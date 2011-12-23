ДАЙДЖЕСТ СМИ за 23 декабря

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» в публикации «Верховная Рада приняла госбюджет-2012 в ускоренном режиме» пишет: народные депутаты приняли главный финансовый документ страны после часа дискуссий. 250 нардепов проголосовали за государственный бюджет на 2012 год, который вчера поздно вечером поддержал Кабмін…

http://delo.ua/ukraine/verhovnaja-rada-prinjala-gosbjudzhet-2012-v-uskorennom-rezhime-170414/

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Также «Дело» в публикации «Газпром» новогоднего подарка Украине не сделает - Миллер» пишет: «Газпром» может подписать дополнительное газовое соглашение с Украиной только после Нового года. Подписывать новые контракты по газу Россия не будет. По словам главы «Газпрома» Алексея Миллера, ряд принципиальных позиций не согласовали…

http://delo.ua/world/gazprom-novogodnego-podarka-ukraine-ne-sdelaet-miller-170444/

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«Дело» в публикации «Премьер Турции: Заполнять Nabucco пока нечем» пишет: по словам главы правительства Турции Тайипа Эрдогана, который в четверг встретился с украинским президентом Виктором Януковичем, пока еще не обнаружено достаточных источников для заполнения проектируемого газопровода Nabucco…

http://delo.ua/ukraine/premer-turcii-zapolnjat-nabucco-poka-nechem-170454/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Александр Клименко: главное для меня — услышать, чего хочет плательщик», в котором пишет: текущий год стал серьезным потрясением для налоговой системы Украины: сначала в стране заработал Налоговой кодекс, который вызвал многочисленные нарекания бизнеса, после чего службу возглавил самый молодой руководитель за все время ее существования. О результатах работы с плательщиками, грядущих изменениях в налоговом поле и наиболее острых проблемах бизнеса изданию рассказал глава Государственной налоговой службы Александр Клименко…

http://www.kommersant.ua/doc/1843591

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Где мы?» подает опрос политиков и госчиновников относительно ситуации в Украине…

http://www.kommersant.ua/doc/1843957

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Издание «Экономические известия» в публикации «Регулятор золотой монополии» пишет: парламент разрешил Нацбанку добывать и скупать золото у населения без уплаты налога на доходы физлиц и НДС. Освобождена от налогообложения и прибыль покупателей долговых бумаг НБУ. Но для наполнения резервов и удержания стабильного курса нацвалюты этих мер явно недостаточно…

http://finance.eizvestia.com/full/regulyator-zolotoj-monopolii

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Также «Экономические известия» публикуют материал «Власть отменит социалку в 2012г.», в котором пишут: регионалы изыскали для себя законодательную лазейку, благодаря которой государство вообще может отказаться выплачивать гражданам положенную им по закону социалку. Подобные действия власти в очередной раз подтверждают, что она в конечном итоге добьется своего и любой ценой отменит социальные гарантии и льготы…

http://state.eizvestia.com/full/vlast-otmenit-socialku-v-2012-g

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«Экономические известия» публикуют материал «Такие разные цифры», в котором пишут: Всемирный банк пессимистично оценивает будущее отечественной экономики в следующем году. Свои более жесткие выкладки, по сравнению с прогнозами украинского правительства, в представительстве банка деликатно пояснили консервативностью аналитиков ВБ…

http://finance.eizvestia.com/full/takie-raznye-cifry

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Газета «Сегодня» в публикации «Украинцы накроют стол на 558 гривен, а Янукович думает о Карпатах» подает исследование вопроса, как украинцы, в том числе Президент, готовы погулять в новогоднюю ночь…

http://www.segodnya.ua/news/14323328.html

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Также «Сегодня» в публикации «В Анкаре договорились об отмене виз, миллиардном экспорте и газовых маневрах» пишет: Украина и Турция сделали первый шаг к зоне свободной торговли…

http://www.segodnya.ua/news/14323244.html

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «В энергетике проходят отставки по-путински» пишет: недавняя критика премьера России принесла плоды - несколько топ-менеджеров энергокомпаний подали в от ставку…

http://www.vedomosti.ru/companies/news/1461008/energetiki_uhodyat

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Также «Ведомости» в публикации «Правительство хочет улучшить деловой климат созданием нового ведомства» пишут: в правительстве России рассматривается идея создать новый госорган, который занялся бы привлечением иностранных инвестиций. Еще одно агентство вряд ли улучшит деловой климат, скептичны эксперты…

http://www.vedomosti.ru/finance/news/1461006/drugoe_okno_dlya_investora

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Издание «Известия» в публикации «Бумажная десятка: не прощай, а снова здравствуй» пишет: ЦБ снова заказал тираж банкнот десятирублевого достоинства…

http://izvestia.ru/news/510546

(УНИАН)