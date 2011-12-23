Главное на 23 декабря (день)

Финансы

В развитие договоренностей, достигнутых в ходе саммита Украина – Европейский Союз, 22 декабря в Брюсселе была завершена техническая сверка текста проекта Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом в части создания углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли.

Об этом в интервью журналистам сообщил первый вице-премьер-министр – министр экономического развития и торговли Украины Андрей КЛЮЕВ, сообщили УНИАН в его пресс-службе.

По словам А.КЛЮЕВА, по окончании сверки руководители делегаций - правительственный уполномоченный по вопросам европейской интеграции Украины Валерий ПЯТНИЦКИЙ и директор Генерального Директората «Торговля» Европейской Комиссии Руперт ШЛЕГЕЛЬМИЛЬХ подписали соответствующий протокол.

А.КЛЮЕВ заявил, что теперь стороны могут приступить к внутренним процедурам, необходимым для парафирования Соглашения.

«Работа продолжается», - резюмировал первый вице-премьер-министр Украины.

Международное рейтинговое агентство Moody`s снизило в ночь на пятницу кредитный рейтинг Словении на одну ступень - с «Aa3» до «A1». Прогноз по рейтингу «негативный». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз агентства.

В качестве основных факторов рейтингового действия агентство отметило «повышенные риски, связанные с ухудшением условий устойчивого финансирования в связи с кризисом госдолга стран еврозоны».

Кроме того, аналитики Moody`s отметили риски экономического роста Словении и риски в банковском секторе страны.

Социальная политика

Размер социальных выплат гражданам, пострадавшим вследствие Чернобыльской катастрофы, в 2012 году повысится на 9,8%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил министр финансов Федор ЯРОШЕНКО, выступая в Верховной Раде.

«Впервые введены гарантированные минимальные выплаты для инвалидов-ликвидаторов в процентах к прожиточному минимуму для лиц, утративших трудоспособность», - заявил Ф.ЯРОШЕНКО. Он отметил, что за год рост этих выплат составит 9,8%.

В законе о Государственном бюджете на 2012 год предусмотрено 2,2 млрд. грн. на покрытие дефицита бюджета Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Текст закона размещен на официальном сайте Верховной Рады.

Согласно документу, в целом в следующем году предусматривается направить средства из госбюджета в бюджет ПФУ на сумму 48,3 млрд. грн., в том числе на дотацию на выплату песий, надбавок и повышений к пенсиям, назначенным по разным программам, на сумму 46,1 млрд. грн.

Энергетика

Крупнейшая в Украине газодобывающая компания "Укргазвыдобування", которая является дочерней компанией НАК "Нафтогаз Украины", по результатам поисковых работ открыла Харьковское месторождение, расположенное в 4 км на северо-восток от г. Харьков.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ДК «Укргазвыдобування».

В сообщении отмечается, что поисковой скважиной №2 установлено два продуктивных горизонта. При испытании скважины на глубине 1925-1922 м получен приток газа дебитом 11 тыс. куб. м в сутки, а на глубине 1516-1512 – 46 тыс. куб. м. Перспективные запасы месторождения оцениваются в 150 млн. куб. м.

Работы на Харьковском месторождении проводятся газопромышленным управлением «Шебелинкагазвыдобування» (филиал ДК «Укргазвыдобування). Открытое месторождение находится на север от Безлюдовского месторождения, которое разрабатывается компанией.

Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2011 год» (относительно увеличения расходов на техническое переоснащение угледобывающих предприятий).

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 246 из 310 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Законом предусмотрено обеспечение технического переоснащения государственных угледобывающих предприятий путем увеличения расходов Минэнергоугля для финансирования угольной отрасли.

Увеличены на 1 500,0 млн. грн. доходы государственного бюджета на 2011 год и, соответственно, расходы Министерству энергетики и угольной промышленности на финансирование бюджетной программы «Техническое переоснащение государственных угле- и торфодобывающих предприятий, в том числе через удешевление кредитов, полученных в 2010-2011 годах, а также финансирование программы реновации горно-шахтного оборудования» (код 1101110).

Дополнительные поступления в госбюджет планируется получить от налога на добавленную стоимость с ввезенных на территорию Украины товаров.

Депутаты Здолбуновского райсовета Ривненской области не приняли решения о согласовании строительства двух новых энергоблоков на Хмельницкой АЭС российскими строительными компаниями.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе областной организации Украинской народной партии, ни один из депутатов райсовета, которые присутствовали на сессии, не проголосовал за это решение.

По инициативе оппозиционных фракций УНП, ВО «Батькивщина», «Наша Украина», и ВО «Свобода» в повестку дня сессии райсовета был внесен вопрос о несогласии с достройкой ХАЭС вообще.

Боясь такого развития событий на сессии, глава райгосадминистрации, член Партии регионов Виталий ШУЛЬ и его подчиненные «активно пытались повлиять на оппозиционных депутатов, требуя, чтобы те не участвовали в сессии». «Особенно ощутили на себе давление те депутаты, которые являются работниками бюджетной сферы, и предприниматели», – говорится в сообщении облорганизации УНП.

«В результате часть избранников, испугавшись потерять работу или кусок нелегкого предпринимательского хлеба, поддались на шантаж и на сессию не явились, поэтому голосов для принятия решения оппозиции не хватило», – отметили в пресс-службе.

Как сообщалось, во многих населенных пунктах Ривненской области в 2010-2011 годах состоялись общественные слушания о целесообразности достройки 3-го и 4-го энергоблоков на Хмельницкой АЭС. Однако ни на одном собрании общественности этих населенных пунктов не было согласовано решение правительства Украины о строительстве новых энергетических мощностей на Хмельницкой АЭС.

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