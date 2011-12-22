ВР установила, что для выдачи лицензии не нужна выписка из госреестра

Верховная Рада Украины приняла Закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины» (№ 9022).

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовал 271 из 355 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Данным законом, в частности, внесены изменения в Закон Украины “О лицензировании определенных видов хозяйственной деятельности”, из которого изъята норма о том, что «к заявлению о выдаче лицензии прилагается выписка из Единого государственного реестра юридических лиц и физических лиц – предпринимателей».