности? Станет ли Интернет основным каналом коммуникации будущего? Участники: шеф-редактор LB.ua Соня Кошкина; директор по программам развития человеческого потенциала Института Горшенина Марина Ткаченко; зам.гловного редактора УНИАН Владимир Ильченко; ген.директор "Интерфакс-Украина" Александр Мартыненко; главный редактор еженедельника «Комментарии:» Вадим Денисенко.

* В УСПП состоится общественное обсуждение законопроекта о внутренней торговле. Участники: президент УСПП, народный депутат А. Кинах, первый зам.министра экономического развития и торговли В.Копылов, президент Ассоциации украинских рынков А.Назаренко, представители малого бизнеса, экспертной среды и другие.

* Председатель КГГА Александр Попов посетит Киевскую кондитерскую фабрику «Рошен». Именно эта фабрика претендует на первенство в городском конкурсе новогодних экстерьеров среди предприятий столицы (пр. Науки ).

* Состоится официальная церемония открытия движения автотранспорта на участке Южного обхода г. Днепропетровск автомобильной дороги М-04 Знамянка - Луганск - Изварино. Южный обход Днепропетровска совместит между собой два транзитных потока - Криворожский и Запорожский и предоставит возможность вывести за пределы города значительное количество автотранспорта. Заказчик строительства - Служба автомобильных дорог в Днепропетровской области. Проектная организация - ГП «Укрдіпродор» филиал «Дніпродіпродор».

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