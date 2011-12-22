Анонс на 23 декабря

* 9-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Автобус - 2011. Итоги 2011 года для производителей автобусов «Эталон». Перспективы отечественного автобусостроения». Участники: президент Корпорации «Эталон» В.Бутко, руководители предприятий корпорации, разработчики автобусной техники. К участию приглашены представители соответствующих государственных органов Украины и общественных организаций (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям. С 9.15 до 12.00 состоится демонстрация нового автобуса производства корпорации «Эталон».

* Состоится пленарное заседание ВРУ.

* Заседание НКРЄ

* Круглый стол на тему: «Станет ли Украина частью Евразийского Союза?». Организатор - Институт Горшенина. Вопросы: Итоги саммита Украина-ЕС. Переговоры в Москве: что осталось за кадром? Поменялся ли внешнеполитический выбор Украины? Готова ли Украина поступиться частью своего суверенитета ради низкой цены на российский газ? Участники: О.Волошин, директор Департамента информационной политики МИД Украины; В.Огрызко, экс-министр иностранных дел Украины; Н.Ланге, руководитель Представительства Фонда Конрада Аденауэра в Украине; В.Матчук, народный депутат Украины (Наша Украина); А.Урин, советник, руководитель группы экономической политики Посольства РФ в Украине; А.Сушко, научный директор Института евроатлантического сотрудничества.

* Круглый стол на тему: «Перспективы сотрудничества Украины с Организацией ООН по промышленному развитию (ЮНИДО) и реализации в Украине курса на «зеленую» промышленность».

* Пресс-конференция на тему: «Типичные ошибки и вопросы о применении с 1 января 2012 года Закона Украины «О защите персональных данных». Участники: первый зам.председателя Госслужбы Украины по вопросам защиты персональных данных Лилия Олексюк и директор Департамента взаимодействия с органами власти Министерства юстиции Елена Перкаль.

* Пресс-конференция на тему: "Возобновляемая энергетика Украины: итоги 2011 года". Участники: президент Ассоциации участников рынка альтернативных видов топлива и энергии Украины Виталий Давий; ген.директор компании "Азовская нефтяная компания" (производство моторного биотоплива) Андрей Чередников; ген.директор компании "Рентехно" (солнечная энергетика) Евгений Ландич; директор ТД "Бизнес Формат" (твердое биотопливо) Сергей Апальков; директор компании 3W Power (солнечная энергетика) Ukraine Филипп Капро.

* 11-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: “Государственные закупки - 2011: потери бюджета, и как их предупредить”. Участники: Иван Красиков, председатель Независимой ассоциации журналистов, руководитель проектов мониторинга и расследований проведения государственных закупок; Сергей Головнев, эксперт-координатор проектов мониторинга и расследований проведения государственных закупок. Вопросы: Анализ законодательства о госзакупках: проблемы доступа журналистов и потенциальных участников к госзакупкам. Нарушение законодательства об обнародовании информации о госзакупках. Схемы проведения тендеров без конкурса. Сколько бюджетных денег потеряно за 2011 год на закупках топлива (бензина). Возможны ли изменения? Будут представлены результаты мониторинга и результаты расследования в сфере государственных закупок, проведенных ОО «Независимая ассоциация журналистов» в рамках проекта «Прозрачность госзакупок: повышение прозрачности и эффективности органов власти» при поддержке МФ «Відродження» (ул. Крещатик, 4, конференц-зал).

***

Полный вариант выпуска "УНИАН-Анонс" распространяется по подписке. Отдел маркетинга - т. (044) 590-45-63