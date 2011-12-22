Комитет ВР по вопросам свободы слова выразил недоверие Шевченко

Комитет Верховной Рады по вопросам свободы слова и информации выразил недоверие председателю комитета, народному депутату от «БЮТ-Батькивщины» Андрею ШЕВЧЕНКО.

Об этом УНИАН сообщила народный депутат от Партии регионов, член Комитета ВР по вопросам свободы слова и информации Елена БОНДАРЕНКО.

По словам Е.БОНДАРЕНКО, соответствующее решение было принято шестью членами комитета из шести присутствующих. В то же время, сказала она, сам А.ШЕВЧЕНКО на заседание не явился.

Говоря об основаниях для такого решения, Е.БОНДАРЕНКО отметила, что ситуация сложилась очень странная, поскольку А.ШЕВЧЕНКО пытался подменять свои решения решениями комитета.

Кроме того, добавила она, А.ШЕВЧЕНКО пытался принимать единоличные кадровые решения внутри комитета.

«ШЕВЧЕНКО почему-то решил, что комитет - это его собственная кормушка... Свои личные решения он выдавал за решения комитета», - добавила Е.БОНДАРЕНКО.

На вопрос, когда соответствующий вопрос может рассматриваться в сессионном зале и кто может занять должность председателя комитета, если и парламент примет решение об отставке А.ШЕВЧЕНКО, Е.БОНДАРЕНКО ответила, что Комитет по вопросам свободы слова должен оставаться «в руках оппозиции».

По ее словам, члены фракции Партии регионов считают, что эту должность должен занимать представитель оппозиции, однако это не может быть А.ШЕВЧЕНКО.

«В оппозиции есть достойные люди, однако второй раз за ШЕВЧЕНКО мы не проголосуем», - добавила она.