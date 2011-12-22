Янукович в 2011 г. провел две итоговых пресс-конференции, 57 брифингов и дал 27 интервью

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ в 2011 году провел две итоговых пресс-конференции.

Как сообщает пресс-служба Президента Украины, 8 июля глава государства ответил на вопросы 20 журналистов, 21 декабря – 15 представителей СМИ. 25 февраля В.ЯНУКОВИЧ принял участие в проекте «Разговор со страной».

По данным пресс-службы, за год Президент Украины провел 57 коротких брифингов для журналистов. 29 раз глава государства встретился с представителями медиа во время рабочих поездок по регионам, 12 – по результатам визитов в Украину глав иностранных государств и правительств, а также провел 16 брифингов во время своих зарубежных визитов.

Также в течение 2011 года В.ЯНУКОВИЧ дал 27 интервью украинским и зарубежным средствам массовой информации.