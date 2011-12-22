ДАЙДЖЕСТ СМИ за 22 декабря

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» в публикации «Нацбанк сообщил, из чего состоят его золотовалютные резервы» пишет: НБУ опубликовал "свежую" структуру своих золотовалютных резервов. По сравнению с началом 2011-го сократилась доля средств, размещенных на депозитах и текущих счетах в иностранных банках, и выросла доля золота…

http://delo.ua/finance/nacbank-soobschil-iz-chego-sostojat-ego-zolotovaljutnye-rezervy-170361/

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Также «Дело» в публикации «Эксперт: Цена газа для Украины может вырасти до 456 долл.» пишет: при этом эксперт считает, что среднегодовая цена на поставляемый в 2012 году в Украину газ составит около 419 долл. тыс. куб. м.

http://delo.ua/ukraine/ekspert-cena-gaza-dlja-ukrainy-mozhet-vyrasti-do-456-doll-170370/

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«Дело» в публикации «Гаишников оденут в куртки по $600 за каждую» пишет: украинским гаишникам из спецподразделения ДПС особого назначения (бывшая "Кобра") закупили одежды почти на миллион гривен…

http://delo.ua/ukraine/gaishnikov-odenut-v-kurtki-po-600-za-kazhduju-170371/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Выступление и наказание», в котором пишет: вчера Виктор Янукович провел третью пресс-конференцию за время пребывания на посту главы государства. Президент вновь не исключил возможности выхода Украины из Европейского энергетического сообщества, заявил, что на лидера партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко распространяется принцип неотвратимости наказания, и рассказал, как убеждал европейских лидеров в законности и обоснованности ее уголовного преследования…

http://www.kommersant.ua/doc/1843466

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Уравнение с одной неизменной», в котором пишет: вчера Кабинет министров провел два заседания. Утром премьер-министр Николай Азаров подвел итоги работы правительства за 2011 год. Главным достижением он назвал проведение в стране "второго этапа преодоления кризисных явлений" и пообещал в следующем году вывести экономику Украины на докризисный уровень. Вечером Кабмин собрался снова и доработал проект государственного бюджета на 2012 год, подготовив его ко второму чтению. Документ предполагает сохранение действующей формулы расчета цены российского природного газа…

http://www.kommersant.ua/doc/1842760

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Издание «Экономические известия» в публикации «Турецкий поход Януковича» пишет: сегодня президент посетит Турцию с официальным визитом. Украинское руководство рассчитывает привлечь турецкие инвестиции, нарастить торговый оборот и создать с Турцией новые транспортные коридоры…

http://state.eizvestia.com/full/tureckij-pohod-yanukovicha

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Также «Экономические известия» публикуют материал «Рейдерство в законе», в котором пишут: Верховная Рада произвела тихую, но масштабную революцию в сфере правосудия. Отныне судебное решение нельзя будет пересматривать ни по каким нововыявленным обстоятельствам, если с момента принятия этого решения минуло три года. И это в стране, где в последние шесть-семь лет насильственное отчуждение собственности на основании судебных решений стало, кажется, чуть ли не нормой ведения серьезного бизнеса…

http://state.eizvestia.com/full/rejderstvo-v-zakone

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«Экономические известия» публикуют материал «Время кодекса», в котором пишут: сегодня Виктор Янукович должен объявить свое решение относительно судьбы нового Таможенного кодекса. В среду истек срок, когда глава государства должен либо ветировать, либо подписать новую редакцию ТК (№3996-VI), принятую парламентом во втором чтении в начале ноября. Документ увеличивает полномочия таможенников и усиливает давление на бизнес…

http://state.eizvestia.com/full/vremya-kodeksa

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Газета «Сегодня» в публикации «Украинцы рванули делать закупки в Польшу, пользуясь обвалом злотого» пишет: мясо, сыр, стройматериалы в стране-соседке можно купить почти вдвое дешевле…

http://www.segodnya.ua/news/14322876.html

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Также «Сегодня» в публикации «Ездить на полосе для автобусов и троллейбусов станет дороже» пишет: поднимут и штрафы за парковку на полосе для общественного транспорта…

http://www.segodnya.ua/news/14322924.html

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Роснефть» стала крупнейшей публичной компанией в мире по добыче нефти» пишет: наследство ЮКОСа до сих пор работает на «Роснефть». Она стала крупнейшей публичной компанией в мире по добыче нефти. Это произошло благодаря росту показателей «Юганскнефтегаза» и падению добычи у прежнего лидера — ExxonMobil…

http://www.vedomosti.ru/companies/news/1459876/rosneft_1_v_mire

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Также «Ведомости» в публикации «Почему растут цены на один из самых популярных автомобилей в России» пишут: третья по популярности в России модель после Lada Samara и Kalina — Hyundai Solaris — с нового года подорожает на 2%. А со старта продаж весной автомобиль стал дороже на 17%. Ничего удивительного: Hyundai теперь интересует в первую очередь рентабельность бизнеса в России…

http://www.vedomosti.ru/companies/news/1459877/hyundai_na_zarabotkah

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Издание «Известия» в публикации «Путин объявил программу новой индустриализации» пишет: готовить реформу вместе с правительством будут «Деловая Россия» и Агентство стратегических инициатив…

http://izvestia.ru/news/510401

(УНИАН)