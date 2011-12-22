Суд перенес на 23 декабря рассмотрение жалобы Тимошенко на приговор по газовому делу

Коллегия судей Апелляционного суда Киева постановила продолжить 23 декабря в 10.00 рассмотрение жалобы экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО на приговор по газовому делу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила председательствующая по делу судья Елена СИТАЙЛО после того, как защитник экс-премьера Сергей ВЛАСЕНКО обнародовал заявление Ю.ТИМОШЕНКО о ее отказе от участия в апелляционном рассмотрении этой жалобы и от последующего кассационного обжалования любого решения Апелляционного суда по результатам рассмотрения ее жалобы.

«Рассмотрение жалобы переносится на 23 декабря в 10.00», - сообщила судья Е.СИТАЙЛО.