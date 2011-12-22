ВР ужесточила ответственность за нарушения при выдаче разрешительных документов

Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменения в статью 16610 Кодекса Украины об административных правонарушениях относительно ужесточения ответственности должностных лиц органов государственной власти и органов местного самоуправления за нарушение законодательства по вопросам выдачи документов разрешительного характера» (№ 9182).

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 275 из 357 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Статья 16610 «Нарушение требований законодательства по вопросам выдачи документов разрешительного характера» изложена в новой редакции. В соответствии с ней, не извещение или несвоевременное извещение разрешительным органом субъекта ведения хозяйства или государственного администратора об отказе в выдаче документа разрешительного характера; нарушение разрешительным органом сроков выдачи документа разрешительного характера; отказ разрешительного органа субъекту ведения хозяйства в выдаче документа разрешительного характера на основаниях, не установленных законом; аннулирование документа разрешительного характера разрешительным органом на основаниях, не установленных законом; не извещение или несвоевременное извещение государственным администратором субъекта ведения хозяйства о получении документа разрешительного характера или о письменном отказе в выдаче документа разрешительного характера; безосновательный отказ государственного администратора субъекту ведения хозяйства в принятии заявления для получения документа разрешительного характера и документов, которые прилагаются к нему; выдача (переоформление, выдача дубликатов, аннулирование) государственным администратором документа разрешительного характера не в помещении разрешительного центра; выдача разрешительным органом документа разрешительного характера, необходимость получения которого не установлена законом, - влечет за собой наложение штрафа на должностных лиц в размере от 30 до 50 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Такие же повторные действия на протяжении года – влекут за собой наложение штрафа на должностных лиц в размере от 50 до 70 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.