Минюст: штрафы за нарушение закона о ЗПД могут быть наложены только по решению суда

Министерство юстиции Украины разъяснило, что штрафы за нарушение закона о защите персональных данных могут быть наложены исключительно по решению суда на основании протоколов об административном правонарушении, составленных по результатам проверки Государственной службой по вопросам защиты персональных данных (ГСЗПД).

Об этом сообщила директор Департамента взаимодействия с органами власти Министерства юстиции Елена ЗЕРКАЛЬ сегодня во время пресс-конференции, информировали УНИАН в ведомстве.

По ее словам, нарушения законодательства о защите персональных данных могут быть выявлены исключительно в ходе проверки со стороны Государственной службы Украины по вопросам защиты персональных данных. Никакой другой правоохранительный или налоговый орган не вправе осуществлять соответствующие действия в области защиты персональных данных.

Основанием для проверки может стать заранее утвержденный график проверок или обоснованные жалобы о нарушении права человека на сбор и защиту персональных данных.

Е.ЗЕРКАЛЬ отметила, что график плановых и внеплановых проверок будет размещен на сайте ГСЗПД.

При этом, как отметила представитель Минюста, если в ходе проверки будут выявлены нарушения законодательства, служба вынесет предписание об их устранении в определенный срок.

Нарушением может быть признано сознательное уклонение от регистрации базы данных, неуведомление лица о сборе персональных данных в базу, о цели создания соответствующей базы, а также в случае передачи без согласия лица его персональных данных третьим лицам.

Только в случае не выполнения требований предписания или в случае выявления серьезных нарушений служба будет составлять административный протокол, который будет направляться в суд.

Напомним, Закон Украины "О защите персональных данных" действует с 1 января 2011 года. С 1 января 2012 года вступают изменения к данному закону относительно введения штрафов за его нарушение.