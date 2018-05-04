Электронное управление vs коррупция: кто кого?..

Как убрать коррупционную составляющую из взаимоотношений чиновник-гражданин и одновременно на порядок улучшить предоставление административных услуг в городах, поселка, селах. Казалось бы, 20 лет существования независимой Украины, да и десятки советской действительности доказали, что чиновник – Бог, а гражданин – вечный проситель. С каждым периодом смены власти неверие, что что-то может измениться, только усиливалось.

Бюрократизм, коррупцию, хамство и мздоимство на местах уровнях нельзя разрубить одним ударом как гордиев узел. Но значительно сократить – можно. И для этого не нужны титанические усилия «царя – батюшки», перманентный контроль СБУ или УБОП. Достаточно установить и наладить в городе «систему электронного управления», где чиновнику и обратившемуся за услугой гражданину будут помогать современные информационные технологии. Такой проект в общенациональном масштабе продвигает Министерство экономразвития и торговли Украины по заданию Президента страны.

Недавно на заседании Совета регионов местным и региональным руководителям раздали брошюру, которая коротко поясняет, что должны делать местные власти. Причем во вступительном слове Президент Украины Виктор Янукович дает недвусмысленно понять: выхода у чиновников нет, они обязаны построить такую систему в каждом городе.

Так называемый «прозрачный офис» - это система упорядочивания управленческих и сервисных процессов, построенная на основе оптоволоконной сети, которая связывает горсовет и исполком, с БТИ, милицией, прокуратурой, аварийной службой, водоканалом, ЖЭКами, поликлиниками и больницами, школами и детскими садами и т.д. и т.д. Все точки, вся инфраструктура населенного пункта, за который отвечает власть - в единой прозрачной системе, где и налоговая, и пенсионный фонд и даже кабинет мера. И в которой каждый гражданин, не только чиновник-бюрократ, сможет проследить, как выполняется его запрос, на какой стадии удовлетворения его услуга: субсидии, лечение, ремонт крыши или подъезда, спортивной секции для дочери или сына, возмещения НДС налоговой и т.д.

На первый взгляд кажется, что это фантастика. Но такие системы работают не только за рубежом, в странах Евросоюза, но и у нас, в Украине. Например, банки и крупные корпорации давно используют их для упорядочения и лучшего контроля за процессами продаж, управления, предоставления услуг.

В Виннице уже несколько лет, как оптововолоконные сети, как некий «спрут», охватили большинство городских управленческих и сервисных админструктур. И им есть еще куда расти. В Харькове, втором по численности населения городе страны, длина таких сетей превышает 300 километров.

Но проложить сеть – это только первый шаг. Следующий – привести к единому знаменателю, то есть интегрировать, все архивы, базы данных – в одну систему. Это работа профессионалов сферы компьютерных технологий. В упоминаемом Винницком горсовете в этой сети сегодня свыше 800 компьютеров не только исполнительных органов, но и коммунальных предприятий.

Мэр города в режиме реального времени может увидеть, что делается в водоканале, ЖЭКе №2 или в БТИ. В такой системе, где могут храниться миллиарды гигабайт информации, городской голова дает поручение своему заместителю, тот – своему подчиненному и так дальше - по вертикали. Вы можете найти любой документ, нужный для работы. И его не нужно выискивать в архиве, где шкафы и коморки, и даже не нужно распечатывать. В любой момент можно увидеть, как выполняется то или иное поручение, кто и как работает и когда та или иная услуга будет предоставлена в полном объеме.

Алгоритм и ничего лишнего

Понятно, что в любой системе могут произойти сбои. Чтобы их не было, нужен не только правильно выстроенный алгоритм действий, но и ее сертификация. Ведь та или иная процедура, действие занимает определенное время. Например, автоматизированный алгоритм действий такой системы предусматривает на регистрацию заявления жильца в ЖЭКе не больше 10 минут. Больше – это уже сбой. В той же Винницкой мэрии, где система сертифицирована по международной системе ISO еще в 2007 году, выстроенный «спрут» уничтожил многие чиновничьи коррупционные схемы. Ведь теперь работа каждого клерка прозрачна и доступна для просмотра его руководством, и не только. Система, если что, четко укажет, где допущен просчет, не допустит подделки ни одного документа. Потому что все открыто и доступно: и доходы и расходы, и должники за комуслуги и переплатившие, виден каждый дом, каждая улица.

Такую возможность – видеть любой объект в городе, на разных уровнях, в том числе прослеживая эффективность его функционирования, предоставляет геоинформсистема – своеобразная электронная карта города. Она покажет «узкие места» и поможет внести необходимые изменения. В Виннице благодаря этой системе даже разработали оптимальный маршрут вывоза мусора из города.

В идеале, который вполне реально воплотить в действительности, с помощью такой выстроенной платформы и ее инструментов можно создать совершенно управляемый город.

Понятно, что успешно функционирующий «прозрачный офис» - это результат системной работы. В течение не одного месяца и даже года. В «примерной» Виннице теперь практически моментально, без надрыва, очередей, взяток и нервотрепки обрабатывается свыше 100 видов документов разрешительного характера, предоставляется 185 админуслуг: аренда, землеотвод, капремонт, регистрации и многое-многое другое.

Специалисты такого офиса, кроме электронного управления очередью, разработали шаблоны форм и обращений, максимально снижая времяпотери посетителей. Даже дата и время в бланках отображаются автоматически. Второй ваш визит в такой офис – последний и успешный, поскольку услуга вам уже предоставлена.

«Плюсы» без минусов

«Груде дел», которые в распространенной сегодня повсеместно бюрократической системе, «теряются» или накапливаются, где ждут своего решения, должна дать ход построенная на основе разумного алгоритмического принципа система электронного управления. Она дисциплинирует власть на местах – система автоматически фиксирует, когда чиновник пришел на работу (в том числе мэр), когда ушел – без надобности в кабинет к нему никто не зайдет, дабы «порешать вопросы». Чтобы сделать работу бюрократа еще боле эффективной, внедрены аудио- и видеоконференции. Каждый, не только непосредственный начальник, получив доступ к системе, сможет увидеть, как выполняется его обращение, когда услуга будет предоставлена в срок.

И рядовой гражданин тогда видит и чувствует, что власть, которую он избрал, ему служит. Он ведь платит налоги и вправе рассчитывать на уважительное отношение и должное обслуживание со стороны чиновников, нанятых на работу по результатам очередных выборов. Есть уверенность, что на первый взгляд «бездушная» система сетей, серверов, компьютеров и внимательных клерков в «прозрачном офисе» будет работать лучше и эффективнее, чем самый «подмасленный» чиновник. Но для этого требуется изменить подход.

И за Винницей, Харьковом, где такие системы внедряются, работают и развиваются, следуют другие города. Восьмого ноября Киевская городская государственная администрация и ИТ-компания с мировым именем «Майкрософт» подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий внедрение в Киеве системы «Электронное правительство». В течение пяти лет будут созданы «Единый центр обращения граждан», единая система оплаты услуг и санкций, контроля и мотивации соблюдения правил благоустройства, системы управления туристической отраслью Киева, экологического мониторинга и энергосбережения, предоставления административных услуг юридическим и физическим лицам через интернет. Предполагается также размещение в столице около 1 тыс. информационных киосков, где желающие смогут оперативно узнавать о новостях города, направить обращение или жалобу и узнать о состоянии рассмотрения своего обращения.

В рамках программы предусмотрено даже создание системы «Электронная карточка больного», которая позволит докторам дистанционно знакомиться с историями болезни пациентов, а гражданам - дистанционно записываться на прием через интернет.

Теперь посмотрим, кто из мэров быстро отреагирует на призыв Президента страны, и насколько качественно реализует предлагаемые механизмы.

Тарас Бук