ВР установила, что для выдачи лицензии не нужна выписка из госреестра
14:05, 22 декабря 2011Разное
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Верховная Рада Украины приняла Закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины» (№ 9022).
Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовал 271 из 355 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.
Данным законом, в частности, внесены изменения в Закон Украины “О лицензировании определенных видов хозяйственной деятельности”, из которого изъята норма о том, что «к заявлению о выдаче лицензии прилагается выписка из Единого государственного реестра юридических лиц и физических лиц – предпринимателей».
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