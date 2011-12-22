Интересы Тимошенко в Европейском суде будут представлять Теличенко и Власенко

Интересы экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО в Европейском суде по правам человека будут представлять адвокаты Валентина ТЕЛИЧЕНКО и Сергей ВЛАСЕНКО.

Как сообщает сайт Ю.ТИМОШЕНКО, в жалобе, поданной адвокатами 10 августа, указывается о политически мотивированном преследовании экс-премьера.

Адвокаты отмечают, что решение о взятии Ю.ТИМОШЕНКО под стражу было незаконным, а досудебное и судебное следствие проходило с нарушением норм Европейской конвенции по правам человека, в частности, статьи 3 (запрещение на унизительное обращение или наказание), статьи 5 (право на свободу и личную неприкосновенность) и статьи 18 (ограничение в применении ограничений относительно прав).

В жалобе также отмечается, что условия содержания Ю.ТИМОШЕНКО в следственном изоляторе являются неадекватными: экс-премьеру не оказывается медицинская помощь, невзирая на многочисленные проблемы со здоровьем.

Европейский суд по правам человека приобщил к материалам дела "Тимошенко против Украины" обнародованный 23 ноября 2011 года отчет Европейского комитета по вопросам предотвращения истязаний или нечеловеческого или унижающего достоинство обращения или наказания.

В отчете, в частности, отмечается, что в Киевском СИЗО, некоторые здания которого построены 140 лет назад, содержится заключенных больше, чем предусмотрено мест. Причем большинство арестантов ожидают в СИЗО либо окончательного приговора, либо результатов его обжалования.

В отчете также отмечается, что в камерах отсутствуют надлежащие санитарно-гигиенические условия. "Уровень гигиены также крайне неудовлетворителен: в некоторых камерах представители делегации увидели тараканов, а заключенные также жаловались на наличие мышей и крыс. В камерах санитарная техника (туалет и раковина), как правило, в ветхом состоянии, и явно недостаточном для количества заключенных", - говорится в отчете Европейского комитета.

Кроме того, Европейский суд по правам человека приобщил к материалам дела "Доклад о правах человека в 2010 году" Государственного департамента США, а также Резолюцию Европейского парламента от 9 июня 2011 года о недопустимости выборочного применения уголовного права в отношении представителей правительства Ю.ТИМОШЕНКО.