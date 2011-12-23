ВР сократила численность заместителей и госуполномоченных председателя АМКУ

Верховная Рада Украины приняла в целом Закон «О внесении изменений в Закон Украины "Об Антимонопольном комитете Украины".

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего закона проголосовали 265 народных депутатов из 367, зарегистрированных в сессионном зале.

Закон предусматривает, что Антимонопольный комитет Украины образуется в составе председателя и восьми государственных уполномоченных. Ранее госуполномоченных было 10.

Председатель Антимонопольного комитета Украины имеет первого заместителя и заместителя, которые назначаются из числа государственных уполномоченных.

В случае необходимости для обеспечения осуществления Антимонопольным комитетом Украины отдельных задач по решению Президента Украины в Антимонопольном комитете Украины дополнительно вводится должность заместителя председателя.

Антимонопольный комитет Украины образует территориальные отделения, а в случае необходимости осуществляет их реорганизацию или ликвидацию.

Первый заместитель и заместитель председателя АМКУ из числа госуполномоченных назначаются на должности по представлению премьер-министра Украины и освобождаются от должностей Президентом Украины.

Премьер-министр вносит на рассмотрение Президента Украины представление о назначении на должности первого заместителя и заместителя председателя Антимонопольного комитета Украины в соответствии с предложениями председателя комитета.

Назначение государственного уполномоченного первым заместителем или заместителем председателя АМКУ не является основанием для возобновления течения семилетнего срока его полномочий.