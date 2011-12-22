В Одессе водители будут приобретать годовой парковочный талон в размере 360 грн.

Исполком Одесского горсовета, на заседании которого председательствовал городской голова Алексей КОСТУСЕВ, принял сегодня решение об оплате парковки транспортных средств автомобилистами путем приобретения годового парковочного талона в размере 360 грн.

Как передает корреспондент УНИАН, голосованию членов горисполкома за учреждение парковочного талона предшествовало единогласное отклонение протеста прокурора Одессы Геннадия ФУРТАТА на июльское решение исполкома «Об установлении тарифов на услуги по содержанию площадок для платной парковки транспортных средств в Одессе», согласно которому было установлено 5-кратное повышение тарифов на парковку.

В сентябрьском протесте прокурора города сказано, что решение горисполкома является противозаконным из-за отсутствия экономического обоснования повышения тарифов и нарушений Налогового кодекса.

Попытка депутата горсовета Михаила ШМУШКОВИЧА выяснить на заседании горисполкома, кто из городских чиновников должен понести ответственность за многомесячное незаконное взымание денег с автомобилистов за парковку по повышенным тарифам, была пресечена А.КОСТУСЕВЫМ: "Вопросы по данному вопросу не предусмотрены".

По подсчетам специалистов коммунального предприятия «Парсервис», введение с нового года парковочного талона приведет к увеличению вдвое поступлений от дневных парковок – городской бюджет получит в 2012 году прибыль в объеме 29,5 млн. грн.

Председатель комиссии горсовета по планированию, бюджету и финансам, депутат от Партии регионов Юрий ПРЕСНОВ высказал на брифинге предположение, что парковочные талоны приобретут не менее трети автовладельцев – около 60 тысяч автомобилистов.

«Каждый из них таким образом пополнит горбюджет в размере 300 гривень, поскольку 20% от стоимости парковочного талона будет изыматься в качестве налога на добавочную стоимость», - резюмировал он.