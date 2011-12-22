Главное на 22 декабря (вечер)

Финансы

Верховная Рада приняла госбюджет-2012

Верховная Рада Украины приняла Закон «О государственном бюджете Украины на 2012 год».

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 250 из 357 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Не голосовали в полном составе фракции "БЮТ-Батькивщина" и КПУ.

«За» проголосовали 190 народных депутатов от Партии регионов, 10 членов фракции НУ-НС, 20 представителей фракции Народной партии, 18 депутатов от группы «Реформы за будущее», 12 внефракционных депутатов.

***

ВР приняла Госпрограмму экономического и социального развития на 2012 год

Верховная Рада Украины приняла Закон «О Государственной программе экономического и социального развития на 2012 год и Основные направления развития на 2013 и 2014 годы» (№ 9159).

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовало 245 из 355 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Не голосовали в полном составе фракции "БЮТ-Батькивщиина" и КПУ.

«За» проголосовали 188 депутатов от Партии регионов, 5 членов фракции НУ-НС, 12 внефракционных, 20 представителей фракции Народной партии и 20 депутатов от группы «Реформы во имя будущего».

Согласно программе, стратегической задачей в 2012 году будет усиление роли государства в создании условий для структурно-инновационных изменений производства. Будут продолжаться начатые в посткризисный период процессы по модернизации и техническому перевооружению производства.

Предусмотрено, что необходимость завершения инвестиционных проектов по развитию транспортной, спортивной и гостиничной инфраструктуры, обновления производственных мощностей будут стимулировать рост производства машиностроения, строительных материалов, металлоконструкций, а расширение потребительского спроса будет способствовать увеличению объемов производства в пищевой и легкой промышленности.

Согласно программе, по пессимистическим оценкам, рост промышленного производства в 2012 году планируется на уровне 4,5%. Меры Государственной программы экономического и социального развития направлены на улучшение этого показателя до уровня 8,3%.

Так, по пессимистической оценке, рост в машиностроении будет происходить на уровне 9%. Реализация предусмотренных программой мер будет способствовать увеличению производства товаров как инвестиционного направления, в результате растущего внутреннего инвестиционного спроса в отраслях-потребителях (металлургия и химическая промышленность, энергетика, строительство инфраструктуры), так и потребительского. Это позволит обеспечить рост производства продукции машиностроения на уровне 20%.

Прирост в металлургическом производстве и производстве готовых металлических изделий, по пессимистическим оценкам, прогнозируется на уровне 3,5%. Наибольшую роль для отрасли будет играть внешний спрос, сужение которого в условиях ухудшения развития мировой экономики и обусловит замедление роста отрасли.

Вместе с тем, реализация предусмотренных программой мер, диверсификация рынков сбыта готовой продукции создадут условия для закрепления позиций металлургических предприятий на внешних рынках и позволят обеспечить рост производства металлургии на уровне 6%.

Это будет достигнуто за счет:

увеличения выпуска современной авиационной продукции, в частности производства самолетов Ан-148;

введения в эксплуатацию ООО “Металлургический завод “Днепросталь”, что позволит производить 1,3 млн. тонн продукции в год, которая будет отвечать мировым стандартам качества и обеспечить объемы бюджетных поступлений на уровне 150 млн. гривен в год;

роста объемов производства продукции машиностроения, в частности в результате расширения:

потребления сельскохозяйственной техники на внутреннем и внешнем рынках сбыта;

внутреннего рынка, в том числе за счет обновления парка грузовых и пассажирских вагонов «Укрзализницы» в количестве около 8300 штук на общую сумму 5976 млн. гривен.

Развитие сельскохозяйственного производства будет происходить в условиях реализации политики правительства, направленной на обеспечение приоритетности развития агропромышленного комплекса.

Предусматривается, что толчком к развитию сельскохозяйственного производства станет повышение экономической эффективности производства, увеличение поголовья крупного рогатого скота путем строительства и реконструкции животноводческих ферм и комплексов, развитие инфраструктуры аграрного рынка путем строительства оптовых рынков сельскохозяйственной продукции, овоще- и картофелехранилищ.

В соответствии с программой, особенностью 2012 года, которая также существенно будет влиять на экономическое развитие, будет проведение в Украине финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу. В первую очередь, это касается создания новых постоянных и временных рабочих мест в сфере услуг (реклама, средства массовой информации, туризм, торговля и транспорт), связанных с необходимостью обслуживания и содержания инфраструктурных объектов.

Предусмотрено, что в 2012 году будет обеспечено повышение базового социального стандарта и государственных социальных гарантий.

Прожиточный минимум в среднем на одного человека будет составлять с 1 января 1017 гривен, с 1 апреля – 1037 гривен, с 1 июля – 1044 гривни, с 1 октября – 1060 гривен, с 1 декабря - 1095 гривен.

Прожиточный минимум для трудоспособных лиц достигнет с 1 января 1073 гривен, с 1 апреля – 1094 гривни, с 1 июля – 1102 гривни, с 1 октября – 1118 гривен, с 1 декабря – 1134 гривни.

Прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность, будет составлять с 1 января 822 гривни, с 1 апреля – 838 гривен, с 1 июля – 844 гривни, с 1 октября – 856 гривен, с 1 декабря – 884 гривни.

Прожиточный минимум для детей в возрасте до 6 лет достигнет с 1 января 893 гривен, с 1 апреля – 911 гривен, с 1 июля – 917 гривен, с 1 октября – 930 гривен, с 1 декабря – 961 гривню.

Прожиточный минимум для детей в возрасте от 6 до 18 лет достигнет с 1 января 1112 гривен, с 1 апреля – 1134 гривни, с 1 июля – 1144 гривни, с 1 октября – 1161 гривню, с 1 декабря – 1197 гривен.

По сравнению с 2011 годом размер прожиточного минимума на одного человека в расчете на месяц вырастет на 14%.

Минимальная заработная плата будет повышена до уровня прожиточного минимума для трудоспособного лица (то есть в среднем за год до 1098 гривен). По сравнению с 2011 годом она увеличится на 135 гривен, то есть на 14%.

Будет осуществляться работа относительно поэтапной ликвидации диспропорций и повышения уровня оплаты труда в бюджетной сфере.

Со второго полугодия 2011 года досрочно увеличен размер должностного оклада работника I тарифного разряда Единой тарифной сетки. Так, с 1 июля 2011 года должностные оклады (тарифные ставки) рассчитываются исходя из размера должностного оклада (тарифной ставки) работника I тарифного разряда – 635 гривен, с 1 сентября 2011 года – 641 гривня, с 1 октября 2011 года – 660 гривен, с 1 декабря 2011 года – 704 гривни. Таким образом, на три месяца раньше уменьшен разрыв между указанным должностным окладом и минимальной заработной платой.

Как отмечается в программе, благодаря таким шагам поэтапно повышены должностные оклады для высококвалифицированных работников бюджетной сферы, а также частично возобновлены межквалификационные (междолжностные) соотношения в оплате труда работников бюджетной сферы по 1-7 тарифным разрядам, что невозможно было осуществить в предыдущие годы.

В целом в 2012 году должностной оклад (тарифная ставка) работника I тарифного разряда Единой тарифной сетки (в среднем за год) будет повышено на 162 гривни, что позволит увеличить среднюю заработную плату в бюджетной сфере не менее чем на 15%.

В целом реализация мер в сфере оплаты труда обеспечит рост темпов номинальной среднемесячной заработной платы работников в экономике около 18%.

Размеры социальной помощи при рождении ребенка и некоторые другие социальные выплаты будут повышены пропорционально росту величины прожиточного минимума.

Так, в частности, в 2012 году будут увеличены (по сравнению с началом 2011 года) размеры помощи при рождении:

на первого ребенка до 30 размеров прожиточного минимума для детей в возрасте до шести лет (с 26 тыс. 100 гривен до 28 тыс. 830 гривен);

на второго ребенка до 60 размеров прожиточного минимума для детей в возрасте до шести лет (с 52 тыс. 200 гривен до 57 тыс. 660 гривен);

на третьего и каждого последующего ребенка до 120 размеров прожиточного минимума для детей в возрасте до шести лет (с 104 тыс. 400 гривен до 115 тыс. 320 гривен).

Будет увеличен размер государственной социальной помощи, определенный в соответствии с Законом “О государственной социальной помощи малообеспеченным семьям”, на каждого ребенка в возрасте от 3 до 13 лет на 120 гривен, а на каждого ребенка в возрасте от 13 до 18 лет – на 230 гривен, что в два раза больше, чем в 2011 году.

Осуществление комплексных мер по стабилизации солидарной системы общеобязательного государственного пенсионного страхования даст возможность повысить размер минимальной трудовой пенсии в среднем на 75,2 гривни (или на 9,8% по сравнению с 2011 годом) и размер средней пенсии по возрасту на 121,9 гривни (или на 9,5%).

Размер минимальной помощи в связи с безработицей по сравнению с 2011 годом в среднем увеличится почти на 102 гривни - для застрахованных лиц и на 73 гривни для незастрахованных лиц (или на 14%).

В программе отмечается, что вырастет производство в машиностроении на 20%, производство пищевых продуктов – на 7%, металлургическое производство и производство готовых металлических изделий – на 6%, производство в химической и нефтехимической промышленности – на 5%, в легкой промышленности – на 6%, другой неметаллической минеральной продукции – на 15%.

Вместе с тем, возможное ухудшение внешнеэкономической конъюнктуры на сырьевых рынках повлияет на уменьшение роли экспортоориентированных отраслей в формировании общей динамики индекса промышленной продукции.

В целом под воздействием нисходящей динамики внешнего спроса рост объемов производства в металлургическом производстве и производстве готовых металлических изделий может составлять всего 3,5%, в химической и нефтехимической промышленности – 1,5%.

Вместе с тем, прирост в производстве пищевых продуктов, напитков и табачных изделий может быть на уровне 4,5%, в легкой промышленности – на уровне 4%. Сдерживающим фактором развития этих отраслей промышленности может быть динамика кредитования, учитывая то, что их деятельность значительно зависит от наличия оборотных средств. Рост кредитования будет ограничиваться финансовыми осложнениями в мире на фоне замедления роста ведущих стран, отмечается в программе.

Развитие машиностроения может сдерживаться некоторым замедлением развития экономик СНГ (в частности, Российской Федерации). Однако частично это будет компенсироваться тем, что поставки отечественной продукции машиностроения преимущественно происходят в условиях реализации долгосрочных инфраструктурных проектов в странах СНГ. Как следствие, рост объемов производства в машиностроении может быть на уровне 9%.

***

НБУ будет заниматься драгоценными металлами. Депутаты приняли законы

Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины (относительно отдельных вопросов деятельности Национального банка Украины)» (№ 9440).

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовало 266 из 369 народных депутатов Украины, зарегистрированных в сессионном зале.

Внесены изменения в Закон «О государственном регулировании добычи, производства и использования драгоценных металлов и драгоценных камней и контроле за операциями с ними», которыми предусмотрено, что аффинированные драгоценные металлы в стандартном виде, а также добытые из недр или рекуперированные драгоценные камни в рассортированном виде при продаже субъектами их добычи и производства, скупленные, не выкупленные из-под залога ювелирные и бытовые изделия из драгоценных металлов, утиль драгоценных металлов, а также драгоценные камни первого порядка в первую очередь предлагаются Национальному банку Украины и Министерству финансов Украины.

Также внесены изменения в Закон «О Национальном банке Украины». К функциям НБУ отнесено осуществление деятельности, связанной с разведкой, добычей, производством и использованием драгоценных металлов с целью пополнения золотовалютных резервов, изготовления банковских металлов

Кроме того, предусмотрено, что лицо не может быть заместителем председателя Национального банка, если у него есть акции (доли, паи), которые принадлежат государству.

Также предусмотрено, что для перевозки и охраны ценностей и объектов Нацбанк имеет ведомственную охрану, вооруженную боевым огнестрельным оружием. Ведомственная охрана в пределах полномочий, предоставленных данным законом, имеет право применять меры физического воздействия, специальные средства активной обороны и боевое огнестрельное оружие в порядке, предусмотренном Законом Украины «О милиции».

Определено, что использование золотовалютного резерва осуществляется НБУ для производственной деятельности банкнотно-монетного двора, фабрики банкнотной бумаги и казначейства Украины, которая осуществляется в соответствии с положениями, утвержденными правлением Национального банка.

Также, Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины (относительно налогообложения операций с драгоценными металлами при участии Национального банка Украины)» (№ 9441).

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 265 из 368 народных депутатов Украины, зарегистрированных в сессионном зале.

Изменениями в Налоговый кодекс предусмотрено, что «для целей этого кодекса к ценным бумагам приравниваются долговые обязательства Национального банка Украины”.

Освобождаются от налогообложения операции по поставкам Национальному банку Украины:

драгоценных металлов, в том числе их ввоза на таможенную территорию Украины;

услуг, связанных с разведкой, добычей, производством и использованием драгоценных металлов с целью пополнения золотовалютных резервов.

К доходам, которые не включаются в расчет общего месячного (годового) облагаемого налогом дохода, отнесен доход, полученный плательщиком налога за сданные (проданные) им лом драгоценных металлов, кроме дохода, полученного за лом драгоценных металлов, проданный Нацбанку.

Во время выплаты доходов за сданный плательщиком налога лом драгоценных металлов лицо, которое его закупает, считается налоговым агентом и обязано удержать налог из суммы такой выплаты по ставке, установленной Налоговым кодексом.

Предусмотрено, что не являются объектом налогообложения операции по обращению банковских металлов, других валютных ценностей (за исключением банкнот и монет, которые используются для нумизматических целей, а также иностранных монет из драгоценных металлов, базой налогообложения которых является продажная стоимость).

В общий месячный (годовой) облагаемый налогом доход плательщика налога не включаются сумма, полученная плательщиком налога за сданное (проданное) им вторичное сырье и бытовые отходы, за исключением лома драгоценных металлов, проданных другому, чем Национальный банк Украины, лицу, и сумма, полученная плательщиком налога за сданное (проданное) им вторичное сырье и бытовые отходы, за исключением лома драгоценных металлов, проданных другому, чем Национальный банк Украины, лицу, и лома черных металлов.

***

Рада разрешила платить налоги в двух формах: денежной и натуральной

Верховная Рада Украины приняла Закон Украины «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины» (относительно некоторых вопросов уплаты налогов в условиях действия соглашения о распределении продукции)».

Как передает корреспондент УНИАН, за это проголосовали 236 из 373 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Законом внесены изменения в Налоговый кодекс Украины, которые предусматривают возможность уплаты инвестором налогов как в денежной, так и в натуральной форме путем передачи государству части прибыльной продукции, приобретенной инвестором в собственность в результате распределения продукции.

В соответствии с законом, налог на добавленную стоимость, налог на прибыль предприятий и плата за пользование недрами для добычи полезных ископаемых может быть уплачен в денежной или, если это предусмотрено соглашением о распределении продукции, в натуральной форме путем передачи государству части прибыльной продукции, приобретенной инвестором в собственность в результате распределения продукции. Механизм уплаты и порядок зачисления налогов, оплаченных в натуральной форме, определяются Кабинетом министров Украины.

***

В бюджете-2012 увеличены расходы на содержание власти

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО заявляет, что подготовленным ко второму чтению государственным бюджетом предусматривается увеличение расходов на содержание ряда органов власти.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н. ТОМЕНКО заявил сегодня на брифинге.

По его словам, суммы на содержание власти увеличились даже не в сравнении с прошлым годом, но и в сравнении с законопроектом, который был подготовлен к первому чтению.

В частности, добавил вице-спикер, на содержание Секретариата Кабинета министров по сравнению с первым чтением госбюджета добавлено 23 млн. грн., на обслуживание деятельности Президента - 7 млн. «Это касается Государственной судебной администрации, Министерства внутренних дел и других органов власти», - сказал Н.ТОМЕНКО.

В то же время, он назвал положительным тот факт, что оппозиции удалось добиться отмены льгот хотя бы для народных депутатов.

По его словам, госбюджетом-2012 предусмотрены только расходы на заработную плату и минимальные расходы на командировки.

При этом Н.ТОМЕНКО выразил убеждение, что именно в таком варианте и будет принят госбюджет-2012.

***

ТЭК

«Газпром» не будет заключать новый контракт с Украиной, возможно допсоглашение – Миллер

Российский газовый монополист ОАО "Газпром" не планирует подписывать с Украиной новые контракты в газовой сфере, возможно подписание дополнительного соглашения, но это может произойти только после Нового года.

Об этом сообщил в четверг журналистам глава российского газового холдинга Алексей МИЛЛЕР, передает РИА Новости.

«Я уже говорил, что новогодних подарков не будет. В любом случае, речь идет не о действующих контрактах, дополнительное соглашение возможно», - сказал А.МИЛЛЕР.

Напомним, в январе 2009 года «Газпром» и «Нафтогаз» подписали 10-летнее соглашение, по которому цена на газ определяется специальной формулой, привязанной к топливной корзине. Однако после того, как в Украине в марте 2010 года сменилась власть, Киев настоятельно добивается от Москвы пересмотра заключенного соглашения.

По мнению Украины, формула содержит слишком высокую базовую ставку, а само соглашение не предусматривает никаких обязательств России в части прокачки газа по украинской территории. Украина, в свою очередь, обязана импортировать строго оговоренный объем газа, и в противном случае ей грозят серьезные штрафы.

***

Беларусь с вводом в эксплуатацию АЭС может отказаться от импорта электроэнергии - эксперт

Минск. Со строительством АЭС Беларусь может отказаться от импорта электроэнергии.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом на пресс-конференции заявил заместитель академика-секретаря Отделения физико-технических наук НАНБ академик Александр МИХАЛЕВИЧ.

«Создание АЭС – импортозамещающий проект, несмотря на то, что проект и топливо – российские. Первое импортозамещение, которое будет реальным и весьма весомым после пуска АЭС, - это то, что мы наверняка перестанем покупать электроэнергию», - сказал А. МИХАЛЕВИЧ.

Он отметил, что в Беларуси избыток мощностей, но даже в самый морозный день, в пик нагрузок, их используется чуть более 60%.

«При этом с середины 1990-х годов 10-30% электроэнергии ежегодно импортируется. Это происходит из-за того, что почти половина белорусских электростанций – это старые конденсационные электростанции, построенные в 1960-70-е годы. Оказывается, что производство на этих электростанциях нам обходится дороже, чем покупка более дешевой электроэнергии в России и Украине», - пояснил академик.

А.МИХАЛЕВИЧ сообщил, что Беларусь ранее практически не экспортировала электроэнергию, за исключением небольших перетоков в сторону Польши.

«С вводом в действие АЭС мы можем и даже обязаны выходить на внешний рынок», - считает академик НАН Беларуси.

Справка УНИАН. Атомная электростанция в Беларуси будет сооружаться на Островецкой площадке в Гродненской области по российскому проекту АЭС-2006, разработанному ОАО «Санкт-Петербургский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт «Атомэнергопроект» (входит в российскую госкорпорацию «Росатом»). Ожидается, что первый энергоблок АЭС будет запущен в 2017 году, второй - в 2018 г. Мощность этих двух энергоблоков будет составлять по 1200 МВт, (вся белорусская энергосистема сегодня составляет примерно 8 тыс. МВт).

11 октября текущего года между ЗАО «Атомстройэкспорт» (Россия) и ГУ «Дирекция строительства атомной электростанции» (Беларусь) подписано контрактное соглашение по сооружению двух энергоблоков белорусской АЭС.

***

Фондовый рынок

Госпакетом акций "Черновцыоблэнерго" заинтересовалась одна компания

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) заключил договор о конфиденциальности на ознакомление с конкурсной документацией по продаже 45% госпакета акций ПАО "ЭК "Черновцыоблэнерго" с одной компанией-интересантом. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ФГИУ.

Напомним, конкурс по продаже госпакета акций "Черновцыоблэнерго" состоится 7 февраля 2012 г.

Как сообщал УНИАН, Фонд госимущества 14 декабря т.г. объявил приватизационные конкурсы по продаже 45% госпакета акций ПАО "ЭК "Черновцыоблэнерго" и 50% госпакета акций ПАО "Винницаоблэнерго".

Конкурсные условия по обоим облэнерго идентичны. В частности, они предусматривают, что в конкурсе по продаже пакетов акций облэнерго «имеют право участвовать лица, осуществляющие деятельность по передаче и поставке электроэнергии в объеме не менее 30% объемов данного ПАО или в течение трех последних лет бывшие собственниками 50% уставного капитала юридических лиц, осуществляющих подобную деятельность.

Справка УНИАН. «Черновцыоблэнерго» в 2010 году сократило чистую прибыль в 4,1 раза по сравнению с 2009 годом – до 4,781 млн. грн.

Уставный фонд "Черновцыоблэнерго" составляет 14,195 млн. грн., номинал акции – 0,25 грн.

НАК «Энергетическая компания Украины» принадлежат 70% акций «Черновцыоблэнерго», VS Energy International N. V. (Нидерланды) – 21,97% акций.

***

Агро

Парламентарии изменили механизм выплаты компенсации сельхозпроизводителям

Верховная Рада Украины приняла Закон Украины «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины (относительно поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей)».

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 276 из 364 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Законом уточнен механизм выплаты компенсации сельхозтоваропроизводителям за проданные ими перерабатывающим предприятиям молоко и мясо, законом внесены изменения в пункт 1 подраздела 2 раздела XX «Переходные положения» Налогового кодекса Украины», которые предусматривают возврат к предыдущему механизму выплаты компенсации, который действовал до 31 декабря 2010 года.

Законом предусмотрено положительную разницу между суммой налоговых обязательств отчетного (налогового) периода и суммой налогового кредита отчетного (налогового) периода, определенную в налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость относительно деятельности по поставкам продукции, платить в специальный фонд Государственного бюджета Украины и на специальный счет, открытый им в органе государственного казначейства в таких размерах:

в 2012 году - в специальный фонд Государственного бюджета Украины - в размере 30 процентов, а на специальный счет – в размере 70 процентов;

в 2013 году - в специальный фонд Государственного бюджета Украины - в размере 40 процентов, а на специальный счет – в размере 60 процентов;

в 2014 году - в специальный фонд Государственного бюджета Украины - в размере 50 процентов, а на специальный счет – в размере 50 процентов.

По закону, перерабатывающее предприятие сумму налога на добавленную стоимость, перечисленную на специальный счет, использует исключительно для выплаты сельскохозяйственным товаропроизводителям компенсации за проданные ими молоко и мясо в живом весе.

Порядок использования оплаченных перерабатывающими предприятиями сумм налога на добавленную стоимость в специальный фонд Государственного бюджета Украины устанавливается Кабинетом министров Украины.

***

Промышленность

Украина приступила к выполнению контракта по поставке Таиланду новейших танков «Оплот»

Украина приступила к выполнению контракта по поставке Таиланду новейших танков «Оплот», который был подписан в 2011 году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам заместитель генерального директора государственной компании «Укроборонпром» Владимир КУРАТЧЕНКО, комментируя ход реализации иностранных заказов на государственном предприятии «Завод им. Малышева» (Харьков).

По его словам, завод уже начал подготовку производства к серийному выпуску танков «Оплот», осуществляется финансирование работ, в системе кооперации принимают участие около 40 предприятий Украины.

«Это большой зарубежный контракт по производству нового поколения танков. Завод получает предоплату по этому контракту, делает предоплату 40 своим поставщикам в Украине и начинает производство этих машин», - сказал В.КУРАТЧЕНКО. Другими словами, добавил он, «полным ходом идет подготовка на всех предприятиях к реализации таиландского контракта».

«Мы уже приступили», - подтвердил слова В.КУРАТЧЕНКО и.о. генерального директора завода им. Малышева Николай БЕЛОВ, отвечая на вопрос журналистов о том, когда предприятие начинает выполнение заказа Таиланда.

«Выпуск этих машин, который будет осуществляться в 2012, 2013 и, скорее всего, в 2014 годах, увеличивает в разы объемы производства завода им. Малышева относительно 2011 года», - отметил В.КУРАТЧЕНКО.

По словам и.о. генерального конструктора харьковского КБ им. Морозова Владимира ВАКУЛЕНКО, нынешний образец танка «Оплот», разработанный ХКБМ, является «базовой машиной для поставок за границу», но по желанию заказчика танк получит определенные изменения.

«Безусловно, иностранный покупатель выставил свои требования к этой машине, и около 40 из более 100 конструкторских групп будут изменены под требования заказчика, - сказал В.ВАКУЛЕНКО. - Это достаточно обширная и конструкторская работа с тем, чтобы изменить существующую документацию, и большой объем работ, которые должен выполнить завод им. Малышева для подготовки к производству под эти специфические требования».

Среди этих требований конструктор назвал, в частности, установку кондиционера для комфортной работы танкистов, внесение некоторых изменений во внутреннее оборудование, связь и шлемофоны, а также изменения в системе размещения экипажа.

«Будет и другая окраска, то есть, ряд моментов, которые отличаются от той машины, которую мы делаем для армии Украины. Это отработано, и будет реализовано. Двигатель остается тот же», - сказал В.ВАКУЛЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 1 сентября 2011 года «Укрспецэкспорт» подписал контракт с представителями Вооруженных сил Королевства Таиланд о поставке новой партии бронетехники. По контракту, Украина изготовит и поставит в Таиланд 49 единиц основного боевого танка «Оплот». Общая стоимость контракта существенно превышает 200 млн. дол. США. Выполнять заказ будут предприятия, которые вошли в состав «Укроборонпрома». По оценкам экспертов, нынешний танковый контракт – крупнейший со времен заключения Украиной известного «пакистанского» контракта.

Танк «Оплот» создан конструкторским бюро им. Морозова. В 2009 году машина принята на вооружение украинской армии. Первая партия в 10 единиц танков «Оплот» заказана Министерством обороны Украины. Серийное производство машины начато на заводе им. Малышева в Харькове. Первый образец танка в рамках экспозиции Украины был показан на 10-й международной выставке вооружений IDEX-2011 в Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты) в феврале 2011 года.

Характеристики ОБТ «Оплот»: масса – 51 тонна, экипаж – 3 человека, двигатель: 6ТД-2 мощностью 1200 л.с. Вооружение: танковая пушка 125 мм, спаренный пулемет 7,62 мм, зенитная установка выносного типа 12,7 мм Скорость движения 70 км/час, запас хода по топливу – 450 км. Танк обеспечивает выполнение боевых задач в разных климатических, метеорологических и дорожных условиях в диапазоне температуры окружающей среды от -40°С до +55°С.

***

Строительство

ВР увеличила размеры штрафов за правонарушения в сфере градостроительства

Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения ответственности и совершенствования государственного регулирования в сфере градостроительной деятельности» (№ 8597).

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 249 из 357 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Законом персонифицируется ответственность субъектов градостроительства за нарушение требований законодательства, строительных норм, государственных стандартов и правил, обеспечения стойкости, прочности, надежности и необходимой долговечности зданий и сооружений.

Увеличиваются размеры штрафных санкций за правонарушения в сфере градостроительства.

Предусмотрена персональная ответственность отдельных исполнителей за правонарушения в сфере градостроительства.

В соответствии с законом нарушение требований законодательства, строительных норм, государственных стандартов и правил и утвержденных проектных решений во время строительства, реконструкции, реставрации, капитального ремонта объектов или сооружений влечет за собой наложение штрафа на граждан и должностных лиц в размере 50 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Выполнение подготовительных работ без сообщения о начале выполнения таких работ в случаях, когда такое сообщение является обязательным, а также предоставление недостоверных данных, указанных в поданном сообщении, влечет за собой наложение штрафа на граждан и должностных лиц в размере 400 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан

Выполнение подготовительных работ без регистрации декларации о начале выполнения таких работ, если такие работы не выполнялись на основании зарегистрированной декларации о начале строительных работ или разрешения на выполнение строительных работ, а также предоставление недостоверных данных, указанных в поданной декларации, влечет за собой наложение штрафа на граждан и должностных лиц в размере 1 тысячи не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

***

Завтра днем в Украине ожидается 0-5° мороза, в Крыму - снег

Завтра в Крыму ожидается снег и мокрый снег (на юге с дождем), местами сильные осадки, налипание мокрого снега, гололед, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Температура в течение суток в Крыму от 2° мороза до 3° тепла, на Южном побережье до 5° тепла.

На остальной территории Украины переменная облачность, без осадков, лишь днем в Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях небольшой снег.

Температура ночью 3-8° мороза, днем 0-5° мороза, в Карпатах, на Прикарпатье и Закарпатье ночью 9-14°, днем 2-7° мороза.

На дорогах Украины местами гололедица. Ветер северо-западный, 5-10 м/с, на юге и востоке северо-восточный, 7-12 м/с, в Крыму и Приазовье порывы 17-22 м/с.

В Киевской области в пятницу осадки не ожидаются. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 3-8° мороза, днем 0-5° мороза. В Киеве температура ночью 4-6° мороза, днем 1-3° мороза.

***

Больше информации по подписке в УНИАН-бизнес-онлайн. Отдел маркетинга - т. (044) 590-45-63

УНИАН