Медведев рассчитывает, что ЕврАзЭС станет связующим элементом между регионами

Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ рассчитывает, что Евразийский экономический союз станет связующим элементом Европейского и Азиатско-Тихоокеанского регионов.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Д.МЕДВЕДЕВ сказал, обращаясь к Федеральному Собранию.

«Рассчитываем, что этот экономический союз станет связующим элементом Европейского и Азиатско-Тихоокеанского регионов, влиятельной силой и востребованным партнером в мировой экономике», - сказал Д.МЕДВЕДЕВ.

При этом он в очередной раз сообщил, что важная особенность Евразийского экономического союза – его открытость для партнеров по ЕврАзЭС, СНГ, и других партнеров. «По мере готовности они могут присоединиться к этой работе», - добавил он. Президент РФ напомнил, что с 1 января 2012 года откроется Единое экономическое пространство России, Беларуси и Казахстана, к свободному движению товаров добавится свободное движение услуг, капиталов и рабочей силы.

«Цель заключается в том, чтобы к 2015 году создать Евразийский экономический союз, которой во многом будет определять будущее наших стран», - подчеркнул он.

По словам Д.МЕДВЕДЕВА, необходимо раскрыть огромный потенциал Таможенного союза и, конечно, Единого экономического пространства.

Он считает, что Евразийский экономический союз будет настроен на достижение максимальной отдачи от экономик и простых, практических, осязаемых результатов для граждан.

Кроме этого Д.МЕДВЕДЕВ подчеркнул, что важнейшее направление – укрепление союзнических отношений в рамках Организации Договора о коллективной безопасности, особенно в кризисных ситуациях, в том числе с использованием потенциала Коллективных сил оперативного реагирования.

Как сообщал УНИАН, в октябре премьер-министр России Владимир ПУТИН заявил, что Евразийский экономический союз может быть создан к 2015 году.